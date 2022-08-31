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جريمة مروعة لمليشيات تابعة للإمارات في اليمن تودي بحياة طفل يمني

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
جريمة ميلشيات الإمارات في اليمن watanserb.com
جريمة ميلشيات الإمارات في اليمن
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وطن- تواصل المليشيات التابعة للإمارات في اليمن، عمليات القتل في نطاق المناطق التي تنشط فيها وتحديدا في مناطق جنوب اليمن.

ففي العاصمة المؤقتة عدن “جنوب”، قتل طفل يمني، برصاص قوات حراسة قصر معاشيق الرئاسي الخاضع لسيطرة قوات المجلس الانتقالي (مليشيات تابعة للإمارات).

وقتل الطفل نوح علي قائد، 16 عاما، برصاص حراسة قصر معاشيق قرب ساحل صيرة المحاذي للقصر، الذي تتخذ منه الحكومة اليمنية مقرا لها.

وكان الطفل نوح يعمل مع والده على قارب صيد في ساحل صيرة القريب من جبل معاشيق، لحظة إطلاق النار عليهما وهما في القارب من قبل أفراد حراسة قصر معاشيق.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف الصيادين من قبل حراسة قصر معاشيق، بل سبق أن تعرضوا لعمليات مماثلة، ونتج عنها سقوط ضحايا من الصيادين.

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ويعيش الآلاف من الصيادين اليمنيين في المناطق الساحلية الغربية والجنوبية والشرقية، واقعا مرا وأوضاعا مأساوية.

هؤلاء الأشخاص أصبحوا أهدافا عسكرية لضربات جوية وبحرية من طيران وبوارج التحالف الذي تقوده السعودية، فضلا عن اعتداءات تمارسها المليشيات المدعومة من التحالف وتحديدا الإمارات.

ويواجه الصيادون الموجودون في المناطق الساحلية الخاضعة لسيطرة قوات تشرف عليها الإمارات، إجراءات المنع من الصيد.

في سياق حقوقي أيضا، كشف تقرير حقوقي يمني حديث، انتهاكات متورطة بها أطراف الصراع المختلفة، ترقى في مجموعها لـ”جرائم حرب” وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان أصدرته بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يصادف 30 أغسطس من كل عام، إن المختفين قسرًا في اليمن، والذين يتعرضون منذ أعوام إلى انتهاكات غير مقبولة من تقييد لحريتهم دون مبرر قانوني، مرورا بعدم الإفصاح عن أماكن اعتقالهم وأسباب الاعتقال وانتهاء بالمحاكمات والسجون السرية التي يقبعون فيها.

وأضافت المنظمة، أن أطراف الصراع في اليمن متهمة بانتهاكات مركبة في هذا الملف.

وفي بيانها، دعت المنظمة أطراف النزاع في اليمن إلى نشر كافة قوائم المخفيين قسرا، وإبراز سجلات البيانات المرتبطة بهذا الأمر؛ للتعرف على ضحايا الاختفاء القسري.

وعن المليشيات التابعة للإمارات تحديدا، أوضحت “سام”، إن هذه المليشيات ارتكبت 419 حالة من ممارسة الاحتجاز التعسفي، و327 من وقائع الاختفاء القسري، و141 من وقائع التعذيب، منها 25 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز.

وقالت المنظمة، إن دولة الإمارات تتعامل مع المدنيين اليمنيين المخفيين قسريا وكأنها مجموعة خارجة عن القانون.

وأشارت إلى ممارستها الاختطاف والإخفاء القسري دون مراعاة للقيم الإنسانية والقوانين الدولية أو سيادة الدولة اليمنية.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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