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حياتنا

توثيق لحظة سرقة منديل محمد عبده المعروض للبيع بـ8 آلاف دولار! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
توثيق لحظة سرقة منديل محمد عبده المعروض للبيع بسعر خيالي! (شاهد) watanserb.com
محمد عبده
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وطن– عرض متجر إلكتروني في السعودية، منديل الفنان محمد عبده الذي استخدمه لمسح عرقه خلال حفله الأخير بأبها، للبيع ما أثار جدلاً واسعاً وسط الناشطين.

تسلل وسرقة

ولفت أحد الناشطين، إلى أن المتجر قد يواجه مشكلة قضائية بتهمة السرقة، بعدما رصد كيفية حصولهم عليه.

ووثق الناشط بالصور، لحظة تسلل فتاتين من المتجر، إلى المسرح بعد انتهاء محمد عبده من حفلته، وحصولهم على المنديل وإخفاءه.

وعقب الناشط: ” يعني أنتي مخططه لسرقة منديل فنان العرب محمد عبده ابو نوره .. مع سبق التخطيط والإصرار وترصد .. موثق بالفيديو “.

وتابع: “الله يستر عليك ما يقيم محامي فنان العرب قضية ضدك … مثبته بالصور من مقطع الفيديو المرفق منكم”.

30 ألف ريال

وكان المتجر الإلكتروني، قد عرض المنديل للبيع، تحت عنوان “منديل محمد عبده ـ أبها 2022.. امتلك منديل فنان العرب”، وسعره ما يقرب من 30 ألف ريال سعودي، وهو ما يعادل حوالي (8 آلاف دولار).

كما قدّم المتجر الالكتروني لعملائه ميزة تقسيط سعر منديل فنان العرب المعروض، بالدفع على 4 مرات، وتبلغ قيمة القسط 7500 ريال.

وأثار هذا الإعلان جدلاً واسعاً بين نشطاء تويتر بالسعودية، الذين استنكروا هذا الأمر والمغالاة في الفنانين حد التقديس.

وكان محمد عبده قد أحيا في وقت سابق حفلاً غنائياً في مدينة أبها السعودية على مسرح طلال مداح. وأشعل فنان العرب المسرح وقتها برقصه على أغنية “فوق السحاب” الوطنية، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

الغناء في فلسطين

وفي سياق آخر، محمد عبده عن آخر أمنياته قبل أن يعتزل الغناء، موضحا أنه يتمنى أن يختم حياته الغنائية بالغناء داخل دولة فلسطين.

وقال الفنان الكبير والملقب بـ “فنان العرب” في لقاء أجرته معه قناة “فرانس24” : ”أنا غنيت في معظم دول العالم العربي والأوروبي، لكن حقيقة أتمنى أن أختم حياتي بالغناء في دولة فلسطين“.

وأضاف: ”أتمنى ويجيني إن شاء الله الحظ والعمر والصحة بإن أنا ألحق أغني بها“.

وعن شعوره كأول فنان عربي يغني بـ أوبرا باريس قال: ”أقول دائما أنها إضافة في تاريخ مسيرتي الفنية اللي بعتز بيها جدا.. والأوبرا لها طقوس خاصة وبرنامج خاص وأغاني خاصة تقدم خلالها“.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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