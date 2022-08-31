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رياضة

تشكيلة منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي فيتوريا

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
روي فيتوريا يعلن تشكيلة منتخب مصر للاعبين المحليين لكرة القدم watanserb.com
روي فيتوريا يعلن تشكيلة منتخب مصر للاعبين المحليين لكرة القدم
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وطن- أعلن المدرب البرتغالي روي فيتوريا 52 عاماً، المدير الفني الجديد للمنتخب المصري بعد إقالة المصري إيهاب جلال بسبب سوء النتائج؛ عن تشكيلة منتخب مصر(الفراعنة) من اللاعبين المحليين؛ استعداداً لخوض المعسكر التدريبي الشهر القادم.

تشكيلة منتخب مصر

واستقرّ البرتغالي فيتوريا على التشكيلة من اللاعبين المحليين في منتخب مصر( الفراعنة)، في إطار الاستعداد لخوض المعسكر التدريبي المقرّر، خلال الفترة ما بين 13 وحتى 27 من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وسيتم الإعلان عن أسماء اللاعبين المحترفين في الخارج في ال4. من شهر سبتمبر القادم، بينما ستكون القائمة النهائية لمنتخب مصر في ال17 من شهر نفسه.

وجاءت تشكيلة منتخب مصر من اللاعبين المحليين، بعد نشرها من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي.

دفاع التشكيلة: كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، عمر جابر، أسامة جلال، باهر المحمدي. علي جب، أيمن أشرف، محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل دونجا، حمدي فتحي، محمد إبراهيم، محمود حمادة، مروان عطية، إسلام عيسى، عبد الرحمن مجدي.

مركز الهجوم: أحمد عادل، مروان حمدي، ناصر منسي. أحمد شريف، شادي حسين، أحمد مدبولي.

غيابات تشكيلة منتخب مصر

ولم يتواجد في القائمة أي من لاعبي فريق الزمالك بطل الدوري المصري؛ نظراً لخوضه العديد من المباريات، أبرزها مواجهة الهلال السعودي بطل الدوري السعودي، في كأس لوسيل في العاصمة القطرية (الدوحة)، في ال9 من شهر سبتمبر/أيلول القادم.

وغياب لاعبي فريق فيوتشر، الذي يستعد لخوض منافسات الدور التمهيدي لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية الشهر المقبل، إلى جانب غياب العديد من اللاعبين الآخرين، من أبرزهم: محمد مجدي قفشة، وياسر إبراهيم وغيرهم.

فشل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022

ولم ينجحْ منتخب مصر (الفراعنة) بقيادة النجم المصري محمد صلاح. لاعب ليفربول الإنجليزي، في التأهّل إلى نهائيات كأس العالم 2022 قطر، على حساب السنغال (أسود التيرنغا)، بركلات الترجيح في التصفيات الأفريقية.

ومن المقرّر أن تقام مراسم افتتاح مونديال كأس العالم بمشاركة 4 منتخبات عربية، وهي قطر المستضيف، المغرب، تونس، السعودية، في ال20 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني. وحتى ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادمين.

المصدروطن + الاتحاد المصري لكرة القدم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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