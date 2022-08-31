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اقتصاد

انخفاض كبير بسعر الدولار في السودان بالسوق السوداء

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعر الدولار watanserb.com
سعر الدولار في السودان بالسوق السوداء اليوم
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وطن – شهد سعر الدولار في السودان بالسوق الموازية (السوداء)، الأربعاء، انخفاضا كبيرا بعد ارتفاعات بدأت من أول تعاملات الأسبوع الحالي.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وتشهد العملة السودانية حالة من الانهيار الواضح بسبب ارتباك المشهد السياسي في البلاد، والدخول في أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة.

وبعدما تخطى سعر الدولار داخل السوق السوداء بالسودان حاجز الـ580 جنيها خلال الأيام الماضية، ها هو يشهد هبوطا حادا اليوم، الأربعاء.

ووصل أحدث سعر للدولار بهذه السوق وفق ما أفاد به متعاملون بها لـ(وطن) إلى 575 جنيها.

وننصح متابعينا في السودان بالتأكد من سعر الصرف عبر أكثر من مصدر، قبل تنفيذ أي عمليات مالية.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

أما متوسط سعر شراء الدولار داخل بنوك السودان ـ بحسب نشرات بنكي الخرطوم وأم درمان ـ فقد جاء عند 573 جنيهاً، فيما جاء سعر البيع عند 577.29 جنيهاً.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 578 جنيهاً.

فيما جاء متوسط سعر اليورو في بنوك السودان عند 575.29 جنيهاً.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقّق اليوم، سعر 670.48 جنيهاً في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان، عند 653.22 جنيهاً.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 154.13 جنيهاً.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 150.88 جنيهاً كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء بمستوى 158.35 جنيهاً.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 156.43 جنيهاً للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، عند 158.45 جنيهاً.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 152.46 جنيهاً.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما سجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى1525 جنيهاً.

فيما بلغ متوسط سعره داخل بنوك السودان1519.59.

وتحرص (وطن) على متابعة سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، داخل السوق الموازية (السوداء) بالسودان، لحظةً بلحظة نقلاً عن متعاملين بهذه السوق، لنقل أحدث سعر لمتابعينا من السودان والسودانيين خارج بلادهم.

المصدروطن - متابعات
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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