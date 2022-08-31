“إزالة مقبرة طه حسين”.. حقيقة الخبر الذي أثار ضجة في مصر

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وطن- أثيرت ضجة في مصر، بشأن اعتزام السلطات هدم مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين، بعد كتابة كلمة “إزالة” عليها.

وانتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر كلمة “إزالة” على المقبرة، على الرغم من أنه لم يصدر أي إعلان رسمي من قبل السلطات في هذا الصدد.

انهاردة لقينا كلمة ازالة على مقبرة طه حسين، وقطعوا المية على الشجر اللي كانت زرعاه مدام سوزان، اتمنى نكون غلطانين #مصر #تراث #اثار pic.twitter.com/kSe8PAW5hN — Monica Hanna (@monznomad) August 30, 2022

وبحسب ما تمّ تداوله، فقد تردّد عن أنه تمّ قطع المياه عن مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين، ودُوّن عليها علامة “X”، التي ترمز إلى أن الموقع ستتم إزالته.

من جانبه، قال حسن الزيات، حفيد طه حسين -تعليقاً على انتشار صورة للمقبرة مدوّنٍ عليها كلمة إزالة-: إن محافظة (القاهرة) لم تبلغ أي شيء في هذا الخصوص.

"قطع المياة عن مقبرة طه حسين ..وإضافة كلمة إزالة على جدران المقبرة من الخارج " الأستاذ محمد شعير / فيسبوك pic.twitter.com/NwqkKUr7FI — Fathy AbouHatab 🇨🇦🇪🇬 (@fmhatab) August 30, 2022

وأضاف أن الأسرة استفسرت من عدة جهات حول الأمر، بما فيها المحافظة، إلا أنها لم تتلقَّ ردّاً عليها حتى الآن.

في الوقت نفسه، أفادت تقارير إعلامية محلية، بأن محافظة القاهرة نفت ما تردد حول إزالة مقبرة طه -حسين عميد الأدب العربي-.

وقال مصدر مسؤول داخل محافظة القاهرة: إنه حتى الآن لم تدخل المقبرة في خطة الإزالة، ولم تبلّغ المحافظة بقرار إزالتها لاستكمال المحاور التى تتمّ بالمنطقة، وفق موقع “فيتو”.

وأضاف، أنه قبل إزالة المقابر تقوم المحافظة بإبلاغ المواطنين لنقل رفات ذويهم مع توفير مقابر بديلة، بما يعني أنه حال إزالة أي مقبرة يكون ملاكها على علم بالإزالة.

وأشار إلى أنه جاري إزالة بعض المقابر بمنطقة سيدي عبد الله أمام منطقة المجزر الآلي بالأوتوستراد، لاستكمال بعض المحاور التي يتم إنشاؤها هناك.

وكانت هذه المعلومة قد انتشرت، قبل أشهر قليلة لإنشاء محور ياسر رزق، بعد انتشار علامة “x” على المقبرة، ووقتها قالت السلطات: إنه لن يتم إزالة مقبرة عميد الأدب العربى طه حسين.

حالة من الجدل والتساؤلات خلَّفها قرار السلطات المصرية هدم مقبرة طه حسين، في إطار مشاريع توسيع طرق عدة في #القاهرة، في الوسطين الثقافي والأكاديمي في مصر، انطلاقاً مما يمثله عميد الأدب العربي من مكانة كبيرة كأيقونة للتنوير والاستنارة في مختلف مجالات الثقافة العربية pic.twitter.com/1PMBqqO4L8 — Independent عربية (@IndyArabia) May 26, 2022

تحت وسم “أنقذوا جبانات مصر”، عبّر مثقفون وخبراء آثار عن استيائهم مما يتردد، عن نية الحكومة إزالة مقبرة طه حسين، لإنشاء طريق رئيسي جديد.

لكن محافظة القاهرة، أكدت أنّ حصراً أجرته لتنفيذ بعض مشروعات الطرق، لم يشتمل على إزالة أي مقابر.

المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة يوضح الأنباء المتداولة عن إزالة مدفن عميد الأدب العربي طه حسين#كلمة_أخيرة#لميس_الحديدي#ON pic.twitter.com/bqnMRkdFfu — كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) May 16, 2022

وأوضحت أن الحصر التي تمّ إعداده، هو إزالة بعض الورش والمساكن من الطريق المتّجه إلى محور الجزائر بالحي.