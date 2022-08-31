أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية في الكويت.. والداخلية تنشر صورا

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وطن– أعلنت السلطات الكويتية، القبض على مجموعة من الأشخاص بعد أعمال منافية للأخلاق مقابل مبلغ مالي قيمته 15-20 دينارا.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالبشر ضبطت وافدا وأربع نساء (بدون إثبات هوية)، يعملون لصالحه ويقومون بأعمال منافية للأخلاق مقابل مبلغ مادي 20 دينارا في منطقة الفحيحيل.

وبحسب البيان، فقد تم أيضا ضبط وافد وامرأة في منطقة المنقف، يمارسان أعمالا منافية للأداب مقابل مبلغ 15 دينارا في الساعة.

وأشارت الدخلية، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية.

ونشرت الداخلية الكويتية، عبر حسابها على موقع “تويتر”، صورا للأشخاص المتهمين في الواقعتين.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط 20 شخصا من جنسيات مختلفة يقومون بأعمال منافية للآداب في محافظتي الفروانية والأحمدي.

ونشرت الداخلية الكويتية صورا مموهة لوجوه المضبوطين وذلك بتغريدة على حسابها بموقع تويتر.

وقالت الوزارة، في تغريدة: “بتوجيهات من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ/ طلال خالد الاحمد الصباح بتكثيف الحملات على جميع المناطق وضبط المخالفين والخارجين على القانون”.

الإعلام الأمني:

بتوجيهات من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ/ طلال خالد الاحمد الصباح بتكثيف الحملات على جميع المناطق وضبط المخالفين والخارجين على القانون تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط (20) شخص من جنسيات مختلفه pic.twitter.com/rnBPs82xlA — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 19, 2022

وأضافت: “تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط (20) شخص من جنسيات مختلفة في محافظتي الفروانيه والاحمدي منهم 14 من النساء – و6 رجال، يقومون بالأعمال المنافية للآداب وسمسرة مقابل مبالغ مالية”.

في محافظتي الفروانيه والاحمدي منهم 14 من النساء – و 6 رجال، يقومون بالأعمال المنافية للآداب وسمسرة مقابل مبالغ مالية. هذا وجاري التحقيق معهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. pic.twitter.com/i11mMr9b78 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 19, 2022

يُشار أيضا إلى أنه في مايو الماضي، انتشر مقطع فيديو لرجل وهو يقوم بـ”أفعال منافية للآداب” في أحد شوارع في منطقة حولي في الكويت الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية صورة مموهة للشخص مأخوذة من مقطع الفيديو المتداول على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

الإعلام الأمني:

ضبط شخص ظهر بمقطع فيديو وهو يقوم باعمال منافية للآداب العامة بمحافظة حولي واتضح انه يتلقى العلاج بالطب النفسي، وتم التحفظ عليه pic.twitter.com/kIxpTTC4ZQ — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 3, 2022

وقالت الداخلية: “ضبط شخص ظهر بمقطع فيديو وهو يقوم بأعمال منافية للآداب العامة بمحافظة حولي واتضح انه يتلقى العلاج بالطب النفسي، وتم التحفظ عليه”.