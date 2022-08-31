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أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية في الكويت.. والداخلية تنشر صورا

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
أعمال منافية للآداب في الكويت watanserb.com
أعمال منافية للآداب في الكويت
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وطن– أعلنت السلطات الكويتية، القبض على مجموعة من الأشخاص بعد أعمال منافية للأخلاق مقابل مبلغ مالي قيمته 15-20 دينارا.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالبشر ضبطت وافدا وأربع نساء (بدون إثبات هوية)، يعملون لصالحه ويقومون بأعمال منافية للأخلاق مقابل مبلغ مادي 20 دينارا في منطقة الفحيحيل.

وبحسب البيان، فقد تم أيضا ضبط وافد وامرأة في منطقة المنقف، يمارسان أعمالا منافية للأداب مقابل مبلغ 15 دينارا في الساعة.

وأشارت الدخلية، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية.

ونشرت الداخلية الكويتية، عبر حسابها على موقع “تويتر”، صورا للأشخاص المتهمين في الواقعتين.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط 20 شخصا من جنسيات مختلفة يقومون بأعمال منافية للآداب في محافظتي الفروانية والأحمدي.

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ونشرت الداخلية الكويتية صورا مموهة لوجوه المضبوطين وذلك بتغريدة على حسابها بموقع تويتر.

وقالت الوزارة، في تغريدة: “بتوجيهات من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ/ طلال خالد الاحمد الصباح بتكثيف الحملات على جميع المناطق وضبط المخالفين والخارجين على القانون”.

وأضافت: “تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط (20) شخص من جنسيات مختلفة في محافظتي الفروانيه والاحمدي منهم 14 من النساء – و6 رجال، يقومون بالأعمال المنافية للآداب وسمسرة مقابل مبالغ مالية”.

يُشار أيضا إلى أنه في مايو الماضي، انتشر مقطع فيديو لرجل وهو يقوم بـ”أفعال منافية للآداب” في أحد شوارع في منطقة حولي في الكويت الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية صورة مموهة للشخص مأخوذة من مقطع الفيديو المتداول على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقالت الداخلية: “ضبط شخص ظهر بمقطع فيديو وهو يقوم بأعمال منافية للآداب العامة بمحافظة حولي واتضح انه يتلقى العلاج بالطب النفسي، وتم التحفظ عليه”.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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