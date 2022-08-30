هل تفقد “شاكيرا” صوتها للأبد بسبب الحزن بعد خيانة “بيكيه”؟ معلومات صادمة لأول مرة!

وطن– تصدرت شاكيرا عناوين الصحف، بعد أن شوهد حبيبها السابق، لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه مع عشيقته الجديدة بعد ثلاثة أشهر فقط من انفصال الثنائي.

حالة صحية لا تطاق

وبعد الحديث عن صدمة شاكيرا وحزنها بسبب صور بيكيه وحبيبته، شعر الجمهور بالقلق على “ملكة الموسيقى اللاتينية”. بأن تدخل في حالة صحية “لا تطاق” مجدداً. والتي أًصابتها قبل سنوات وعانت من الاكتئاب نتيجته بحسب صحيفة “اكسبرس” البريطانية.

صعدت المغنية الكولومبي إلى الصدارة في أكثر من دولة، وتم بيع أكثر من 80 مليون نسخة من ألبوماتها.

فـ “شاكيرا” تتميز بصوت متنوع ومميز، تعتمد النجمة عليه بشكل كبير في قدرتها على الغناء. وهو الشيء الذي كاد ينتزع منها قبل سنوات إلى الأبد.

نتجت أزمة شاكيرا بعد نزيف حبلها الصوتي الأيمن في عام 2017 ، والذي أدى بدوره إلى إصابة النجمة بالاكتئاب الشديد لدرجة أنها لم تستطع “النهوض من السرير”.

وحذر الأطباء شاكيرا وقتها من أنها قد لا تكون قادرة على التحدث. ناهيك عن الغناء مرة أخرى.

فقدت هويتها

وصفت النجمة في ذلك الوقت أنها شعرت وكأنها “فقدت هويتها” وأن شريكها السابق بيكيه رآها في أسوأ حالاتها.

قالت شاكيرا في لقاء حينها: “اعتقدت دائمًا أنه ستكون هناك أشياء في حياتي ستختفي. مثل الجمال والشباب وكل هذه الأشياء. لكنني لم أعتقد أبدا أن صوتي سيتركني لأنه متأصل جدًا في طبيعتي. كانت هويتي”.

وتابعت: “لذلك ، عندما لم أستطع الغناء ، كان ذلك لا يطاق. كانت هناك أوقات لم أتمكن فيها حتى من النهوض من السرير – كنت مكتئبة للغاية”.

وأردفت شاكيرا: “لم أكن إيجابية. كنت متشائمة للغاية. رأى جيرارد أسوأ ما في داخلي.”.

بالإضافة إلى التسبب في مشاكل في حياتها الشخصية، اضطرت النجمة إلى تأجيل جولتها العالمية في El Dorado بسبب الإصابة.

نزيف الحبال الصوتية

يوضح الطبيب وايل كورنيل أن نزيف الحبال الصوتية يحدث نتيجة “الصدمة الصوتية”. وهي الإجهاد البدني الذي تتعرض له الأوعية الدموية الدقيقة في الطيات الصوتية. بسبب الضغط وبعد الأصوات المستمرة ، قد تتمزق مما يتسبب في تسرب الدم إلى الطية الصوتية.

وأوضح الطبيب أن راحة الصوت وحدها هي العلاج المناسب للنزيف مرة واحدة. في حين أن النزيف المتكرر له دائمًا سبب أساسي – سواء كان سلوكًا صوتيًا ضارًا أو عدم انتظام في الطية الصوتية.

في الحالة الأولى ، قد يكون علاج الصوت مفيدًا ، وفي الحالة الثانية. قد يكون الإجراء المعروف باسم تنظير الحنجرة المجهري ضروريًا لإزالة أو إصلاح أي اختلالات صغيرة أو أوعية دموية معرضة للنزيف.

في حالة شاكيرا ، تم نصحها أيضًا بإجراء عملية جراحية في المنطقة. لكنها تجاهلت نصيحة الطبيب ، وبدلاً من ذلك حاولت التنويم المغناطيسي والتأمل وحتى شرب بعض الماء المقدس من مدينة لورد الفرنسية لمحاولة تصحيح الضرر الذي لحق بصوتها الطربي.

عملية أو تدخل إلهي

وقالت شاكيرا حينها: “إما أنني كنت بحاجة لعملية جراحية أو تدخل إلهي”.

لحسن الحظ ، تمكنت النجمة من التعافي دون الحاجة إلى إجراء عملية جراحية. وعادت إلى المسرح في يونيو 2018 بعد أن أعادت اكتشاف صوتها الغنائي.

يوصي طبيب الصوت في لوس أنجلوس بأن التشخيص المبكر لمشاكل الأحبال الصوتية يجنب أي مضاعفات والحاجة إلى الجراحة .

هذا يعني ، خاصة بالنسبة للمطربين ، السعي للحصول على تقييم طبي احترافي بمجرد أن تبدأ في أن تصبح أجش.

عادةً ما تعني بحة الصوت التي تزول أن المشاكل الصوتية قابلة للعلاج. ولكن عندما يعاني الفرد من بحة في الصوت لا تزول أبدًا ، فقد يعني ذلك أن الوقت قد فات وأن لديه مشكلة صوتية لا رجعة فيها قد تحتاج إلى جراحة.