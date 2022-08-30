الرئيسيةالهدهدهل تستعد السعودية لحملة قمع وابتزاز جديدة ضد رجال الأعمال؟
الهدهد

هل تستعد السعودية لحملة قمع وابتزاز جديدة ضد رجال الأعمال؟

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
اعتقال رجال أعمال watanserb.com
حساب سعودي يكشف عن استعداد السلطات السعودية لشن حملة اعتقال وابتزاز ضد رجال الأعمال السعوديين
- Advertisement -

وطن – كشف حساب “العهد الجديد“، عن استعداد السلطات السعودية لشن حملة اعتقال وابتزاز ضد رجال الأعمال السعوديين.

وقال الحساب في تغريدة عبر “تويتر”: “طُلب من عدد من رجال الأعمال (بعضهم ممن اعتقل سابقاً في الريتز)، إحضار كشف للممتلكات والأصول في الخارج، وهي فيما يبدو تهيئة لحملة ابتزاز واعتقال جديدة ستطال أموال وأصول التجار في الخارج”.

ولم يصدر إعلان رسمي من السعودية بهذا الطلب حتى الآن.

محمد بن سلمان يبتز أمراء آل سعود

وكان موقع “تاكتيكال ريبورت” الاستخباري والمتخصص في تقديم المعلومات الاستخباراتية حول الشرق الأوسط، قد كشف قبل أيام، عن ابتزاز ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لأمراء آل سعود للسماح بسفرهم خارج المملكة.

وقال الموقع، إن محمد بن سلمان يستخدم أمر سفر الأمراء إلى الخارج لابتزازهم بشرط ضمان ولائهم الكامل له ومراقبة تحركاتهم.

وأضاف أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة وضعها محمد بن سلمان”لإعادة ترتيب علاقاته مع العديد من الأمراء الذين كانوا قيد التحقيق بتهم مختلفة.

وبحسب التقرير، فإن محمد بن سلمان استهدف أفراد العائلة المالكة، الأغنياء والأقوياء في محاولة لترهيب والتخلص من أي تحد لسلطته وإحباطها.

وبدأت الحملة ضد النخبة الحاكمة في السعودية في نوفمبر 2017، عندما احتجزت قوات الأمن التابعة لمحمد بن سلمان مئات من أغنى أفراد العائلة المالكة ورجال الأعمال في المملكة في فندق ريتز كارلتون الفاخر وسيئ السمعة الآن.

وبعد تحمّل أسابيع من الحبس الذي يُزعم أنه اشتمل على التعذيب والتسلل على الأصول بالإكراه، تم إطلاق سراح محتجزي فندق ريتز – باستثناء الشخص الذي توفي في الحجز.

الموقع أوضح أيضا أن الابتزاز والترهيب مستمر تحت ستار حظر السفر، وهو أداة قمع غير عنيفة لكنها لا تزال فعالة.

وأفاد بأنه منذ حملة فندق “الريتز” يقدر أن المئات من الأثرياء والعائلة المالكة قد أضيفوا إلى قائمة الممنوعين، إلى جانب عائلاتهم، في انتهاك للقانون المحلي السعودي، والتزاماتها التعاهدية الإقليمية والقانون الدولي.

يُشار إلى القانون المحلي السعودي يشترط أن تكون لجميع حالات الحظر “فترة زمنية محددة”.

كما يحظر الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تعد السعودية طرفًا فيه، الحكومات من حرمان المواطنين بشكل تعسفي أو غير قانوني من حقهم في مغادرة البلاد.

المصدرتاكتيكال ريبورت + تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

عقوبة مُغتصِب الطفل داخل خيمة تُثير حفيظة السعوديين

الهدهد

الكويتية حنان دشتي تغضب السعوديين بسبب “خاشقجي”.. القصة الكاملة

الهدهد

حاخام إسرائيلي شهير يؤدي طقوساً يهودية في السعودية (فيديو)

الهدهد

القمع السعودي مستمر.. السَّجن 18 سنة للناشط البارز محمد الجديعي

اقتصاد

بلومبرغ: استعدادات سعودية عُمانية لمونديال قطر والإمارات المستفيد الأكبر بسبب الخمور!

الهدهد

“انتي عارفة هتقعدي فين”.. سعودية تفضح مديرها المتحرّش (فيديو)

تقارير

موقع أمريكي: محمد بن سلمان “الابن المدلل مع طعم الدم”

الهدهد

مذكرات كوشنر.. ابتسامة طحنون بن زايد لإيفانكا وسؤال لمحمد بن سلمان

الهدهد

تحرّش جماعي بفتاة في السعودية يفجّر موجة غضب (فيديو)

تقارير

رجوة آل سيف.. موقع بريطاني يكشف أسباب اختيار سعودية لتكون ملكة الأردن المستقبلية؟

الهدهد

حاخام إسرائيلي يدافع عن وجود اليهود في السعودية: نحن مرحب بنا

الهدهد

صور الأميرة عبير بنت عبد الله آل سعود.. مَن هي وكم عمرها وسبب وفاتها؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا