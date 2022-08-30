منديل محمد عبده الذي جفف به عرقه بآخر حفل يباع بسعر خيالي (شاهد)

وطن– اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والوطن العربي، بموجة جدل واسعة عقب انتشار إعلان لبيع منديل على متجر بالمملكة، ذكر أنه منديل محمد عبده، وأن الفنان السعودي البارز استخدمه خلال حفله الأخير بأبها.

منديل محمد عبده يثير الجدل

وكان محمد عبده قد أحيا في وقت سابق حفلاً غنائياً في مدينة أبها السعودية على مسرح طلال مداح. وأشعل فنان العرب المسرح وقتها برقصه على أغنية “فوق السحاب” الوطنية، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

منديل المطرب السعودي الورقي عرضَه معرض إلكتروني بالسعودية للبيع، تحت عنوان “منديل محمد عبده ـ أبها 2022.. امتلك منديل فنان العرب”، وسعره ما يقرب من 30 ألف ريال سعودي، وهو ما يعادل حوالي (8 آلاف دولار).

كما قدّم المتجر الالكتروني لعملائه ميزة تقسيط سعر منديل فنان العرب المعروض، بالدفع على 4 مرات، وتبلغ قيمة القسط 7500 ريال.

وأثار هذا الإعلان جدلاً واسعاً بين نشطاء تويتر بالسعودية، الذين استنكروا هذا الأمر والمغالاة في الفنانين حد التقديس.

وفي هذا السياق كتب سامي المحسن ساخراً: “طيب ياليت يوضحون هل هو ماسح فيه خشمه او لا، حتى نشوف حجم البركة ونقدر السعر”.

طيب ياليت يوضحون هل هو ماسح فيه خشمه او لا، حتى نشوف حجم البركة ونقدر السعر 😄 — 🇸🇦 سامي المحسن 🇸🇦 (@sami_aloraini) August 29, 2022

فيما تساءلت ناشطة أخرى: “مين المجنون اللي يشتريه؟!”

وغرد أحمد العتيبي معلقاً على الأمر بسخرية: “أهل العقول في راحة.. ٣٠ الف سلامات والله ما اخذه ببلاش.. واذا اخذته ببلاش مسحت خشمي به ورميته في القمامة”.

ثروة محمد عبده

وكان الفنان السعودي محمد عبده، قد تصدّر محركات البحث قبل أشهر بعد حديثه عن ثروته الخيالية، مؤكّداً أنها ليست مادية.

وقال محمد عبده وقتها خلال استضافته في برنامج “مراحل”، من تقديم الإعلامي علي العلياني على شاشة SBC: “ثروتي تفوق 11 مليار… نورا وود وريم وهيفاء ودلال وعبدالرحمن وبدر وخالد والعالية والعنود وسلطان.. يفوقون كثير من المليارات، هؤلاء ثروتي”.

#مراحل_محمد_عبده | ثروتي الحقيقية 11 مليار وعقاراتي وصلت إلى الفلبين .. والدتي لم تقتنع بالفن كمصدر للرزق@Mohammed_Abdu@Ali_Alalyani#قناة_SBC pic.twitter.com/pixv9ze7zk — مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 27, 2022

وحول حجم ثروته المادية، أشار الفنان السعودي إلى أنها تتركز في السوق العقارية التي لا يمكنه تحديد قيمتها بدقة.

ولفت عبده إلى أنه يمتلك الكثير من العقارات، التي تتوزع بين مكة والمدينة وجدة وأوروبا والفلبين.

وفي ذات البرنامج كشف محمد عبده، عن سبب غنائه بصوت مستعار وليس بصوته الحقيقي في بداية مشواره الفني.

وقال: إنه لجأ لهذا الأمر بناء على نصيحة مدربين الصوت، بعدم استخدام طبقات الصوت العليا والمفتوحة وأن يدخرها للمستقبل.

وتابع: “صوتي ما نضج إلا في الثمانينات، والآن أستثمر صوتي أكثر من ألحاني، رغم أن ألحاني سبقت أدائي”.