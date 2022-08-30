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منديل محمد عبده الذي جفف به عرقه بآخر حفل يباع بسعر خيالي (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
منديل محمد عبده watanserb.com
منديل محمد عبده

وطن– اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والوطن العربي، بموجة جدل واسعة عقب انتشار إعلان لبيع منديل على متجر بالمملكة، ذكر أنه منديل محمد عبده، وأن الفنان السعودي البارز استخدمه خلال حفله الأخير بأبها.

منديل محمد عبده يثير الجدل

وكان محمد عبده قد أحيا في وقت سابق حفلاً غنائياً في مدينة أبها السعودية على مسرح طلال مداح. وأشعل فنان العرب المسرح وقتها برقصه على أغنية “فوق السحاب” الوطنية، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

منديل المطرب السعودي الورقي عرضَه معرض إلكتروني بالسعودية للبيع، تحت عنوان “منديل محمد عبده ـ أبها 2022.. امتلك منديل فنان العرب”، وسعره ما يقرب من 30 ألف ريال سعودي، وهو ما يعادل حوالي (8 آلاف دولار).

كما قدّم المتجر الالكتروني لعملائه ميزة تقسيط سعر منديل فنان العرب المعروض، بالدفع على 4 مرات، وتبلغ قيمة القسط 7500 ريال.

وأثار هذا الإعلان جدلاً واسعاً بين نشطاء تويتر بالسعودية، الذين استنكروا هذا الأمر والمغالاة في الفنانين حد التقديس.

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وفي هذا السياق كتب سامي المحسن ساخراً: “طيب ياليت يوضحون هل هو ماسح فيه خشمه او لا، حتى نشوف حجم البركة ونقدر السعر”.

فيما تساءلت ناشطة أخرى: “مين المجنون اللي يشتريه؟!”

وغرد أحمد العتيبي معلقاً على الأمر بسخرية: “أهل العقول في راحة.. ٣٠ الف سلامات والله ما اخذه ببلاش.. واذا اخذته ببلاش مسحت خشمي به ورميته في القمامة”.

ثروة محمد عبده

وكان الفنان السعودي محمد عبده، قد تصدّر محركات البحث قبل أشهر بعد حديثه عن ثروته الخيالية، مؤكّداً أنها ليست مادية.

وقال محمد عبده وقتها خلال استضافته في برنامج “مراحل”، من تقديم الإعلامي علي العلياني على شاشة SBC: “ثروتي تفوق 11 مليار… نورا وود وريم وهيفاء ودلال وعبدالرحمن وبدر وخالد والعالية والعنود وسلطان.. يفوقون كثير من المليارات، هؤلاء ثروتي”.

وحول حجم ثروته المادية، أشار الفنان السعودي إلى أنها تتركز في السوق العقارية التي لا يمكنه تحديد قيمتها بدقة.

ولفت عبده إلى أنه يمتلك الكثير من العقارات، التي تتوزع بين مكة والمدينة وجدة وأوروبا والفلبين.

وفي ذات البرنامج كشف محمد عبده، عن سبب غنائه بصوت مستعار وليس بصوته الحقيقي في بداية مشواره الفني.

وقال: إنه لجأ لهذا الأمر بناء على نصيحة مدربين الصوت، بعدم استخدام طبقات الصوت العليا والمفتوحة وأن يدخرها للمستقبل.

وتابع: “صوتي ما نضج إلا في الثمانينات، والآن أستثمر صوتي أكثر من ألحاني، رغم أن ألحاني سبقت أدائي”.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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