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شيرين عبدالوهاب ستعود قريباً لحسام حبيب لأنها “حامل”.. هذا ما كشفه مُلحن شهير!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
شيرين عبدالوهاب ستعود قريباً لحسام حبيب لأنها
شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب
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وطن– عاد الموسيقار المصري حلمي بكر، إلى مهاجمة الفنانة شيرين عبدالوهاب، معتبراً عودتها للساحة الفنية بعد غياب طويل، عودة حقيقية كونها مقترنة بالمشاكل.

لعب عيال

وقال حلمي بكر: “عودة شيرين عبد الوهاب بالألفاظ والمشاكل العائلية متبقاش عودة حقيقية. ولازم ترمي كل حياتها ورا ضهرها ووشها يبقى للفن، لأن هي بتضيع اسمها بالمشاكل”.

وتابع حلمي بكر في حديث لصحيفة “القاهرة 24”: ” أنا عارف من الأول أن هي وحسام حبيب متطلقوش. وكلامي كان صح وقولت إنها كانت حامل، ودلوقتي هيقعدوا يردوا على بعض وهيتصالحوا قريب لأن دا لعب عيال”.

وسبق أن هاجم بكر، شيرين واتهمها بالكذب من أجل الترويج والدعاية لألبومها الجديد.

حلقت شعرها لتتصدر التريند

وقال حلمي بكر وقتها في مؤتمر صحفي، إن شيرين قامت بحلق شعرها لتتصدر التريند فقط، كنوع من الدعاية.

ولمح بكر إلى أن هدف شيرين من ذلك، هو الدعاية لألبومها الجديد للعودة للساحة الفنية بقوة، مؤكداً أنها لم تنفصل رسمياً عن حسام حبيب.

ولم يذكر بكر اسم شيرين صراحة، وقال: “في مطربة قصت شعرها ده من ضمن الدعاية الغنائية ولا حست ان شعرها بيوقع”.

وحول طلاقها قال: “لا ما تطلقتش ولكن هي لعبة مزدوجة في اعادة الصياغة واعادة التواجد مرة اخرى وكل واحد بيخترع وبغني على ليلاه. بدليل يعني ايه دمر لي البويضات في حد يقول كده”.

التاريخ يتحدث عن نفسه

هذا وقد شاركت شيرين جمهورها بصورة جديدة لها برفقة الفنان الليبي حميد الشاعري والموزع طارق مدكور.

وعلقت شيرين على الصورة: “صورة فيها التاريخ يتحدث عن نفسه.. وأنا واقفة بين التاريخ مع أحلى ناس وأجمل ناس وأطيب ناس في الدنيا”.

كما زارت شيرين عبد الوهاب، الفنانة المغربية سميرة سعيد في منزلها، حيث نشرت الأخيرة صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهر في الصورة كل من طارق مدكور، مها زوجة الفنان الراحل إبراهيم يسري، وابنتها هنا.

وعلّقت سميرة على الصور: “حبيبتي شيرين انبسطت بزيارتك وصديقي طارق مدكور، وانبسطت أكتر إني شفتك منطلقة وسعيدة. وإن شاء الله تكملي مشوارك بنجاح أكبر، دمت لي صديقة مخلصة ومحبة”.

وأعادت شيرين نشر الصور التي شاركتها سميرة سعيد موجهة رسالة لها قالت فيها: “انتى لو بتحبينى قيراط فأنا بحبك 100 قيراط. مبسوطة أوى إن شفتك إمبارح وانتى عارفة أنا بحبك قد ايه. والمرة اللى جاية العزومة أكل من ايدى ربنا يديم المحبة اللي بينا”

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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