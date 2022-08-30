الثلاثاء, أغسطس 30, 2022
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رياضة

شقيق بوغبا يُهدّد بفضح أخيه على الملأ والأخير يشكو إلى الشرطة (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
بول بوغبا يشتكي الشرطة بعد تهديدات شقيقه watanserb.com
بول بوغبا يشتكي الشرطة بعد تهديدات شقيقه
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وطن- هدّد شقيق النجم الفرنسي بول بوغبا (ماتياس) لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، بفضحِ أخيه على العلن، مع زميله في المنتخب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ماتياس بوغبا، شقيق النجم الفرنسي الشهير في مقطع فيديو عبر حسابه على منصة ( تويتر)، “هل يستحق بول بوغبا (شقيقه الأصغر)، التواجدَ في منتخب فرنسا، والحصولَ على شَرف المشاركة في مونديال كأس العالم؟!، وهل يستحق التواجد في التشكيلة الأساسية مع يوفنتوس إذا كان جديراً بالثقة؟!”.

شقيق بوغبا يهدّد بفضح أخيه مع مبابي

وتابع شقيق بوغبا حديثه، “الجمهور الفرنسي والإنجليزي والإسباني والإيطالي، وجميع محبي شقيقي بول بوغبا، هناك بعض الأمور التي يجب أن تعرفوها عنه”.

كما أضاف، “سأكشف عن أمور مهمة عن كيليان مبابي، بأدلة وشهادات تؤكّد كلامي، وهي بمثابة القنبلة”.

 كذبة بول بوغبا 

واستكمل، “اتهمني بوغبا بأنني على علاقة بعصابة هددوه ببندقية، وطالبوه بمبلغ وصل قيمته 13 مليون يورو، وهذا عارٍ عن الصحة، لقد كذب على الشرطة، فلا يُمكنك إلقاء اللوم عليّ. لن تجعلني أصمت، حتى لو كان الكذب يرسلني إلى السجن”.

كما وواصل شقيق بول بوغبا، “الأمر لا يتعلق بالمال، لقد ورّطني على عكس إرادتي، كدت أن أموت بسببه. لقد تركني في الحفرة أثناء الهروب وتريد أن تلعب دور البريء؟!، لكنْ لم يعد هناك جبان وخائن ومنافق أكثر منك على وجه الأرض”.

وأردف، “لدي ما يكفي لإثبات كلامي وأكاذيبك، أقول لك مرة آخرى يا أخي. التلاعب في الناس ليس جيداً”.

السحر والشعوذة

واتّهم شقيق بوغبا أخاه بلجوئه إلى أعمال السحر والشعوذة، قائلاً: “شقيقي يلجأ إلى السحرة والشعوذة رغم أنه مسلم، واستخدم ذلك ضد زميله في منتخب فرنسا كيليان مبابي من أجل إصابته، كيليان هل تفهم الآن؟!، ليس لديّ شيء ضدك. كلماتي هذه من مصلحتك والخير لك وصحيح ومثبت ..”.

 توجّه بوغبا إلى الشرطة 

ولجأ الفرنسي بوغبا، إلى الشرطة لتقديم شكوًى ضد أخيه، بعد تهديدِه بالكشف عن حقائق صادمة، واتهامِه باللجوء إلى الشعوذة والسحر.

وفي ذات السياق، قال محامو بوغبا ووكيلته رافاييلا بيمينتا، في بيان نُشِر بعد تلك الاتهامات والتهديدات من شقيق اللاعب ماتياس، جاء فيه: “تهديدات ماتياس بوغبا ليست مفاجئة، بل تُضاف إلى محاولات الاستفزاز من خلال الاستعانة بعصابة ضد نجم يوفنتوس”.

كما وختم البيان ب”تم إبلاغ الجهات المختصة في فرنسا وإيطاليا بهذا الأمر، ولكن لن تكون هناك أي تعليقات بشأن التحقيقات في الوقت الحالي”.

ومن الجدير بالذكر، أنّ عقْدَ بول بوغبا ينتهي مع نادي يوفنتوس الإيطالي في صيف 2026 بالمجان. بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

المصدروطن + صفحة ماتياس بوغبا + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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