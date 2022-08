شقيق بوغبا يُهدّد بفضح أخيه على الملأ والأخير يشكو إلى الشرطة (فيديو)

وطن- هدّد شقيق النجم الفرنسي بول بوغبا (ماتياس) لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، بفضحِ أخيه على العلن، مع زميله في المنتخب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ماتياس بوغبا، شقيق النجم الفرنسي الشهير في مقطع فيديو عبر حسابه على منصة ( تويتر)، “هل يستحق بول بوغبا (شقيقه الأصغر)، التواجدَ في منتخب فرنسا، والحصولَ على شَرف المشاركة في مونديال كأس العالم؟!، وهل يستحق التواجد في التشكيلة الأساسية مع يوفنتوس إذا كان جديراً بالثقة؟!”.

وتابع شقيق بوغبا حديثه، “الجمهور الفرنسي والإنجليزي والإسباني والإيطالي، وجميع محبي شقيقي بول بوغبا، هناك بعض الأمور التي يجب أن تعرفوها عنه”.

Salut à tous, je viens de rejoindre Twitter car j'ai soudainement eu envie de m'exprimer et prochainement je crois que je vais bien me lâcher ! Alors suivez moi et tenez-vous prêt ! 👇🏿 La vidéo complète est sur insta @mathiaspogbaofficial pic.twitter.com/femvMRN7PQ

كما أضاف، “سأكشف عن أمور مهمة عن كيليان مبابي، بأدلة وشهادات تؤكّد كلامي، وهي بمثابة القنبلة”.

واستكمل، “اتهمني بوغبا بأنني على علاقة بعصابة هددوه ببندقية، وطالبوه بمبلغ وصل قيمته 13 مليون يورو، وهذا عارٍ عن الصحة، لقد كذب على الشرطة، فلا يُمكنك إلقاء اللوم عليّ. لن تجعلني أصمت، حتى لو كان الكذب يرسلني إلى السجن”.

كما وواصل شقيق بول بوغبا، “الأمر لا يتعلق بالمال، لقد ورّطني على عكس إرادتي، كدت أن أموت بسببه. لقد تركني في الحفرة أثناء الهروب وتريد أن تلعب دور البريء؟!، لكنْ لم يعد هناك جبان وخائن ومنافق أكثر منك على وجه الأرض”.

وأردف، “لدي ما يكفي لإثبات كلامي وأكاذيبك، أقول لك مرة آخرى يا أخي. التلاعب في الناس ليس جيداً”.

واتّهم شقيق بوغبا أخاه بلجوئه إلى أعمال السحر والشعوذة، قائلاً: “شقيقي يلجأ إلى السحرة والشعوذة رغم أنه مسلم، واستخدم ذلك ضد زميله في منتخب فرنسا كيليان مبابي من أجل إصابته، كيليان هل تفهم الآن؟!، ليس لديّ شيء ضدك. كلماتي هذه من مصلحتك والخير لك وصحيح ومثبت ..”.

Il est pas question d'argent : Tu m'as impliqué malgré moi, j'ai failli mourir par ta faute, tu m'a laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent, quand tout sera dit les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre.

— Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 28, 2022