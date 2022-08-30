شقيق بوغبا يُهدّد بفضح أخيه على الملأ والأخير يشكو إلى الشرطة (فيديو)

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وطن- هدّد شقيق النجم الفرنسي بول بوغبا (ماتياس) لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، بفضحِ أخيه على العلن، مع زميله في المنتخب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ماتياس بوغبا، شقيق النجم الفرنسي الشهير في مقطع فيديو عبر حسابه على منصة ( تويتر)، “هل يستحق بول بوغبا (شقيقه الأصغر)، التواجدَ في منتخب فرنسا، والحصولَ على شَرف المشاركة في مونديال كأس العالم؟!، وهل يستحق التواجد في التشكيلة الأساسية مع يوفنتوس إذا كان جديراً بالثقة؟!”.

شقيق بوغبا يهدّد بفضح أخيه مع مبابي

وتابع شقيق بوغبا حديثه، “الجمهور الفرنسي والإنجليزي والإسباني والإيطالي، وجميع محبي شقيقي بول بوغبا، هناك بعض الأمور التي يجب أن تعرفوها عنه”.

Salut à tous, je viens de rejoindre Twitter car j'ai soudainement eu envie de m'exprimer et prochainement je crois que je vais bien me lâcher ! Alors suivez moi et tenez-vous prêt !

👇🏿 La vidéo complète est sur insta

@mathiaspogbaofficial pic.twitter.com/femvMRN7PQ — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 27, 2022

كما أضاف، “سأكشف عن أمور مهمة عن كيليان مبابي، بأدلة وشهادات تؤكّد كلامي، وهي بمثابة القنبلة”.

كذبة بول بوغبا

واستكمل، “اتهمني بوغبا بأنني على علاقة بعصابة هددوه ببندقية، وطالبوه بمبلغ وصل قيمته 13 مليون يورو، وهذا عارٍ عن الصحة، لقد كذب على الشرطة، فلا يُمكنك إلقاء اللوم عليّ. لن تجعلني أصمت، حتى لو كان الكذب يرسلني إلى السجن”.

كما وواصل شقيق بول بوغبا، “الأمر لا يتعلق بالمال، لقد ورّطني على عكس إرادتي، كدت أن أموت بسببه. لقد تركني في الحفرة أثناء الهروب وتريد أن تلعب دور البريء؟!، لكنْ لم يعد هناك جبان وخائن ومنافق أكثر منك على وجه الأرض”.

وأردف، “لدي ما يكفي لإثبات كلامي وأكاذيبك، أقول لك مرة آخرى يا أخي. التلاعب في الناس ليس جيداً”.

السحر والشعوذة

واتّهم شقيق بوغبا أخاه بلجوئه إلى أعمال السحر والشعوذة، قائلاً: “شقيقي يلجأ إلى السحرة والشعوذة رغم أنه مسلم، واستخدم ذلك ضد زميله في منتخب فرنسا كيليان مبابي من أجل إصابته، كيليان هل تفهم الآن؟!، ليس لديّ شيء ضدك. كلماتي هذه من مصلحتك والخير لك وصحيح ومثبت ..”.

Il est pas question d'argent : Tu m'as impliqué malgré moi, j'ai failli mourir par ta faute, tu m'a laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent, quand tout sera dit les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre. — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 28, 2022

توجّه بوغبا إلى الشرطة

ولجأ الفرنسي بوغبا، إلى الشرطة لتقديم شكوًى ضد أخيه، بعد تهديدِه بالكشف عن حقائق صادمة، واتهامِه باللجوء إلى الشعوذة والسحر.

وفي ذات السياق، قال محامو بوغبا ووكيلته رافاييلا بيمينتا، في بيان نُشِر بعد تلك الاتهامات والتهديدات من شقيق اللاعب ماتياس، جاء فيه: “تهديدات ماتياس بوغبا ليست مفاجئة، بل تُضاف إلى محاولات الاستفزاز من خلال الاستعانة بعصابة ضد نجم يوفنتوس”.

" حوصر ببنادق هجومية ، وتمت محاولة ابتزازه عدة مرات وعلى فترات مختلفة وطالبوه بـ 13 مليون يورو مقابل حمايته" القصة وراء محاولة ابتزاز ماتياس بوجبا لأخيه بول بوغبا ووكيلته بيمنتا بالإضافة الى كليان امبابي تحت هذه التغريده. pic.twitter.com/blZqRQpfOm — Curva Juventus (@CurvaJ) August 28, 2022

كما وختم البيان ب”تم إبلاغ الجهات المختصة في فرنسا وإيطاليا بهذا الأمر، ولكن لن تكون هناك أي تعليقات بشأن التحقيقات في الوقت الحالي”.

ومن الجدير بالذكر، أنّ عقْدَ بول بوغبا ينتهي مع نادي يوفنتوس الإيطالي في صيف 2026 بالمجان. بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.