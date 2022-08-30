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رامي مخلوف يهدد ابن عمته بشار الأسد “بظهور المهدي المنتظر”

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
رامي مخلوف وبشار الأسد watanserb.com
رامي مخلوف وبشار الأسد
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وطن– كشف رجل الأعمال السوري وابن خال بشار الأسد “رامي مخلوف“، أنه وصله منذ أيام حكماً قضائياُ جديداُ صدر بحقه، وتنبأ مخلوف في واحدة من شطحاته بقرب ظهور الإمام المهدي.

خروج صاحب الزمان

وقال مخلوف في منشور على صفحته في “فيسبوك“: “لنترقب الأحداث الإلهية القادمة على مستوى منطقتنا والعالم بأسره فأمور كثيرة ستتغير بإذن الله وباتت قريبة جداً -والله أعلم- فهذه الأحداث-كما قال- ستكون العلامات الأساسية لخروج صاحب الزمان عليه السلام حفيد رسولنا الكريم صلوات الله عليه وآله وسلم.

وتابع مخلوف في منشوره الذي لم يفاجىء متابعيه: “هذه الأحداث خير لأهل الخير وشر لأهل الشر.. فالنبوءات واضحة وجلية لمن يدري ولا بد من حدوثها وقد حدث جزء منها.”

واستطرد ابن خال بشار الأسد:”والعلامات الكبرى ستظهر -والله أعلم- في الأشهر القليلة القادمة وستقتلع الظلم من جذوره على مستوى العالم بأسره ليتم التحضير لدولة الحق بقيادة سيدنا المهدي عليه السلام.وفق تعبيره-.

ويعتقد الشيعة الإثنا عشرية أن “محمد بن الحسن بن علي المهدي “هو المتمم لسلسلة الأئمة، وهو الإمام الثاني عشر والأخير عندهم الذي سيأتي «ليملأ الأرض قسطًا وعدلًا بعدما ملئت ظلمًا وجورًا».

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أحكام أخرى ستصدر

وكان مخلوف يعلق على حكم قضائي صدر بحقه يجرمه ـ كما قال ـ بأعمال لم يقم بها ومع جهات لا تربطه بهم أي علاقة قانونية موثقة، ويمكن لأي قانوني –حسب قوله- الاطلاع على الملف لتوضح له دقة ما نقول. مضيفا:”وقد علمنا أنه هناك أحكام قضائية أخرى تُهيّأ وستصدر بحقنا.”

جبل الجليد

وكانت العلاقة بين رامي مخلوف الملقب بـ”سلطان المال” في سوريا وبشار الأسد، قد تدهورت منذ ديسمبر 2020، بعد أن ذاب جبل الجليد بينهما ليخرج مخلوف بعدها في عدة إطلالات مصورة عبر حسابه على “فيسبوك”. موجها انتقادات للنظام، وبعض رؤوس الفساد في دمشق، متحدياً بشار الأسد وقوته بمصادرة أملاكه أو منعها كما قال عن مستحقيها.

كما تحدث مخلوف عن زلزال سيضرب الظالمين لدرجة أن الآتي سيذهل به المعنيون بذلك، حسب وصفه.

عصابات تتمتع بسلطات واسعة

وكشف مخلوف مطلع العام 2021 في رسالة وجهها إلى رئيس النظام بشار الأسد، أن “أثرياء الحرب” استولوا على ممتلكاته وشركاته في سوريا، كما ذكر أنه ينشر تلك الرسالة على فيسبوك لضمان وصولها إلى الأسد.

وقال “مخلوف” في منشور على صفحته في “فيسبوك”، إنه وجه تلك الرسالة إلى الأسد بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وجاء في الرسالة أن هناك “عصابات” تتمتع بسلطات واسعة، من أهمها السلطة الأمنية “التي هي سيف مسلط على رقاب الجميع دون استثناء”، قامت بتعطيل كل معاملة لمخلوف في أية جهة حكومية، ثم انتهجت أسلوبا “إجراميا” بتزوير العقود والوكالات، وصولا إلى تقنين بيع ممتلكاته دون علمه.

وأضاف مخلوف -الذي كان يمتلك إمبراطورية أعمال ضخمة تشمل الاتصالات والعقارات- إنه فوجئ باقتحام عناصر الأمن أحد مكاتبه، والاستحواذ على جميع وثائق شركاته.

عودة جديدة لرامي مخلوف من سردابه

وتفاعل مغردون مع إعلان “مخلوف” عن ظهور الإمام المهدي وما تخفيه هذه الإشارة من دلالات، بينما سخر آخرون من المنشور وقال “تيم الحاج”:”عودة جديدة لرامي مخلوف من سردابه.”

وأضاف أن رسالة رامي الفيسبوكية تحمل هذه المرة دعوات كثيرة للناس تبشر مرة أخرى باقتراب “النهاية”، لكنه يطالب الناس بأن لا “يقنتوا من رحمة الله”.

وعلق “طلال الخوري”: “الحرامي الناسك رامي مخلوف يهدد ابن خاله الحرامي الأسد بظهور سيدنا المهدي عليه السلام فمع أي منهما سيقف”.

وعقب “عمر مدنية” بنبرة ساخرة: “رامي مخلوف”: “سيُقتلع الظلم تحضيراً لدولة الحق بقيادة المهدي وأحداث إلهيه قادمة.. ابن خال بشار الأسد تحول من رامي مخلوف إلى آية الله مخلوف”.

وكان مخلوف ظهر من قبل في مقطع مصور عبر حسابه في “فيسبوك” في يوليو 2021 قائلاً إن هذا العام 2021 سيكون مفصلياً وسيشهد كوارث كبرى، منوها إلى النبوءات الدينية التي تتحدث عن ظهور “المهدي المنتظر”، أو نزول “السيد المسيح”.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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