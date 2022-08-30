حقيقة وفاة أحمد الخليلي.. صفحته نشرت الخبر وهذا ما كشفه الفندق المقيم به

- Advertisement -

وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بخبر زعْم وفاة اليوتيوبر والناشط الأردني الشهير أحمد الخليلي، هذا الخبر الذي نشر على حسابه بانستغرام بشكل مفاجئ؛ ما أحدث ضجة كبيرة وجدلاً واسعاً.

صفحة اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي نشرت خبر وفاته

وكان منشور نزل على صفحة “أحمد الخليلي” بانستغرام، يعلن عن وفاته بشكل مفاجئ في مصر، دون كشف أي تفاصيل أخرى، ما تسبب بصدمة كبيرة بين متابعيه.

المنشور الذي حوى صورة “الخليلي” وعليه شارة الحداد السوداء، كتب به: “الله يرحمك يا حبيبي.. ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى وفاة الحبيب احمد الخليلي الذي وافته المنية قبل قليل في مصر”، دون كشف أي تفاصيل أخرى.

وفيما لم يتمّ تأكيد خبر وفاة أحمد الخليلي حتى الآن، ذكرت السفارة الأردنية في القاهرة أنها تتابع هذا الأمر مع السلطات المصرية بعد الجدل الكبير الحاصل، بشأن خبر وفاة اليوتيوبر الأردني المتداول.

من جانبه أكد عمار الهندي مراسل قناتي “العربية والحدث” في الأردن، أنه تواصل مع أسرة الشاب الأردني أحمد الخليلي اليوتيوبر الناشط على السوشيال ميديا، وأن أسرته لم تؤكد الخبر حيث إنها لم تتمكن من الوصول إليه حتى الآن.

المعلومات المتوافرة حتى اللحظة والموثوقة حول مصير الشاب الأردني احمد الخليلي.. اوافيكم باية معلومات جديدة.. pic.twitter.com/JjfkYvIUwA — Ammar Hendi | عمّار الـهندي (@AmmarHendi) August 30, 2022

وقال موضحاً: “أنا تابعت هذا الأمر مع مصدر من أسرته وأيضا مع مدير أعماله الأخ شرف الدين قويدر”.

أسرة أحمد الخليلي تعلق

ولفت “الهندي” إلى أن “المعلومة الحقيقية الثابتة حتى هذه اللحظة هي أن أحمد الخليلي، كان بصدد تصوير إعلان أو شيء قريب من البحر مع ابن عمته في مصر”.

وتابع: “وكان من المفترض أن تكون الهواتف بعيدة عنهم وبالتلي ذهب لتصوير هذا الإعلان.. وبعد ذلك حد نزل هذا الخبر عن وفاته على حسابه على انستجرام”.

وبين:”وبالتالي الأسرة الآن لا يمكنها أن تصل للشباب للتأكد من الخبر ولا يعرفوا حقيقة من الذي نشر هذا الخبر.. وبالتالي لا يمكن تأكيد خبر وفاته”.

واختتم: “ونسأل الله أن لا يكون كذلك وأيضا السفارة الأردنية في مصر تقوم بالتقصي عن الأمر مع الأجهزة الأمنية المصرية”.

الفندق المقيم به في مصر يعلق

المراسل عمار الهندي كشف أيضاً أنه اتصل بالفندق الذي كان يقيم فيه الشاب الأردني أحمد الخليلي بمصر.

وتابع: “أكدوا لي أنهم بصدد مراجعة الكاميرات لمعرفة توقيت خروجه من الفندق لأنه لم يعود حتى اللحظة إليه.. نسأل الله أن يكون بخير هو ومن معه.

وتفاعل العديد من المؤثرين الاردنيين والعرب مع المنشور الذي نشر عصر الثلاثاء، عن وفاة أحمد الخليلي، حيث دخل البعض في صدمة، مستغربين من تلك الأنباء، ومتمنين بألا تكون صحيحة، خاصة في ظل صعوبة التواصل مع اليوتيوبر الخليلي.