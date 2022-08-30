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رياضة

تشكيلة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ليفربول اليوم watanserb.com
تشكيلة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي
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وطن – يلتقي فريق ليفربول أمام منافسه الزائر نيوكاسل يونايتد، الأربعاء، في منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ميدان ملعب (الآنفيلد).

ومن المقرر أن تنطلق المباراة القوية المرتقبة بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة) عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة المغرب والجزائر وتونس في تمام الساعة الثامنة مساءً، فيما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

تشكيلة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد

وسيدخل فريق ليفربول (الريدز) بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نيوكاسل يونايتد في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز(البريميرليج)، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط دفاع الفريق: ألكسندر أرنولد، فان ديك، أندرو روبرتسون (إبراهيما كوناتي)، جو جوميز.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، هارفى اليوت (جيمس ميلنر).

مركز الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، روبرت فيرمينو (داروين نونيز).

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث وقائع مجريات اللقاء بين المستضيف ليفربول ونظيره نيوكاسل يونايتد، عبر شبكة قنوات ( beIN SPORTS ) الرياضية القطرية، الناقل لحقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا لهذا الموسم.

كما وستنقل المباراة عبر قناة (beIN SPORTS 1)، بتردد عبر القمر الصناعي (النايل سات) 11013، وباستقطاب أفقي، كما ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

معلق مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS)، المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ولم يتلقى ليفربول (الريدز) أي خسارة في آخر 26 مباراة على ميدانه في مواجهة فريق الخصم نيوكاسل يونايتد بالدوري الممتاز، فقد حقق الفوز في 21 مباراة، والتعادل في 5 مباريات آخرى.

وجاء فريق ليفربول في المركز التاسع من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 5 نقاط، كما ويتواجد الفريق المنافس نيوكاسل يونايتد في المركز السابع برصيد 6 نقاط للموسم الحالي.

المصدروطن + صفحة ليفربول + صفحة نيوكاسل يونايتد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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