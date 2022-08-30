اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي زور خبر وفاته وعقوبة قاسية تنتظره

- Advertisement -

وطن- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عدم صحة خبر وفاة اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي، وأنه وردت معلومات لمركز عمليات الوزارة من أسرة “الخليلي” تفيد بأنه اتصل بذويه وهو بخير.

ونقلت صحيفة “عمون” الأردنية المحلية عن السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، قوله إن الشاب الخليلي تواصل مع والدته وأنه بصحة جيدة.

ولفتت الصحيفة المحلية إلى أنه من المتوقع ـ بحسب مصادرها ـ اتخاذ إجراءات مصرية وأردنية بحق اليوتيوبر أحمد الخليلي بعد شائعات وفاته.

وفي ذات السياق طالب أيضا مراسل قناتي “العربية والحدث” في الأردن عمار الهندي، والذي كان حريص على التواصل مع أسرة اليوتيوبر الأردني ونقل أخباره لحظة بلحظة، بضرورة محاسبة الخليلي إذا كان فعل هذا متعمدا لأجل الشهرة.

وكتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر:”يجب التحقق مما حدث مع احمد الخليلي، في حال كان ما حدث تصرف مقصود لهدف الشهرة او زيادة المتابعين من 566 الف إلى 735 ألفاً، فهذا تصرف غير مسؤول وغير أخلاقي وغير قانوني.”

يجب التحقق مما حدث مع احمد الخليلي، في حال كان ما حدث تصرف مقصود لهدف الشهرة او زيادة المتابعين من 566 الف إلى 735 ألفاً، فهذا تصرف غير مسؤول وغير أخلاقي وغير قانوني.. الدولة والسفارة في القاهرة والناس اردنيين وغير اردنيين جميعاً عاشوا لحظات صعبة جداً وتوتر كبير بسبب ما حدث! — Ammar Hendi | عمّار الـهندي (@AmmarHendi) August 30, 2022

وتابع:”الدولة والسفارة في القاهرة والناس أردنيين وغير أردنيين جميعاً عاشوا لحظات صعبة جداً وتوتر كبير بسبب ما حدث!”.

وكان “الهندي” كشف في تغريدات سابقة له أن اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي، على قيد الحياة وذلك بعد تداول أنباء وفاته على مواقع التواصل والتي أحدثت ضجة كبيرة.

وكانت حالة من الجدل الواسع شهدتها مواقع التواصل، عقب نشر صفحة أحمد الخليلي على انتسغرام، نعيا له معلنة خبر وفاته دون ذكر تفاصيل أخرى.

وقال عمار في تغريدة عاجلة له على تويتر، أن الشاب أحمد الخليلي اتصل بوالدته قبل دقيقة وهو على قيد الحياة.

ومعروف أن اليوتيوبر الأردني يتواجد في مصر منذ أيام، للقيام ببعض الأعمال الخاصة به وكان يقيم في أحد الفنادق المصرية.

و”الخليلي” هو يوتيوبر كوميدي أردني وناشط اجتماعي، يبلغ من العمر 25 عاما، ولديه شعبية كبيرة في الأردن.