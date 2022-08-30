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السودان.. انخفاض سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء.. تغير كبير وصادم في سعر الإسترليني

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سعر الدولار في السودان اليوم watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم
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وطن- شهد سعر الدولار في السودان، اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، انخفاضا ملحوظاً، وفق نشرة صادرة عن بنك الخرطوم، أكبر البنوك الحكومية، فيما شهدت أسعار اليورو والجنيه الإسترليني تأرجحا كبيرا أربك الأسواق.
سعر الدولار في السودان اليوم
سجّل سعر الدولار في السودان اليوم 575 جنيهاً للشراء، و579.31 جنيهاً للبيع.
سعر اليورو في السودان اليوم
وسجّل سعر اليورو، اليوم الأربعاء، في السودان ارتفاعاً ملحوظا في البنوك ليصل إلى 577.18 جنيهاً للشراء، و581.51 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022.. ارتفاعات كبيرة لـ اليورو والإسترليني!

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم
وعلى النقيض، انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان مسجّلاً 671.65 جنيهاً للشراء، و676.69 جنيهاً للبيع.
سعر الريال السعودي في السودان اليوم
سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 153.10 جنيهاً للشراء، و154.25 جنيهاً للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم
سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 156.67 جنيهاً للشراء، و157.85 جنيهاً للبيع.
سعر الريال القطري اليوم في السودان
كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 157.18 جنيهاً للشراء، و158.36 جنيهاً للبيع.
سعر الريال العماني في السودان اليوم
بلغ سعر الريال العماني في السودان اليوم 1493.89 جنيهاً للشراء، و1505.09 جنيهاً للبيع.
سعر الدينار البحريني اليوم في السودان
سجّل سعر الدينار البحريني في السودان اليوم في السوق الرسمية سعر 1525.60 جنيهاً للشراء، و1537.04 جنيهاً للبيع.
ويواجه السودان مأزقًا اقتصاديًا حادًا مع ارتفاع معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة في الأشهر الماضية، بما تسبب بدوره في أزمة سيولة حادة لدى البنوك نتيجة شح نقود البنكنوت في الجهاز المصرفي، وهو ما تزامن مع التدهور المستمر لقيمة الجنيه مقابل الدولار في الفترة الماضية.
وبالأساس، تعود الأزمة المركبة الراهنة إلى تدهور عائدات صادرات البلاد من النفط منذ انفصال الجنوب في عام 2011، في الوقت الذي لم تستطع فيه الموارد الأخرى، على غرار الذهب، سد العجز التجاري المتزايد.
ويعود نقص العملات الصعبة إلى التراجع الشديد في الصادرات النفطية جراء انفصال جنوب السودان منذ عام 2011، حيث لم تحقق المساعي التي بذلت لتنمية موارد النقد الأجنبي من مصادر أخرى، مثل الذهب، لتعويض هذه الفجوة نتائج بارزة، وهو ما تكشفه العائدات المحدودة من الذهب.

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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