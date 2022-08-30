الثلاثاء, أغسطس 30, 2022
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رياضة

إمام عاشور يردُ على اتهامات فتاة بالزواج منها عرفياً (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
إمام عاشور يرد على اتهامات الزواج العرفي من فتاة مصرية watanserb.com
إمام عاشور يرد على اتهامات الزواج العرفي من فتاة مصرية
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وطن – رد نجم الزمالك المصري إمام عاشور، على اتهامات فتاة مصرية مجهولة الزواج العرفي من اللاعب بعد التقدم بشكوى ضده لدى الشرطة.

وقال اللاعب إمام عاشور في منشور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك)، ” لا طاقة لي للكلام .. ولو كان هناك ماهو أهدأ من الصمت لفعلت، حسبي الله ونعم الوكيل”.

زواج إمام عاشور عرفياً

وكانت تقارير قد تحدثت عن زواج نجم الزمالك عاشور، من فتاة مصرية مجهولة الهوية عرفياً، وهو ما تم تداوله بشكل واسع عبر منصات التواصل. كما وتصدر التريند المصري عبر محركات البحث على شبكة الإنترنت (جوجل).

سرق العقد وأنكر نسب الطفل

من جهته، قال الإعلامي المصري محمد شبانة، عبر برنامجه ( بوكس بوكس) الذي يذاع عبر قناة (ETC) المصرية، بشأن واقعة اتهام سيدة الزواج العرفي من نجم الزمالك إمام عاشور، ” قصة عجيبة، فتاة اتهمت إسلام جابر بسرقة عقد الزواج العرفي منها وإنكار نسب الطفل”.

وأضاف شبانة، ” ادعت أنها تزوجت عرفياً من لاعب الزمالك جابر، وأن أحد المحامين المقربين من اللاعب هو من أشهر عقد الزواج العرفي”.

كما واستكمل، ” لكن تلك القصة العجيبة، انتهت بعد تقديم السيدة محضر لدى قسم الشرطة، وأن المقصود هو إمام عاشور وليس إسلام جابر“. وهو ما نفاه اللاعب في منشوره السالف بالذكر.

نجم الزمالك عاشور

وقدم اللاعب عاشور المستوى الرائع مع نادي الزمالك ( الفارس الأبيض) هذا الموسم. فقد سجل 5 أهداف مع الفريق، الذي انتهى بالحفاظ على لقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي وال14 في تاريخه.

كما وتوج قبلها مع الزمالك ببطولة كأس مصر على حساب الغريم الأزلي الأهلي، على الرغم من الفشل الذي منيّ به في دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

ويتربع فريق الزمالك الأبيض صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 77 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الوصيف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 71 نقطة مع قرب انتهاء هذا الموسم.

المصدروطن + برنامج بوكس بوكس + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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