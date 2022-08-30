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حياتنا

أسد يقتل رجلاً حاول “سرقة” شبل أبيض نادر! (صور)

الأسود البيضاء تعتبر نادرة وقيمة بشكل خاص للصيادين

أنس السالم
كتب أنس السالم
أسد يقتل رجلاً حاول
أشبال الأسد الأبيض
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وطن – قال مسؤولون إن أسدًا في حديقة حيوان “أكرا” عاصمة غانا، قتل متسللًا، بعد أن تسلق السياج في محاولة مزعومة لسرقة شبل أبيض نادر.

في حوالي ظهر يوم الأحد، لاحظ حراس الأمن في حديقة الحيوان أن الضحية في منتصف العمر قد تسلق سياجًا شبكيًا طوله 20 قدمًا ودخل السياج الذي يضم أسدًا ولبؤة واثنين من الأشبال.

جثة الضحية الذي قتله أسد
جثة الضحية الذي قتله الأسد

وقالت لجنة الغابات الحكومية في غانا في بيان إن “الدخيل تعرّض لهجوم وأصيب من قبل أحد الأسود”. مضيفة أن الرجل الذي لم يذكر اسمه توفي متأثرا بجروح أصيب بها في الهجوم.

حديقة أكرا
اكتشف الحراس في حديقة حيوان أكرا جثة الرجل يوم الأحد

وذكرت السلطات إنها لم تحدد بعد الدافع وراء الاختراق، لكن يُشتبه في أن الرجل ربما يكون حاول سرقة واحد على الأقل من شبلي الأسد، والتي تعتبر نادرة – وقيمة بشكل خاص للصيادين – بسبب لونها الفاتح غير العادي.

وولدت الأشبال في حديقة الحيوان في نوفمبر واستقطبت حشودًا كبيرة من المتفرجين، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية، ونقلته صحيفة “نيويورك بوست

حديقة حيوان أكرا
حديقة حيوان أكرا

وقال “بينيتو أووسو بيو” نائب وزير الأراضي والموارد الطبيعية للصحفيين “الأسود لديها صغار لذا إذا اقتربت أكثر من اللازم فقد تشعر أنك تحاول أخذ صغارها.”

يوجد فقط حوالي عشرة أسد بيضاء في البرية، وفقًا لـ “الصندوق العالمي لحماية الأسد الأبيض“.

تمكنت الشرطة من إزالة جثة الدخيل بأمان من حظيرة الأسود ونقلها إلى المشرحة المحلية لتشريح الجثة  وفقًا لموقع 3NewsGH المحلي.

صرحت دائرة شرطة أكرا: “تعمل الشرطة مع إدارة حديقة الحيوان ولجنة الغابات للوصول إلى حقيقة هذا الحادث المؤسف”.

وقال البيان الرسمي إنه لم يهرب أي من الأسود خلال الحادث ولا يزال السياج آمنًا.

سياج الحديقة
سياج الحديقة

وظلت حديقة حيوان أكرا مغلقة مؤقتًا أمام الجمهور في أعقاب الحادثة الأخيرة. لكن أعيد فتحها منذ ذلك الحين.

المصدرهيئة الإذاعة البريطانية - 3NewsGH - نيويورك بوست - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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