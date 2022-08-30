أسد يقتل رجلاً حاول “سرقة” شبل أبيض نادر! (صور)

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وطن – قال مسؤولون إن أسدًا في حديقة حيوان “أكرا” عاصمة غانا، قتل متسللًا، بعد أن تسلق السياج في محاولة مزعومة لسرقة شبل أبيض نادر.

في حوالي ظهر يوم الأحد، لاحظ حراس الأمن في حديقة الحيوان أن الضحية في منتصف العمر قد تسلق سياجًا شبكيًا طوله 20 قدمًا ودخل السياج الذي يضم أسدًا ولبؤة واثنين من الأشبال.

وقالت لجنة الغابات الحكومية في غانا في بيان إن “الدخيل تعرّض لهجوم وأصيب من قبل أحد الأسود”. مضيفة أن الرجل الذي لم يذكر اسمه توفي متأثرا بجروح أصيب بها في الهجوم.

وذكرت السلطات إنها لم تحدد بعد الدافع وراء الاختراق، لكن يُشتبه في أن الرجل ربما يكون حاول سرقة واحد على الأقل من شبلي الأسد، والتي تعتبر نادرة – وقيمة بشكل خاص للصيادين – بسبب لونها الفاتح غير العادي.

وولدت الأشبال في حديقة الحيوان في نوفمبر واستقطبت حشودًا كبيرة من المتفرجين، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية، ونقلته صحيفة “نيويورك بوست”

وقال “بينيتو أووسو بيو” نائب وزير الأراضي والموارد الطبيعية للصحفيين “الأسود لديها صغار لذا إذا اقتربت أكثر من اللازم فقد تشعر أنك تحاول أخذ صغارها.”

يوجد فقط حوالي عشرة أسد بيضاء في البرية، وفقًا لـ “الصندوق العالمي لحماية الأسد الأبيض“.

تمكنت الشرطة من إزالة جثة الدخيل بأمان من حظيرة الأسود ونقلها إلى المشرحة المحلية لتشريح الجثة وفقًا لموقع 3NewsGH المحلي.

صرحت دائرة شرطة أكرا: “تعمل الشرطة مع إدارة حديقة الحيوان ولجنة الغابات للوصول إلى حقيقة هذا الحادث المؤسف”.

وقال البيان الرسمي إنه لم يهرب أي من الأسود خلال الحادث ولا يزال السياج آمنًا.

وظلت حديقة حيوان أكرا مغلقة مؤقتًا أمام الجمهور في أعقاب الحادثة الأخيرة. لكن أعيد فتحها منذ ذلك الحين.