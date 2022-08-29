والدة إيلون ماسك تصدم الجميع حول المكان الذي تجبر على المبيت فيه بمنزل ابنها!

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وطن- فجرت ماي ماسك والدة الملياردير الأمريكي ومالك شركة “Tesla” و”SpaceX” إيلون ماسك، مفاجأة صادمة، كاشفة أن إن عليها أن تنام في المرآب “الكراج” عندما تزوره في تكساس.

وعلى الرغم من حقيقة أن ابنها الملياردير هو أغنى رجل في العالم، إلا أن العارضة البالغة من العمر 74 عامًا قالت في مقابلة مع صحيفة “التايمز” البريطانية إنه غير مهتم بالممتلكات “على الإطلاق”.

يتعين عليها المبيت في المرآب

وقالت الصحيفة، إنه في الواقع عندما زرت قطب التكنولوجيا – الذي تبلغ ثروته المريحة 229 مليار دولار – في تكساس ، كشفت الأم لثلاثة أبناء أنه يتعين عليها “النوم في المرآب”.

وقالت “ماي” للصحيفة البريطانية إنه لا يمكن أن يكون لديك منزل فخم بالقرب من موقع صاروخ” .

ماسك لا يملك منزلا

وبالعودة إلى شهر أبريل/نيسان الماضي ، كشف إيلون نفسه أنه “لا يمتلك منزلاً في الوقت الحالي” ويقيم “في أماكن الأصدقاء”.

وغرد ماسك لاحقًا بأن مقر إقامته الرئيسي هو استئجار من شركة سبيس إكس بقيمة 50 ألف دولار. علاوة على ذلك ، يقع السكن بالقرب من موقع الشركة في تكساس.

وبحسب الصحيفة، فقد بدأ ماسك في تفريغ محفظته العقارية الصيف الماضي بعد أن كشف أنه سيتخلى عن جميع الأصول الملموسة لتكريس حياته “للمريخ والأرض”.

“وغرد عن ذلك قائلا في مايو/آيار 2020 قائلا:”أنا أبيع جميع الممتلكات المادية تقريبًا. ”

كما غرد الملياردير غريب الأطوار في عام 2020 أيضا: “لا تحتاج إلى المال”. “الحيازة تثقل كاهلك”.

ولكن على عكس ابنها ، كشفت ماي أنها لا تهتم بالانطلاق إلى المريخ.

ماي ماسك ل تهتم بالسفر للمريخ

وقالت للصحيفة: “يجب أن يكون لديك ستة أشهر من الاستعداد والعزلة وهذا لا يروق لي”. “ولكن إذا أراد أطفالي مني القيام بذلك ، فسأفعل ذلك.”

لا تأثير لها على قرارات إيلون ماسك

وسبق أن كشفت “ماي” في يناير/كانون الثاني الماضي أن كلماتها ليس لها تأثير كبير على عملية صنع القرار لدى ابنها.

وظهرت في برنامج Today With Hoda & Jenna ، وسُئلت العارضة البالغة من العمر 73 عامًا عن أفكارها حول رغبة ابنها في شراء “تويتر”.

وقالت رداً على ذلك: “يجب أن يفعل ما يشاء”، متابعة :”قلت له ألا يصنع سيارة كهربائية ، وكذلك الصواريخ ولم يستمع إلي”.

وعندما طُلب منها توضيح ما إذا كانت ضد إيلون لبدء تسلا تمامًا ، قالت إن الأمر لم يكن مشروعًا تجاريًا بحد ذاته بقدر ما كان عاداته في العمل التي لا تموت.

وأوضحت: “لقد عمل بجد ، وكان بحاجة إلى استراحة”. ويريد أن يتعامل مع الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية والصواريخ. وقلت ، فقط اختر واحدة حتى تعمل بجد “.