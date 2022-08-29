محل لبيع الخمور بجوار مسجد في المغرب يفجر غضب المغاربة

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وطن – تداولت العديد من الصفحات الإخبارية على موقع “فيسبوك” بالمغرب خبرا مفاده بعث سكان مدينة خريبكة المغربية، بمُراسلة للديوان الملكي المغربي بهدف وقف فتح محل لبيع الخمور بجوار مسجد.

محل للخمر قرب مسجد

حيث أشار موقع “فبراير” المغربي إلى أن ساكني المجمع السكني الفردوس بمدينة خريبكة، قد قاموا بمراسلة السلطات المحلية بالمدينة والنيابة العامة، للتعبير عن استنكارهم الشديد، ورفضهم التام لمحاولة منح رخصة لفتح محل لبيع المشروبات الكحولية.

إلى ذلك، فقد أشار الموقع المغربي إلى أنه قد تحصل على نسخة من المراسلة التي تقدم بها ساكني مدينة خريبكة المغربية.

وهي مُراسلة طالب من خلالها المتساكنون حاكم إقليم خريبكة، ووالي جهة “بني ملال خنيفرة”، وكذلك رئيس المجلس الجماعي لخريبكة، بالتدخل لـ وقف الترخيص الذي كان قُدم لمواطن كان ينوي فتح محل لبيع الخمور.

ومما قدم المتساكنون في مراسلتهم من حجج، ذكروا أن ” هذا المحل سيصبح نقطة سوداء ومصدر تهديد لأمن وسلامة وراحة الساكنة، بإعتباره مكان جدب للمنحرفين والمتسكعين وأصحاب السوابق العدلية”.

رفض شعبي

ويضم المجمع السكني الفردوس، حسب المراسلة التي تحصل عليها الموقع، مصحات ومدارس ومعاهد ومقاهي ومطاعم للاكل، ويتوافد عدد كبير من ساكني المدينة عليه.

لكن ما يشد الانتباه في هذه المراسلة هو أن محل الخمور هذا، يوجد بالقرب من مسجد للصلاة.

حيث طالب سكان مجمع الفردوس، الجهات المسؤولة، عدم منح الترخيص لمحل بيع المشروبات الكحولية.

وذلك بسبب توفر العديد من المشاكل منها التسيب والفوضى التي ستعرفها المنطقة بعد فتح محل الخمور.

بالإضافة إلى افتقاده للشروط القانونية للاستغلال وفقاً للقوانين المعمول بها.