الإثنين, أغسطس 29, 2022
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طلاق دنيا بطمة ومحمد الترك حدث بسبب هؤلاء الأشخاص!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
طلاق دنيا بطمة ومحمد الترك حدث بسبب هؤلاء الأشخاص! watanserb.com
محمد الترك ودنيا بطمة
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وطن– خرج زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة، المنتج البحريني محمد الترك، عن صمته حول أنباء انفصالهما.

10 سنوات زواج

وأكد محمد الترك أن انفصاله عن دنيا بطمة صحيح، متهّماً أشخاصاً مقربين منهما بالتسبّب به.

وقال محمد الترك في تسجيل صوتي نشرته حسابات فنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي: إن زواجه من الفنانة المغربية استمر لعشر سنوات.

وأشار الترك إلى أنه ودنيا بطمة، تجاوزا خلال سنوات زواجهما العديد من العقبات والمشاكل بمساندة بعضهما دون الالتفات إلى أي أحد يريد الوقيعة بينهما.

وأردف: “لكن هذه المرة أتت من أشخاص مقربين جداً لذلك كانت أصعب وأقوى مما حدث من قبل”.

الخيانة ليست السبب

وشدّد والد الفنانة الشابة حلا الترك، أن انفصاله ودنيا بطمة، لم يكن بسبب خيانته لها، كما ادّعى البعض.

وتابع: “لم ولن أقوم بمثل هذا الفعل لأني أضع مخافة الله نصب عيني، وأخشاه في كل أفعالي. وأخاف الوقوع في المعصية، لذلك فالخيانة ليست موجودة في قاموسي”.

خطوبة إيمان بطمة

وتأكدت أنباء طلاق دنيا بطمة ومحمد الترك، بعدما احتفلت الفنانة بخطوبة شقيقتها الصغرى إيمان بطمة، دون تواجد والد ابنتيها.

وسيطرت الأجواء المغربية على حفل خطوبة إيمان بطمة. وحرصت شقيقتها دنيا على توجيه رسالة لها حين نشرت صوراً على حسابها عبر “انستجرام” من الحفل.

وعلّقت دنيا بطمة على الصور قائلةً: “آخر العنقود أختي حبيبتي الصغيرة ألف مبروك الله يكمل عليكم بالخير..كبرتي”.

اعتذار محمد الترك

وكان محمد الترك قد نشر رسالة اعتذار لدنيا بطمة، عبر خاصية الستوري في حسابه على “انستجرام”.

وجاء في رسالة والد حلا الترك لزوجته: “من شيم الرجال الاعتذار حتى لو لم تكن غلطان. فأنا من هذا المنبر أعتذر لملكتي وأقول لها لا يوجد بنت تزعل من أبوها. ولا توجد حبيبة تقدر ألا تسامح حبيبها، ولا يوجد زوجة تستطيع أن تثني العشرة، ولا يوجد أم تستطيع أن تنسى ابنها”.

وتابع محمد الترك: “أنتي ابنتي وصديقتي وزوجتي، وأنا ابنك. أنتي من وقفتي معاي في أصعب مراحل حياتي، وأنا كنت سنداً لك، ولا أستطيع أن أنسى”.

واستطرد الترك غزله في دنيا بطمة: “أنتي أجمل وردة في بستان حياتي لا أستطيع أن أجعلها تذبل. والمسامح كريم، أنتظرك بفارغ الصبر.. أعشقك”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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