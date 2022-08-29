سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022.. ارتفاعات كبيرة لـ اليورو والإسترليني!

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وطن– شهد سعر الدولار في السودان، اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، استقراراً ملحوظاً، وفق نشرة صادرة عن بنك الخرطوم، أكبر البنوك الحكومية، فيما شهدت أسعار اليورو والجنيه الإسترليني ارتفاعاً ملحوظاً عن أسعار أمس الاثنين.

سعر الدولار في السودان اليوم

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم 576.5 جنيهاً للشراء، و580.82 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الثلاثاء، في السودان ارتفاعاً كبيراً في البنوك ليصل إلى 576.26 جنيهاً للشراء، و580.59 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان مسجّلاً 674.50 جنيهاً للشراء، و679.56 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 153.50 جنيهاً للشراء، و154.65 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.08 جنيهاً للشراء، و158.26 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 157.59 جنيهاً للشراء، و158.781 جنيهاً للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

بلغ سعر الريال العماني في السودان اليوم 1497.79 جنيهاً للشراء، و1509.02 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في السودان

سجّل سعر الدينار البحريني في السودان اليوم في السوق الرسمية سعر 1529.58 جنيهاً للشراء، و1541.05 جنيهاً للبيع.

ركود الاقتصاد السوداني

ووفقَ بيانات بنك التنمية الإفريقي، يواجِه الاقتصاد السوداني حالةً من الركود منذ 2021.

ويتوقع أن يسجل نمواً متواضعاً في 2022، خاصةً بعد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويواجه الاقتصاد مشاكلَ تتعلق بانخفاض النقد الأجنبي من التحويلات والاستثمارات الأجنبية، والتي ستدفع بخفض الواردات، بما في ذلك إمدادات الوقود والغذاء.

ويعاني الاقتصاد السوداني أيضاً منذ سنوات، من عدم قدرته على تحمّل الديون، التي شكّلت ما نسبتُه أكثر من 201 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، نحو 80 في المئة منها ديون خارجية.

وتشير تقارير إلى أن السودان يعاني منذ سنوات من تحديات اقتصادية، بما في ذلك عجز كبير في الميزانية ونقص واسع في السلع الأساسية، وزيادات هائلة في الأسعار.