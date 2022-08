أتلتيكو مدريد ينجو من فخّ التعثر أمام فالنسيا (فيديو)

وطن- نجا فريق أتلتيكو مدريد من السقوط أمام فالنسيا، الاثنين، بهدفٍ نظيف دون مقابل، في منافسات الأسبوع الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وسجّل الفرنسي أنطوان غريزمان هدفَ الفوز، وخطف النقاط الثلاثة الغالية لصالح فريق أتلتيكو مدريد (البلانكوس)، من منافسِه صاحب الأرض فالنسيا (الخفافيش) عند الدقيقة ال66.

وشهدت أحداث مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا في منافسات الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، الإثارة والقوّة بين كلا الفريقين، طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصل عدد تسديدات أتلتيكو مدريد إلى 13 تسديدة، والاستحواذ بنسبة 29.

بينما وصل الفريق المنافس فالنسيا لعدد تسديدات بلغت 12 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 71%.

وكان فريق أتلتيكو مدريد (البلانكوس)، قد حقّق انتصارت خلال الجولات الثلاثة الماضية، كما وتلقّى الخسارة على ميدانه أمام فياريال (الغواصات الصفراء) الوحيدة حتى الآن، بهدفين نظيفين دون مقابل.

ولعب دييغو سيميوني المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسِه فالنسيا في منافسات الدوري الإسباني، وهي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

دفاع التشكيلة: ماركوس يورينتي، خيمينيز، فيتسل، رينيلدو ماندافا، ساول نيغويز.

خط الوسط: كوندوبيا، كوكي، رودريغو دي بول.

مركز الهجوم: جواو فيليكس، ألفارو موارتا.

🎙️ @yunusmusah8: "Today Mestalla was fantastic. From the moment we arrived, we knew that today was going to be a big day. When you have that support at home, it's extra energy" ⚡️💪🏼#ValenciaAtleti 🦇🔴⚪️#VCFDNA | #CORVCF pic.twitter.com/GrrldjgK4Z

— Valencia CF (@valenciacf_en) August 29, 2022