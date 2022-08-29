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رياضة

أتلتيكو مدريد ينجو من فخّ التعثر أمام فالنسيا (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني watanserb.com
مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني
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وطن- نجا فريق أتلتيكو مدريد من السقوط أمام فالنسيا، الاثنين، بهدفٍ نظيف دون مقابل، في منافسات الأسبوع الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وسجّل الفرنسي أنطوان غريزمان هدفَ الفوز، وخطف النقاط الثلاثة الغالية لصالح فريق أتلتيكو مدريد (البلانكوس)، من منافسِه صاحب الأرض فالنسيا (الخفافيش) عند الدقيقة ال66.

نتيجة فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد

وشهدت أحداث مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا في منافسات الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، الإثارة والقوّة بين كلا الفريقين، طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصل عدد تسديدات أتلتيكو مدريد إلى 13 تسديدة، والاستحواذ بنسبة 29.

بينما وصل الفريق المنافس فالنسيا لعدد تسديدات بلغت 12 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 71%.

وكان فريق أتلتيكو مدريد (البلانكوس)، قد حقّق انتصارت خلال الجولات الثلاثة الماضية، كما وتلقّى الخسارة على ميدانه أمام فياريال (الغواصات الصفراء) الوحيدة حتى الآن، بهدفين نظيفين دون مقابل.

تشكيلة أتلتيكو مدريد

ولعب دييغو سيميوني المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسِه فالنسيا في منافسات الدوري الإسباني، وهي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

دفاع التشكيلة: ماركوس يورينتي، خيمينيز، فيتسل، رينيلدو ماندافا، ساول نيغويز.

خط الوسط: كوندوبيا، كوكي، رودريغو دي بول.

مركز الهجوم: جواو فيليكس، ألفارو موارتا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وبهذا الفوز رفع فريق أتلتيكو مدريد رصيدَه إلى 6 نقاط في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإسباني، كما وتجمّد رصيد الفريق المنافس فالنسيا عند 3 نقاط في المركز ال14، فيما يتصدّر حاملُ اللقب ريال مدريد صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط حتى الآن.

المصدروطن + الليغا + صفحة أتلتيكو مدريد + فالنسيا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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