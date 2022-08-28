ليلى علوي تستعرض رشاقتها في سن الـ60 بفستان جريء على البحر! (شاهد)

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وطن– أبهرت الفنانة المصرية ليلى علوي، متابعيها بأحدث صور لها على شاطئ البحر.

وظهرت ليلى علوي في الصور التي نشرتها عبر “انستجرام”، وهي ترتدي فستاناً قصيراً فوق الركبة لونه أزرق فاتح بدون أكمام.

ونسقت ليلى مع إطلالتها، قبعة باللون البيج.

وأثارت الفنانة المصرية دهشة متابعيها بجمالها ورشاقتها في سن الـ60.

وعقبت الفنانة ليلى على الصور: “الصيف أزرق، هل تريدون صيفاً أكثر؟”.

حفل وائل كفوري

هذا وقد حضرت الفنانة المصرية برفقة الفنانة إلهام شاهين حفل الفنان اللبناني وائل كفوري في الساحل الشمالي.

وقبل أسبوعين، شاركت ليلى علوي جمهورها بفيديو ظهرت فيه ترقص مع النجم عمرو دياب على أغنيته “يتعلموا”. في عيد ميلاد أحد أصدقائهم المشتركين.

وظهر عدد من النجوم مع ليلى في الفيديو منهم أحمد حلمي وعمرو دياب.

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ومؤخرا، نالت ليلى علوي تكريما من قبل رابطة إبداع العالم العربي والمهجر بفرنسا.

مسلسل رعب

وعلى الصعيد الفني، اتفقت الفنانة المصرية على تقديم بطولة مسلسل جديد ينتمي إلى أعمال الرعب والتشويق.

وسيتم عرض المسلسل خلال الموسم الشتوي القادم خارج الموسم الرمضاني عبر إحدى المنصات الإلكترونية وهو من إخراج عبدالعزيز حشاد.

ومن المقرر أن تبدأ الفنانة ليلى تصويره عقب الانتهاء من فيلمها الجديد (4 ستات شداد). والذي تشارك بطولته مع النجمة إلهام شاهين.

ولم تحسم علوي بعد أمر مشاركتها بعمل للموسم الدرامي الرمضاني القادم، حيث تنشغل بعمليها الجديدين حالياً.

ليلى علوي وحسن عبدالله

وفي سياق آخر، أعاد ناشطون تداوُل صور مثيرة لمحافظ البنك المركزي الجديد حسن عبدالله، رفقة ليلى علوي.

وتُظهر هذه الصور التي لم يتضح وقت تصويرها تحديداً ـ ليلى علوي بملابس مثيرة وإطلالة عارية مع محافظ البنك المركزي الجديد.

وتسببت هذه الصور بانتقادات حادة للقائم بأعمال محافظ البنك المركزي، والذي تتحدث كل التقارير والمصادر عن أنه سيتم اعتماده محافظاً للمركزي المصري قريباً.

وسخر ناشطون من هذا الظهور الذي وصفوه بالفاضح، لمحافظ البنك المركزي الجديد حسن عبدالله، مشيرين إلى أن مثل هذا الظهور ينبىء عن خلفيته، وينزع الثقة عنه في منصب حساس كهذا.