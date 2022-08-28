كيف تنجو من حادث تحطّم طائرة؟

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وطن– حادث تحطم طائرة هو أسوأ كابوس لكل مسافر. وعلى الرغم من أنك قد تعتقد أنه لا يوجد شيء يمكنك القيام به، إلا أن العديد من حوادث الطائرات يمكن النجاة منها.

وفي هذا الإطار، نشر موقع smartertravel، أبرز النصائح للنجاة من حادث تحطّم طائرة.

لا تنزع حذائك وجواربك

هل تميل إلى خلع حذائك وجواربك خلال الرحلات التي تستغرق ساعات طويلة؟ من الأفضل مراجعة هذه الخطوة.

إذا كان عليك إخلاء الطائرة، فستكون لديك فرصة أفضل بكثير للخروج إذا كنت مرتديا حذائك وجواربك.

كما ينصح بتجنب ارتداء النعال على متن الطائرة.

تدرب على فك حزام الأمان

قد يبدو هذا الأمر بسيطًا، ولكن في حالات الطوارئ، قد تصاب بالذعر والخوف وتنسى كيفية فك حزام الأمان.

وجد تقرير لمجلس سلامة النقل الوطني ( NTSB ) عن حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الأمريكية 405 عام 1992 أن “بعض الركاب حاولوا التحرك والخروج من مقاعدهم بينما كانت أحزمة مقاعدهم لا تزال مربوطة، وكان الركاب الآخرون يواجهون صعوبة في تحديد مكان أبازيم أحزمة المقاعد وفتحها بسبب الارتباك.”

ضع خطة

بعد الجلوس في مقعد الطائرة، احسب عدد الصفوف بينك وبين أقرب مخرج طوارئ.

كما ينصح بإلقاء نظرة على البطاقة الخاصة بإرشادات السلامة الموجودة في جيب المقعد الأمامي وتعرّف على مخارج الطوارئ.

لا تنتظر تعليمات الطاقم الجوي



إذا كان طاقم الطائرة في حالة تأهب في أوقات الطوارىء وقام بإعطاء التعليمات وإالإرشادات للمسافرين، فعليك اتباعها بالتأكيد.

ولكن بعد وقوع حادث كبير، قد يكون الطيارون والمضيفون عاجزين عن العمل أو يستسلموا نتيجة “الذعر السلبي”، وهو عدم القدرة على التصرف بدافع الصدمة.

لذا، لا تجلس وتنتظر المساعدة، حاول الخروج من مقعدك بأسرع ما يمكن، وحاول مساعدة رفاقك على التحرك إذا كانوا في حالة صدمة.

وضعية الجلوس

أثبت العديد من دراسات التي ركزت على كل من الناجين والتجارب المرحلية أن وضعية الإستعداد تنقذ الأرواح خلال حوادث الطيران.

وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، يجب أن تستعد بشكل صحيح عن طريق إعادة مقعدك إلى الوضع الرأسي. ثم أرِح رأسك وصدرك على ساقيك أثناء الإمساك بكاحليك أو رجليك مع وضع رأسك في حضنك.



إذا كانت المقاعد قريبة جدًا من بعضها بحيث لا يمكنك وضع رأسك في حضنك، ضع رأسك على المقعد الذي يوجد أمامك.

يجب وضع قدميك وركبتيك معًا، مع وضع قدميك على الأرض. من المهم أن تضع القدمين بعيدًا عن الركبتين، لأنه عند الاصطدام قد تعاني من كسور في العظام أو إصابات أخرى، مما قد يمنعك من الخروج من الطائرة.

كما يُنصح بوضع حقائب اليد تحت المقعد الأمامي لتشكل واقياً.

لا تبحث عن أمتعتك

وفقًا لتقرير NTSB، توفي 68 في المائة من الركاب في حوادث الطائرات بسبب حرائق ما بعد الحادث، وليس الإصابات التي لحقت بهم في الحوادث الفعلية.

الوقت الذي تقضيه في محاولة اخراج حقيبتك يمكن أن يحدث فرقًا بين الحياة والموت.

بالإضافة إلى ذلك، إن محاولة إخراج أمتعتك من الطائرة سيؤدي إلى إبطاء كل شخص خلفك.



اختر الملابس المناسبة

تحمل الطائرات الكثير من الوقود لدرجة أن حرائق ما بعد الاصطدام تشكل مصدر قلق حقيقي.

لذا تجنب ارتداء الملابس شديدة الاشتعال المصنوعة من البوليستر أو النايلون. بدلاً من ذلك، اختر الملابس التي تم صنعها من الألياف الطبيعية مثل القطن أو الصوف.

ابق متيقظًا خلال الدقائق الأولى من الإصطدام



إن 80٪ من حوادث تحطم الطائرات تحدث خلال الدقائق الثلاث الأولى من الإقلاع أو في الثماني دقائق قبل الهبوط. حافظ على تركيزك وتنبيهك خلال هذاه الفترة من الوقت.

ابتعد عن الحطام



بمجرد إخلاء الطائرة بنجاح، ابتعد بما يكفي عن الحطام حتى لا تتعرض لإصابات أخرى.

لكن لا تبتعد كثيرًا عن الموقع، حيث سيبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بالقرب من الطائرة.