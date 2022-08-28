الأحد, أغسطس 28, 2022
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عبدالصمد ناصر مهاجما قيس سعيد وغالي:رئيس غير شرعي يستقبل مرتزقا

وطن
كتب وطن
قيس سعيد و إبراهيم غالي watanserb.com
قيس سعيد و إبراهيم غالي
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وطن- أثار استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد، لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، الكثير من الانتقادات والتفاعلات عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي في المنطقة المغاربية.

استقبال زعيم البوليساريو “غباء سياسي”

وفي هذا السياق شارك مذيع الجزيرة عبد الصمد ناصر، عبر حسابه على منصة “تويتر” تدوينة للأمين العام للمنظمة التونسية للشغل، محمد الأسعد عبيد، مخاطباً فيها باستنكار قيس سعيّد يقول خلالها:

“من كلفك لكي تعترف بجماعة منشقة على الدولة المغربية.. ملف الصحراء موضوع مغربي ولا يحق لنا التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.
ما هذا الغباء السياسي الذي يمارسه المُنقلب؟ ”

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وعلى غرار التوترات الدبلوماسية التي اندلعت بين تونس والرباط، الأمر الذي تمثل خاصة في استدعاء سفراء الدولتين للتشاور، برزت العديد من الآراء التي تُدين ما قام به قيس سعيد.

وهي بعض من الآراء التي كان قد عبّر عنها العديد من الصحفيين والجامعيين في كل من تونس والمغرب.

إلى ذلك فقد عبّر عبد الصمد ناصر أيضا، عن امتعاضه من استقبال قيس سعيد الذي وصفه بالرئيس”اللا شرعي” لإبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو الذي وصفه “بالمرتزق الذي لا شرعية له”.

وكانت حملة من الاستنكار قد عمت رواد السوشيال ميديا في المنطقة المغاربية، عقب استقبال قيس سعيد لإبراهيم غالي، الحاكم الحالي لمنطقة الصحراء الغربية.

وقال المغرب، عقب سحب سفيره، إن قرار تونس دعوة قائد جبهة البوليساريو إبراهيم غالي لحضور ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا التي تستضيفها تونس مطلع الأسبوع “يعد عملا خطيرا وغير مسبوق، يسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي”.

في حين قالت وزارة الخارجية التونسية في بيان في ساعة مبكرة من صباح ،السبت، إن تونس “حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء الغربية التزاما بالشرعية الدولية وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلا سلميا يرتضيه الجميع”.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
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