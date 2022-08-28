عادل إمام يقلب السوشيال ميديا بأحدث صورة متداولة.. وهذه كواليسها! (شاهد)

- Advertisement -

وطن- تصدر اسم الفنان المصري عادل إمام، محركات البحث من جديد في الساعات الماضية، بعد تداول صورة، قيل إنها أحدث ظهور له.

أحدث صورة لعادل إمام

وظهر عادل امام في الصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، مع المستشار أمير رمزي، شقيق الفنان المصري هاني رمزي.

وقال متداولو صورة الزعيم، إنها أحدث ظهور له من مقره الصيفي الدائم في الساحل الشمالي.

وظهر عادل إمام في الصورة بقميص وشورت، وعلامات التقدم في السن واضحة عليه.

لقاء الزعيم

وبالبحث عن حقيقة الصورة، تبين أنه تم التقاطها قبل 3 سنوات في منزل الزعيم بالمنصورية في القاهرة.

وقام حساب عادل إمام عبر “فيسبوك”، بإعادة نشرها بمناسبة مرور 3 سنوات على التقاطها، ما جعل الأغلبية يعتقدون أنها حديثة.

وعلق شقيق هاني على الصورة في حينها بالقول: “لقاء الزعيم عادل إمام، دائما يتميز بالحب والفكر.. اللقاء شمل الأخوات والأصدقاء.. هاني رمزي وشادي هاني رمزي والصديق عصام إمام.. والغاليين داليا البحيري وزوجها الجميل حسن”.

آخر ظهور

وكان عادل إمام قد تغيب عن حضور حفل زفاف ابنة شقيقه عصام إمام الذي أقيم الشهر الماضي. خشية عليه من الإصابة بفيروس كورونا، حسبما صرح شقيقه لوسائل إعلام محلية.

وكان آخر ظهور للزعيم في مايو الماضي، وبدا في الصورة وهو يضحك برفقة صديقه ومدير أعماله، بمناسبة عيد ميلاده الـ82.

ولم يظهر على الزعيم أي أعراض مرضية، سوى التجاعيد وعلامات الشيخوخة، الأمر الذي طمأن جمهوره الكبير.

كما ظهر في صورة نشرتها “المصري اليوم”، حينها وهو يحتضن شقيقه عصام إمام.

كواليس عيد ميلاد الزعيم

وحذر عصام حينها من الشائعات التي طالت الزعيم، وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على فضائية “المحور”: “لا يجب أن نصدق الشائعات التي تخرج عن الفنان عادل إمام. ولو حاجة حصلت هنعلن عنها”.

وشدد عصام على أنه لا صحة لما يتم تداوله حول تدهور الحالة الصحية لشقيقه الزعيم.

كما كشف عصام كواليس احتفال الفنان بعيد ميلاده، مردفاً: “تم الاحتفال بعيد ميلاد عادل إمام في حفل أسري صغير مع أبنائه وأحفاده”.

وأشار عصام إلى أن طقوس عيد ميلاد شقيقه، اختلفت تمامًا عن السنوات السابقة.

وأوضح أن الزعيم يفضل أن يقضي عيد ميلاده بين أسرته وأحفاده فقط دون أصدقاء أو معارف.

وزاد: “لم نحضر لهذا اليوم سوى “تورتة” مع جلسة أسرية بسيطة، ونطفئ الشمع سويًا. الوضع تغير كثيرًا عكس زمان. كانت ناس داخلة وناس خرجة- لكن منعنا هذه الأمور تمامًا. خوفًا على صحة الزعيم من التجمعات بسبب كورونا”.

كما شدد عصام على أن الزعيم بصحة جيدة، ويقضي يومه في المنزل ولا يخرج سوى للضرورة. ويجلس معظم الوقت مع أحفاده ويلعب معهم ويهتم بالقراءة ويحضر لفيلمه الجديد.

“الواد وأبوه”

وتابع: “الزعيم شغال على في فيلم جديد تحت عنوان الواد وأبوه بمشاركة ابنه محمد إمام وهذا الفيلم أسري بشكل كبير”.

وأضاف: ” سيعود الزعيم إلى شاشة السينما بعد غياب 12 عامًا. وسأتولى إنتاج الفيلم وسيخرجه رامي إمام”.