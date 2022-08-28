صحفية تونسية تُبرر لملك المغرب جريمته وتُحرج الإمارات ودعوات لسحب جنسيتها

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وطن- تتواصل حملة التفاعل على استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، في الانتشار عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث ستنكرت الإعلامية والصحافية “وجدان بوعبدالله” مديرة صحيفة “بوابة تونس” الإخبارية، ما أقدم عليه الرئيس التونسي قيس سعيد، تجاه المملكة المغربية بتخصيص استقبال رسمي لزعيم جبهة البوليساريو.

صحفية “تونسية” تدافع عن ملك “المغرب”

وكتبت الصحافية التونسية، في تغريدة لها، أنه “على الشعب التونسي أن يتذكر أن الملك محمد السادس، كان الوحيد الذي زار تونس في عز تعرض البلاد لهجمات إرهابية زعزعت السياحة”.

موضحة:”في العام 2014 زار محمد السادس تونس في زيارة مطولة ورأيناه يتجول في شوارع العاصمة ويختلط بالناس في فترة صعبة مرت بها تونس حينذاك”.

وتابعت وجدان بوعبدالله:” تلك الزيارة التي قيل إنه أرادها دعما للسياحة في تونس تركت أثرا طيبا في نفوس التونسيين.. اليوم والأزمة تندلع بين الرباط وتونس.. تذكروا أن الأيام دُول.”

في العام 2014 زار محمد السادس #تونس في زيارة مطولة ورأيناه يتجول في شوارع العاصمة ويختلط بالناس في فترة صعبة مرت بها تونس حينذاك. تلك الزيارة التي قيل إنه أرادها دعما للسياحة في تونس، تركت أثرا طيبا في نفوس التونسيين.

اليوم والأزمة تندلع بين الرباط وتونس تذكروا أن "الأيام دول" pic.twitter.com/mZtJzdJ5Dy — Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) August 27, 2022

تفاعل واسع معها

وقد أشارت الصحفية التونسية وجدان بوعبدالله عبر حسابها على منصة تويتر، إلى أن هناك حملة كبيرة يشنها الكثيرون على المملكة المغربية عقب استدعاء الأخيرة لسفيرها في تونس.

حيث غردت، “بوعبدالله” التي تشغل حاليا رئيسة تحرير موقع “بوابة تونس”: “الكثيرين فجأة تذكروا أن النظام المغربي طبع مع إسرائيل.”

فجأة تذكروا أن النظام المغربي طبع مع إسرائيل.

لا الشعب المغربي طبع (غير مسموح شتم المغاربة لا الآن ولا غدا) ولا فلسطين شماعة تُعلق عليها المناورات الدبلوماسية يا جماعة 😊

ومن يريد منافسة المغرب فلينافسه اقتصادياً ويستحوذ على أسواق استحوذ عليها فيما نحن في سبات عميق — Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) August 27, 2022

مضيفة أنه “لا الشعب المغربي طبّع (غير مسموح شتم المغاربة لا الآن ولا غدا) ولا فلسطين شماعة تُعلق عليها المناورات الدبلوماسية يا جماعة” حسب قولها.

واستطردت:”ومن يريد منافسة المغرب فلينافسه اقتصادياً ويستحوذ على أسواق استحوذ عليها فيما نحن في سبات عميق.”

وفي إشارة غير صريحة للإمارات قالت الصحفية التونسية:”دول عربية أخرى طبعت مع إسرائيل قبل المغرب قال عنها قيس سعيّد إنها حرة في سياستها الخارجية.”

دول عربية أخرى طبعت مع إسرائيل قبل المغرب قال عنها قيس سعيّد إنها حرة في سياستها الخارجية. عموماً استدعاء البوليساريو إلى تونس ليس نصرة لفلسطين ولا علاقة له برد الفعل على المطبعين https://t.co/uNzF5SjmiP — Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) August 27, 2022

وتابعت:”عموماً استدعاء البوليساريو إلى تونس ليس نصرة لفلسطين ولا علاقة له برد الفعل على المطبعين.”

وقد أثارت هذه التدوينة الكثير من التفاعل بين المُغردين الذين وصف بعضهم الصحفية التونسية بأنها ” صاحبة حساب مشبوه على “تويتر” وأنها “تعمل لصالح محمد السادس، ملك المغرب”.

حتى أن الأمر بلغ ببعض المغردين، حسب ما أشارت إلى ذلك الصحفية، بطلب سحب الجنسية التونسية منها.

تحت هذه التغريدة دعوات إلى سحب الجنسية التونسية مني ودروس عن حب تونس…😊 الشعبوية عقلية https://t.co/2hSQpwgOGb — Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) August 27, 2022

وهاجمها أحد النشطاء متهما إياه بالعمالة لنظام المغرب:”يدفع لك بالدرهم او الدولار او اليورو؟!”

فيما ذكر أحمد:الموضوع تقريباً مش متعلق بالتطبيع بقدر ما هو متعلق بالعلاقة مع الجزائر خصوصاً أنها مرت بفترة توتر.”

موضحا:”ودعوة رئيس البوليساريو ممكن يساعد علي تقوية العلاقة اكثر مع الجزائر خصوصاً ان تونس محتاجه دعم سياسي واقتصادي كبير منها وهتسفاد من الجزائر اكتر من المغرب بكتير.”