الأحد, أغسطس 28, 2022
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الهدهد

صحفية تونسية تُبرر لملك المغرب جريمته وتُحرج الإمارات ودعوات لسحب جنسيتها

باسل النجار
كتب باسل النجار
صحفية تونسية تدافع عن ملك المغرب watanserb.com
صحفية تونسية تدافع عن ملك المغرب
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وطن- تتواصل حملة التفاعل على استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، في الانتشار عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث ستنكرت الإعلامية والصحافية “وجدان بوعبدالله” مديرة صحيفة “بوابة تونس” الإخبارية، ما أقدم عليه الرئيس التونسي قيس سعيد، تجاه المملكة المغربية بتخصيص استقبال رسمي لزعيم جبهة البوليساريو.

صحفية “تونسية” تدافع عن ملك “المغرب”

وكتبت الصحافية التونسية، في تغريدة لها، أنه “على الشعب التونسي أن يتذكر أن الملك محمد السادس، كان الوحيد الذي زار تونس في عز تعرض البلاد لهجمات إرهابية زعزعت السياحة”.

موضحة:”في العام 2014 زار محمد السادس تونس في زيارة مطولة ورأيناه يتجول في شوارع العاصمة ويختلط بالناس في فترة صعبة مرت بها تونس حينذاك”.

وتابعت وجدان بوعبدالله:” تلك الزيارة التي قيل إنه أرادها دعما للسياحة في تونس تركت أثرا طيبا في نفوس التونسيين.. اليوم والأزمة تندلع بين الرباط وتونس.. تذكروا أن الأيام دُول.”

تفاعل واسع معها

وقد أشارت الصحفية التونسية وجدان بوعبدالله عبر حسابها على منصة تويتر، إلى أن هناك حملة كبيرة يشنها الكثيرون على المملكة المغربية عقب استدعاء الأخيرة لسفيرها في تونس.

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حيث غردت، “بوعبدالله” التي تشغل حاليا رئيسة تحرير موقع “بوابة تونس”: “الكثيرين فجأة تذكروا أن النظام المغربي طبع مع إسرائيل.”

مضيفة أنه “لا الشعب المغربي طبّع (غير مسموح شتم المغاربة لا الآن ولا غدا) ولا فلسطين شماعة تُعلق عليها المناورات الدبلوماسية يا جماعة” حسب قولها.

واستطردت:”ومن يريد منافسة المغرب فلينافسه اقتصادياً ويستحوذ على أسواق استحوذ عليها فيما نحن في سبات عميق.”

وفي إشارة غير صريحة للإمارات قالت الصحفية التونسية:”دول عربية أخرى طبعت مع إسرائيل قبل المغرب قال عنها قيس سعيّد إنها حرة في سياستها الخارجية.”

وتابعت:”عموماً استدعاء البوليساريو إلى تونس ليس نصرة لفلسطين ولا علاقة له برد الفعل على المطبعين.”

وقد أثارت هذه التدوينة الكثير من التفاعل بين المُغردين الذين وصف بعضهم الصحفية التونسية بأنها ” صاحبة حساب مشبوه على “تويتر” وأنها “تعمل لصالح محمد السادس، ملك المغرب”.

حتى أن الأمر بلغ ببعض المغردين، حسب ما أشارت إلى ذلك الصحفية، بطلب سحب الجنسية التونسية منها.

وهاجمها أحد النشطاء متهما إياه بالعمالة لنظام المغرب:”يدفع لك بالدرهم او الدولار او اليورو؟!”

فيما ذكر أحمد:الموضوع تقريباً مش متعلق بالتطبيع بقدر ما هو متعلق بالعلاقة مع الجزائر خصوصاً أنها مرت بفترة توتر.”

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موضحا:”ودعوة رئيس البوليساريو ممكن يساعد علي تقوية العلاقة اكثر مع الجزائر خصوصاً ان تونس محتاجه دعم سياسي واقتصادي كبير منها وهتسفاد من الجزائر اكتر من المغرب بكتير.”

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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