الأحد, أغسطس 28, 2022
الرئيسيةاقتصادسعر الدولار في السودان اليوم يهوي داخل السوق السوداء
اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم يهوي داخل السوق السوداء

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعر الدولار في السودان watanserb.com
سعر الدولار في السودان
- Advertisement -

وطن– شهد سعر الدولار في السودان اليوم داخل السوق السوداء، هبوطا مفاجئا بعد ارتفاع السعر خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

والأسبوع الماضي كان سعر الدولار داخل هذه السوق الموازية بالسودان، قد وصل إلى 580 جنيها وتعدى هذا الحاجز أيضا.

لكنه وخلال تعاملات اليوم، الأحد، كشف متعاملون داخل السوق السوداء بالسودان لـ(وطن)، أن سعر الدولار هبط بشكل مفاجئ إلى 575 جنيها.

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 28 أغسطس

وتشهد أسعار العملة الخضراء في السودان ارتباكا كبيرا، بسبب توتر المشهد السياسي هناك والذي نتج عنه أزمة اقتصادية كارثية تهدد الدولة.

وتنصح (وطن) متابعيها في السودان بالتأكد من أسعار الصرف من أكثر من مصدر.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

وجاء متوسط سعر شراء الدولار داخل بنوك السودان ـ بحسب نشرات بنكي الخرطوم، وأم درمان ـ عند 576.5 جنيهاً، فيما جاء سعر البيع عند 580.8

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 578.84 جنيهاً.

فيما جاء متوسط سعر اليورو في بنوك السودان عند 574.30 جنيهاً.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقّق اليوم، سعر 684.40 جنيهاً في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان، عند 676.75 جنيهاً.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 154.66 جنيهاً.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 153.5 جنيهاً كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء بمستوى 158.90 جنيهاً.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 157.08 جنيهاً للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، عند 159 جنيهاً.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 157.59 جنيهاً.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما سجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى1530 جنيهاً.

فيما بلغ متوسط سعره داخل بنوك السودان1529.58.

وتحرص (وطن) على متابعة سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، داخل السوق الموازية (السوداء) بالسودان، لحظةً بلحظة نقلاً عن متعاملين بهذه السوق، لنقل أحدث سعر لمتابعينا من السودان والسودانيين خارج بلادهم.

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 28 أغسطس

اقتصاد

السودان.. تراجع كبير جداً وغير مسبوق في سعر الدولار لدى البنوك السبت 27 أغسطس 2022

اقتصاد

السودان.. سعر الدولار في السوق السوداء يبدأ رحلة صعود جديدة ويربك الأسواق!

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 26 أغسطس

اقتصاد

السودان.. تغيرات سعر صرف الدولار تُربك الأسواق.. هذا ما سجّله اليوم الخميس 25 أغسطس 2022

اقتصاد

السودان.. تراجع كبير في سعر الدولار بالسوق السوداء عقب الارتفاع الجنوني

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 24 أغسطس والارتفاع مستمر

اقتصاد

سعر الدولار في السودان يواصل الجنون ويصعد لرقم كبير بالسوق السوداء.

اقتصاد

السودان.. ارتفاع جنوني وغير مسبوق في سعر الدولار الثلاثاء 23 أغسطس 2022

اقتصاد

السودان.. سعر الدولار في البنوك يلحق بالسوق السوداء اليوم الاثنين 22 أغسطس2022

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 21 أغسطس 2022

الهدهد

طائرة إثيوبية تفشل في الهبوط وتظل معلّقة بالسماء بعد أن استسلم الطيارين للنوم

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

صحفية تونسية تُبرر لملك المغرب جريمته وتُحرج الإمارات ودعوات لسحب جنسيتها

فنادق ومطاعم شهيرة بمصر تمنع دخول المحجبات وما كشفته “BBC” صادم

عبدالصمد ناصر مهاجما قيس سعيد وغالي:رئيس غير شرعي يستقبل مرتزقا

عماد الدين أديب: مشروع يُتداول بين أجهزة عدّة دول لإسقاط نظام السيسي

تلقت تهديدات.. صفحة سورية تفجر مفاجأة بشأن فيديو نزار عبشي المُخل

موقع أمريكي: محمد بن سلمان “الابن المدلل مع طعم الدم”

بحديقة منزله.. رجل يعثُر على هيكل عظمي لديناصور عاش قبل 150 مليون سنة (صور)

تركي آل الشيخ يُعلّق على فوز ألميريا الأول في الدوري الإسباني (صور)

مذكرات كوشنر.. ابتسامة طحنون بن زايد لإيفانكا وسؤال لمحمد بن سلمان

هل تنام بعد رنّة المنبّه؟ دراسة تحذّر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC