سعر الدولار في السودان اليوم يهوي داخل السوق السوداء

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وطن– شهد سعر الدولار في السودان اليوم داخل السوق السوداء، هبوطا مفاجئا بعد ارتفاع السعر خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

والأسبوع الماضي كان سعر الدولار داخل هذه السوق الموازية بالسودان، قد وصل إلى 580 جنيها وتعدى هذا الحاجز أيضا.

لكنه وخلال تعاملات اليوم، الأحد، كشف متعاملون داخل السوق السوداء بالسودان لـ(وطن)، أن سعر الدولار هبط بشكل مفاجئ إلى 575 جنيها.

وتشهد أسعار العملة الخضراء في السودان ارتباكا كبيرا، بسبب توتر المشهد السياسي هناك والذي نتج عنه أزمة اقتصادية كارثية تهدد الدولة.

وتنصح (وطن) متابعيها في السودان بالتأكد من أسعار الصرف من أكثر من مصدر.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

وجاء متوسط سعر شراء الدولار داخل بنوك السودان ـ بحسب نشرات بنكي الخرطوم، وأم درمان ـ عند 576.5 جنيهاً، فيما جاء سعر البيع عند 580.8

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 578.84 جنيهاً.

فيما جاء متوسط سعر اليورو في بنوك السودان عند 574.30 جنيهاً.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقّق اليوم، سعر 684.40 جنيهاً في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان، عند 676.75 جنيهاً.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 154.66 جنيهاً.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 153.5 جنيهاً كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء بمستوى 158.90 جنيهاً.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 157.08 جنيهاً للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، عند 159 جنيهاً.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 157.59 جنيهاً.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما سجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى1530 جنيهاً.

فيما بلغ متوسط سعره داخل بنوك السودان1529.58.

وتحرص (وطن) على متابعة سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، داخل السوق الموازية (السوداء) بالسودان، لحظةً بلحظة نقلاً عن متعاملين بهذه السوق، لنقل أحدث سعر لمتابعينا من السودان والسودانيين خارج بلادهم.