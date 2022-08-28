تلقت تهديدات.. صفحة سورية تفجر مفاجأة بشأن فيديو نزار عبشي المُخل

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وطن- كشفت صفحة “البهلولية نيوز” على “فيسبوك” المهتمة بقضايا الفساد والفاسدين في سوريا، عن تلقيها تهديدات سبقت فضيحة الابتزاز الجنسي التي هزت جامعة البعث، والتي تورط فيها عميد كلية الآداب بالجامعة نزار عبشي وإحدى طالباته.

تفاصيل جديدة عن فضيحة نزار عبشي

وروجت صفحات التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو فاضح، يظهر من خلاله الأكاديمي وعميد كلية الآداب بجامعة البعث ” نزار محمد عبشي” مع إحدى الطالبات في وضع خادش للحياء والذوق العام.

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم على مختلف وسائل السوشيال ميديا، وخاصةً facebook وtwitter وyoutube وtiktok وحصد آلاف المشاهدات عبر Instagram.

لم تعتد على التشهير

وتأتي هذه الحادثة بعد أشهر قليلة من الإعلان عن كشف شبكة دعارة في الجامعة يقوم بها بعض المتنفذين والدكاترة، في ظل تعامٍ كلي من وزارة التعليم والجهات المسؤولة التي لم تقم بأي دور مطلوب منها.

وقالت الصفحة التي تعرف نفسها بأنها “شبكة إخبارية محايدة تتبع للشعب السوري بشكل مباشر” ومخصصة لرد المظالم “في منشور على “فيسبوك” بتاريخ ‏٢٦ أغسطس، أنها لم تعتد على التشهير بأشخاص وفضحهم بل على العكس دأبت على انتقاء الكلمات والصور ونتجنب ما هو خادش للحياء ومخالف لأعراف المجتمع السوري.

فضح المستور

وأكدت الصفحة أن كادرها تلقى تهديدات من المسؤولين في جامعة البعث لأكثر من عشر مرات، في الوقت الذي لم تكن هناك استجابة بخصوص ما ينشر عن الفساد داخل جامعة البعث بل كان الوضع ينحدر نحو الأسوأ.

ولفتت الصفحة إلى أنها نبهت الطالبة “نائلة فاضل” ولكنها تجاهلت الأمر إلى أن قررت الصفحة فضح المستور إلى العلن “وفتح ملفات الفساد التي لم يعد يسعها شيئً ليغطي شر أعمالهم وأفعالهم الخبيثة من التجارة بالبشر عبر الاستغلال الجنسي للإناث والفساد الإداري والتجارة بكافة أنواع المخدرات بين أوساط الشباب مقابل المبالغ المادية.”

تهديد سابق

وكانت صفحة “البهلولية نيوز” التي تحمل اسم بلدة علوية، بريف اللاذقية قد تلقت تهديداً من أحد ضباط المخابرات على خلفية ما تنشره من فضائح.

وورد التهديد لها من حساب يضع صورة سفير النظام السابق في الأردن وضابط المخابرات السابق “بهجت سليمان” الذي توفي في 25 فبراير 2021.

وتوعد صاحب الحساب أدمن الصفحة إذا كان يقيم في اللاذقية أن يسلم نفسه لأقرب فرع أمن خلال 24 ساعة، وإذا كان مقيماً في دمشق أن يأتي إلى مكتب صاحب الحساب بحي المزة بجانب دار البعث.

وتابع بنبرة تهديد: “إذا انتهت المدة ولم تسلم نفسك برجليك فسنقوم بفتح ملهى ليلي وتشغيل كل بنات البهلولية”.

وأضاف:” أنت بتعرف منيح أنو بهلوليتك ما فيها رجال ويلي صفيان فيها شوية نسوان”

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يبدو أن الحقيقة التي تنشرها صفحة البهلولية نيوز أقلقت راحتهم وهزت أرجل الكراسي فبدأت التهديدات …. pic.twitter.com/fgKSaJ2DJN — العميد ركن أحمد رحال (@rahhalahmad06) January 4, 2021

البهلولية والسلفادور

وكانت وسائل إعلام سورية تداولت في يوليو الماضي معلومات تفيد بأن فرع مكافحة جرائم المعلوماتية التابع لإدارة الأمن الجنائي حدد أسماء عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” والتي تدار من الخارج.

ونشر الفرع أسماء 20 صفحة من بينها صفحة “البهلولية نيوز” التي تدار من تركيا وبوليفيا والسلفادور- بحسب ما جاء في القرار- وطلب فرع مكافحة الجرائم الالكترونية بتجنب أي تفاعل مع تلك الصفحات درءاً من ملاحقات قضائية محتملة.

من الفرات إلى اللاذقية

وسبق أن شهدت “جامعة الفرات” في آب 2021 فضيحة لأحد الأساتذة الجامعيين وهو يُجري مكالمة مرئية مع إحدى الطالبات ويطالبها بخلع ملابسها، ويتكلم معها بكلام خادش للحياء، مقابل مساعدتها بالنجاح في المنهاج الذي يدرسه بالجامعة.

وتكرر الأمر ذاته في جامعة “تشرين” باللاذقية بعد أن قام أحد الأساتذة بالظهور عارياً في فيديوهات وهو يتلفظ بألفاظ خادشة للحياء مع إحدى الطالبات، وفق صفحة ويكيلكس سوريا الموالية.

صمت رسمي حيال الاتهامات

ورغم أن الفيديو والاتهامات انتشرا انتشار النار في الهشيم منذ أمس، السبت، إلا أن وزارة التعليم العالي والجامعة المعنية بالفضيحة لم يحركا ساكناً ولم يردا على الاتهامات وكأن الأمر لا يعنيهم أو أن الواقعة حصلت في بلاد الواق واق. كما لم يبدر أي تعليق من قبل الدكتور عبشي.

وطالب ناشطون وزارة التعليم وجامعة البعث بالرد السريع، وأعادوا التذكير بحادثة الأستاذ الجامعي المتحرش في جامعة “الفرات” بمحافظة “دير الزور”، وكيف أن الجامعة قامت بالرد والتأكيد على محاسبة الفاعلين.

العقوبة التي تنتظر الدكتور المتحرش

وتنص المادة 104 من قانون تنظيم الجامعات السوري رقم 6 لعام 2006 على أنه لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.‏

وفي المادة 105 يبلغ رئيس الجامعة عضو الهيئة التدريسية المحال الى مجلس الأديب التهم الموجهة إليه وصورة عن تقرير التحقيق قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل.‏

أما المادة 106 فنصت على أن لعضو الهيئة التدريسية المحال الى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة, وله ان يستعين بمحام للدفاع عنه.‏

ويشار إلى أن عدد الطلاب داخل جامعة البعث في حمص يقدر بـ120 ألف طالب بينهم 40 ألف طالب تعليم مفتوح. أغلبهم من الفتيات بسبب ظروف الحرب وهروب الشباب السوريين خارج البلاد بسبب الخدمة الإلزامية.