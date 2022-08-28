الأحد, أغسطس 28, 2022
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الهدهد

تلقت تهديدات.. صفحة سورية تفجر مفاجأة بشأن فيديو نزار عبشي المُخل

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
فضيحة نزار عبشي watanserb.com
فضيحة نزار عبشي
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وطن- كشفت صفحة “البهلولية نيوز” على “فيسبوك” المهتمة بقضايا الفساد والفاسدين في سوريا، عن تلقيها تهديدات سبقت فضيحة الابتزاز الجنسي التي هزت جامعة البعث، والتي تورط فيها عميد كلية الآداب بالجامعة نزار عبشي وإحدى طالباته.

تفاصيل جديدة عن فضيحة نزار عبشي

وروجت صفحات التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو فاضح، يظهر من خلاله الأكاديمي وعميد كلية الآداب بجامعة البعث ” نزار محمد عبشي” مع إحدى الطالبات في وضع خادش للحياء والذوق العام.

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم على مختلف وسائل السوشيال ميديا، وخاصةً facebook وtwitter وyoutube وtiktok وحصد آلاف المشاهدات عبر Instagram.

صور الطالبة ضحية نزار عبشي بجامعة البعث ومفاجأة بشأن جنسيتها

لم تعتد على التشهير

وتأتي هذه الحادثة بعد أشهر قليلة من الإعلان عن كشف شبكة دعارة في الجامعة يقوم بها بعض المتنفذين والدكاترة، في ظل تعامٍ كلي من وزارة التعليم والجهات المسؤولة التي لم تقم بأي دور مطلوب منها.

وقالت الصفحة التي تعرف نفسها بأنها “شبكة إخبارية محايدة تتبع للشعب السوري بشكل مباشر” ومخصصة لرد المظالم “في منشور على “فيسبوك” بتاريخ ‏٢٦ أغسطس، أنها لم تعتد على التشهير بأشخاص وفضحهم بل على العكس دأبت على انتقاء الكلمات والصور ونتجنب ما هو خادش للحياء ومخالف لأعراف المجتمع السوري.

فضح المستور

وأكدت الصفحة أن كادرها تلقى تهديدات من المسؤولين في جامعة البعث لأكثر من عشر مرات، في الوقت الذي لم تكن هناك استجابة بخصوص ما ينشر عن الفساد داخل جامعة البعث بل كان الوضع ينحدر نحو الأسوأ.

ولفتت الصفحة إلى أنها نبهت الطالبة “نائلة فاضل” ولكنها تجاهلت الأمر إلى أن قررت الصفحة فضح المستور إلى العلن “وفتح ملفات الفساد التي لم يعد يسعها شيئً ليغطي شر أعمالهم وأفعالهم الخبيثة من التجارة بالبشر عبر الاستغلال الجنسي للإناث والفساد الإداري والتجارة بكافة أنواع المخدرات بين أوساط الشباب مقابل المبالغ المادية.”

تهديد سابق

وكانت صفحة “البهلولية نيوز” التي تحمل اسم بلدة علوية، بريف اللاذقية قد تلقت تهديداً من أحد ضباط المخابرات على خلفية ما تنشره من فضائح.

وورد التهديد لها من حساب يضع صورة سفير النظام السابق في الأردن وضابط المخابرات السابق “بهجت سليمان” الذي توفي في 25 فبراير 2021.

وتوعد صاحب الحساب أدمن الصفحة إذا كان يقيم في اللاذقية أن يسلم نفسه لأقرب فرع أمن خلال 24 ساعة، وإذا كان مقيماً في دمشق أن يأتي إلى مكتب صاحب الحساب بحي المزة بجانب دار البعث.

وتابع بنبرة تهديد: “إذا انتهت المدة ولم تسلم نفسك برجليك فسنقوم بفتح ملهى ليلي وتشغيل كل بنات البهلولية”.

وأضاف:” أنت بتعرف منيح أنو بهلوليتك ما فيها رجال ويلي صفيان فيها شوية نسوان”
.

البهلولية والسلفادور

وكانت وسائل إعلام سورية تداولت في يوليو الماضي معلومات تفيد بأن فرع مكافحة جرائم المعلوماتية التابع لإدارة الأمن الجنائي حدد أسماء عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” والتي تدار من الخارج.

ونشر الفرع أسماء 20 صفحة من بينها صفحة “البهلولية نيوز” التي تدار من تركيا وبوليفيا والسلفادور- بحسب ما جاء في القرار- وطلب فرع مكافحة الجرائم الالكترونية بتجنب أي تفاعل مع تلك الصفحات درءاً من ملاحقات قضائية محتملة.

من الفرات إلى اللاذقية

وسبق أن شهدت “جامعة الفرات” في آب 2021 فضيحة لأحد الأساتذة الجامعيين وهو يُجري مكالمة مرئية مع إحدى الطالبات ويطالبها بخلع ملابسها، ويتكلم معها بكلام خادش للحياء، مقابل مساعدتها بالنجاح في المنهاج الذي يدرسه بالجامعة.

وتكرر الأمر ذاته في جامعة “تشرين” باللاذقية بعد أن قام أحد الأساتذة بالظهور عارياً في فيديوهات وهو يتلفظ بألفاظ خادشة للحياء مع إحدى الطالبات، وفق صفحة ويكيلكس سوريا الموالية.

صمت رسمي حيال الاتهامات

ورغم أن الفيديو والاتهامات انتشرا انتشار النار في الهشيم منذ أمس، السبت، إلا أن وزارة التعليم العالي والجامعة المعنية بالفضيحة لم يحركا ساكناً ولم يردا على الاتهامات وكأن الأمر لا يعنيهم أو أن الواقعة حصلت في بلاد الواق واق. كما لم يبدر أي تعليق من قبل الدكتور عبشي.

وطالب ناشطون وزارة التعليم وجامعة البعث بالرد السريع، وأعادوا التذكير بحادثة الأستاذ الجامعي المتحرش في جامعة “الفرات” بمحافظة “دير الزور”، وكيف أن الجامعة قامت بالرد والتأكيد على محاسبة الفاعلين.

العقوبة التي تنتظر الدكتور المتحرش

وتنص المادة 104 من قانون تنظيم الجامعات السوري رقم 6 لعام 2006 على أنه لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.‏

وفي المادة 105 يبلغ رئيس الجامعة عضو الهيئة التدريسية المحال الى مجلس الأديب التهم الموجهة إليه وصورة عن تقرير التحقيق قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل.‏

أما المادة 106 فنصت على أن لعضو الهيئة التدريسية المحال الى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة, وله ان يستعين بمحام للدفاع عنه.‏

ويشار إلى أن عدد الطلاب داخل جامعة البعث في حمص يقدر بـ120 ألف طالب بينهم 40 ألف طالب تعليم مفتوح. أغلبهم من الفتيات بسبب ظروف الحرب وهروب الشباب السوريين خارج البلاد بسبب الخدمة الإلزامية.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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