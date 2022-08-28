تشكيلة برشلونة أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني

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وطن – يتواجد في تشكيلة برشلونة كافة نجوم الفريق الكتالوني البارزين، استعداداً لملاقاة الفريق الضيف بلد الوليد، الأحد، في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز على ملعب ( الكامب نو).

وستبدأ مباراة برشلونة وبلد الوليد، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، كما وستكون عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر( القاهرة).

ولكن بتوقيت دولة المغرب والجزائر وتونس، فستكون في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وعمان ستكون عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

تشكيلة برشلونة ضد بلد الوليد

وسيدخل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة، أمام نظيره بلد الوليد في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيغن.

دفاع المرمى: إيريك غارسيا، رونالد أراوخو، أندرياس كريستينسين، جودي ألبا ( جول كوندي).

😍 ما أروعك، ما أروعك، ما أروعك 🎼🎵 pic.twitter.com/1s9cVkhxdE — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 26, 2022

خط الوسط: بيدري، جافي ( فرانك كيسي)، بوسكيتس.

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز(أنسو فاتي)، عثمان ديمبيلي.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث وقائع أحداث مباراة برشلونة وبلد الوليد، عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإسباني في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

Sesión a puerta cerrada. 🏋️

No queda nada para el #BarçaRealValladolid ⚽ pic.twitter.com/eKZOHSwkpO — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 26, 2022

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN SPORTS 1)، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11013، وباستطاب أفقي، كما معدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

معلق مباراة برشلونة وبلد الوليد

ومن المقرر أن يعلق على أحداث اللقاء بين برشلونة وبلد الوليد، عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS)، المعلق الجزائر حفيظ دراجي.

مواجهات الفريقين في الدوري الإسباني

وتقابل برشلونة أمام منافسه بلد الوليد في منافسات دوري (الليغا) الإسبانية، 15 مباراة. حقق من خلالها الفوز في 14 مباراة، كما وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة خارج ميدانه في مارس/ آذار عام 2014.

كما وفاز برشلونة في آخر 8 مواجهات على ميدانه أمام فريق الخصم بلد الوليد في الدوري الممتاز. أي بمعدل 3.4 هدف في كل مباراة، ويعد أكثر الفريق بجانب أوساسونا سجل البرسا في شباكه الأهداف برصيد 40 هدفاً.

ويحتل فريق برشلونة في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 4 نقاط، كما وبفارق 5 نقاط عن المتصدر ريال بيتيس حتى الآن.