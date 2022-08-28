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رياضة

تشكيلة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة أتلتيكو مدريد اليوم watanserb.com
تشكيلة أتلتيكو مدريد اليوم
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وطن- تشهد تشكيلة أتلتيكو مدريد حضور العديد من اللاعبين المهمين؛ استعداداً لمواجهة منافسه فالنسيا، الاثنين، في ختام قمة الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وستنطلق مباراة أتلتيكو مدريد أمام منافسه الخصم المستضيف للقاء فالنسيا، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تشكيلة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا

وسيلعب المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره المستضيف فالنسيا في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، كما يلي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

دفاع التشكيلة: ستيفان سافيتش (رينان لودي)، أكسيل فيتسل ( ماريو هيرموسو)، رينيلدو ماندافا.

خط الوسط: كوكي، يانيك كاراسكو، ماركوس يورينتي، توماس ليمار.

مركز الهجوم: ألفارو موراتا، جواو فيليكس، أنطوان غريزمان.

معلّق مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا

ومن المقرر أن يعلّق على أحداث مباراة أتلتيكو مدريد (البلانكوس)، أمام منافسه فالنسيا (الخفافيش)، في منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني الممتاز، المعلّق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

كما وستُبث المباراة كالعادة عبر شبكة قنوات (بي أن سبورت) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الممتاز في دول الوطن العربي وشمال أفريقيا لهذا الموسم.

وكان فريق أتلتيكو مدريد قد تلقى الخسارة في المواجهة الماضية على ميدانه، أمام منافسه فياريال (الغواصات الصفراء)، بهدفين نظيفين دون مقابل.

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري الإسباني

لم يذُقْ فريق فالنسيا طعم الفوز في آخر 7 مواجهات أمام منافسه أتلتيكو مدريد، فقد تعادَل في 4 مباريات. وتلقّى الخسارة في 3 مباريات آخرى.

كما ولم يخسر أتلتيكو مدريد في 14 مباراة خارج ميدانه أمام فريق الخصم فالنسيا، فقد حقّق الفوز في 5 مباريات، وتعادَل في 9 مباريات في منافسات الدوري الممتاز (الليغا).

وجاء فريق أتلتيكو مدريد في المركز ال12 من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع منافسه فالنسيا الذي أتى في المركز ال14 للموسم الجاري.

المصدروطن + صفحة أتلتيكو مدريد+ فالنسيا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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