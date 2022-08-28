تشكيلة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

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وطن- تشهد تشكيلة أتلتيكو مدريد حضور العديد من اللاعبين المهمين؛ استعداداً لمواجهة منافسه فالنسيا، الاثنين، في ختام قمة الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وستنطلق مباراة أتلتيكو مدريد أمام منافسه الخصم المستضيف للقاء فالنسيا، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة التاسعة مساءً.

لم يبق سوى يوم 1⃣ على مباراة فالنسيا – أتليتي! 💪 pic.twitter.com/nJVJrrIyJa — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) August 28, 2022

تشكيلة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا

وسيلعب المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره المستضيف فالنسيا في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، كما يلي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

دفاع التشكيلة: ستيفان سافيتش (رينان لودي)، أكسيل فيتسل ( ماريو هيرموسو)، رينيلدو ماندافا.

خط الوسط: كوكي، يانيك كاراسكو، ماركوس يورينتي، توماس ليمار.

مركز الهجوم: ألفارو موراتا، جواو فيليكس، أنطوان غريزمان.

نواصل التحضير للمباراة الكبيرة يوم الاثنين! 🙌 pic.twitter.com/Wd8Fiz8Cs5 — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) August 27, 2022

معلّق مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا

ومن المقرر أن يعلّق على أحداث مباراة أتلتيكو مدريد (البلانكوس)، أمام منافسه فالنسيا (الخفافيش)، في منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني الممتاز، المعلّق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

كما وستُبث المباراة كالعادة عبر شبكة قنوات (بي أن سبورت) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الممتاز في دول الوطن العربي وشمال أفريقيا لهذا الموسم.

وكان فريق أتلتيكو مدريد قد تلقى الخسارة في المواجهة الماضية على ميدانه، أمام منافسه فياريال (الغواصات الصفراء)، بهدفين نظيفين دون مقابل.

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري الإسباني

لم يذُقْ فريق فالنسيا طعم الفوز في آخر 7 مواجهات أمام منافسه أتلتيكو مدريد، فقد تعادَل في 4 مباريات. وتلقّى الخسارة في 3 مباريات آخرى.

كما ولم يخسر أتلتيكو مدريد في 14 مباراة خارج ميدانه أمام فريق الخصم فالنسيا، فقد حقّق الفوز في 5 مباريات، وتعادَل في 9 مباريات في منافسات الدوري الممتاز (الليغا).

وجاء فريق أتلتيكو مدريد في المركز ال12 من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع منافسه فالنسيا الذي أتى في المركز ال14 للموسم الجاري.