تسريب جديد يفضح محافظ نينوى السابق وهو يؤدي القسَم بالعمل لصالح حزبه!(شاهد)

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وطن- بعد أيام قليلة من تسريب فيديو الوزير العراقي صالح الجبوري، الذي تسلّم منصبه في حكومة رئيس الوزراء السابق “عادل عبد المهدي”، نشرَ الصحفي المعارض والمقيم في الولايات المتحدة “علي فاضل” تسريباً جديداً لمحافظ نينوى السابق “منصور المرعيد” وهو يقسِم على المصحف؛ بشأن التزامه بالعمل لصالح الحزب وسط اتفاقات مقابل منصب محافظ نينوى.

ووفقاً للفيديو المسرّب الذي رصدته “وطن”، فقد ظهَر “المرعيد” واضعاً يدَه على المصحف قائلاً: “أقسم بالله العظيم، وبشرفي ومعتقدي، أن ألتزم عند مباشرتي بمهام منصب محافظة نينوى، بالتوجيهات والاتفاقات التي تصدر من تحالف بناء نينوى في مجلس المحافظة والكتل السياسية العاملة في نينوى بما لا يتعارض مع الدستور والقانون فيما يتعلق بشؤون إدارة المحافظة، وأنفذها بكل حرفية ومهنية وبدون تردد”.

وأردف، “وأن أقوم بذلك بكل تفانٍ وإخلاص، وألتزم بكل الشروط والتعليمات التي تمّ الاتفاق عليها”، مضيفاً أنه حالَ مخالفته لتلك الشروط، “سيتحمل كافة المسؤوليات التي تترتب على ذلك، والله على ما أقول شهيد”.

تسريب جديد

سابقاً شفتو الوزير من يقسم مو ؟

اليوم راح اراويكم شلون المحافظ يقسم في بلاد الرافدين .#انشروا_المقطع #حرب_التسريبات pic.twitter.com/QREYnoobky — Ali Fadhil _ علي فاضل (@ali_alifadhil) August 28, 2022

يشار إلى أنه في يوم مايو/أيار 2019، انتخب مجلس محافظة نينوى “منصور المرعيد” محافظاً جديداً بأصوات 28 عضواً، خلَفاً لنوفل العاكوب، الذي أقاله مجلس النواب العراقي يوم 24 آذار 2019، على خلفية غرق عبّارة في الجزيرة السياحية في الموصل، الحادث الذي أسفر عن مصرع نحو 120 شخصاً.

أحمد الجبوري يطلب رشوة

وكان علي فاضل قد سبق وأن نشر تسريباً جديداً في مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبر الثالث من نوعه، يخصّ محافظ صلاح الدين الأسبق رئيس حزب الجماهير النائب أحمد الجبوري “أبو مازن”، يطلب فيه من المدعو “محمد الهجف” تحويلَ مبلغ 30 ألف دولار.

القضاء يتحرّك للتحقيق في الواقعة

يُشار الى أنّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية قرّرت اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسجيل الصوتي المتداوَل لمحافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري “أبو مازن”، الذي تضمّن بيع مناصب ووظائف، في سلكي القضاء والتربية.

وكان الصحفي علي فاضل، قد نشرَ تسجيلاً صوتياً، قال: إنه لمحافظ صلاح الدين الأسبق رئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري “أبو مازن” يتضمّن بيعَ منصب لأحد القضاة ووظائف في وزارة التربية لقاض آخر.

تسريب جديد لأبو مازن ونسخة منه الى القضاء العراقي بمناسبة عودة الحساب .

بخت ليش ما محول فلوس لعمك ابو مازن صدك طلعت لا حظ ولا بخت .

اسمعوا مليارات المشاريع بصلاح الدين شلون تنسرق .#حرب_التسريبات #كاهي_وگيمر pic.twitter.com/Z3pv723NCW — Ali Fadhil _ علي فاضل (@ali_alifadhil) August 26, 2022

وكان إعلام القضاء، قد أعلن في بيان له يوم الخميس 25 آب/أغسطس 2022، أنّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية، قرّرت اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص “التسجيل الصوتي المتداوَل عن وجود جرائمِ فساد في محافظة صلاح الدين، يتمّ التطرّق فيها الى أحد القضاة”.

صالح الجبوري يقسم بتنفيذ إرادة حزبه في الوزارة

كما سبق وأن نشر “علي فاضل” مقطع فيديو لوزير الصناعة العراقي السابق صالح الجبوري، الذي فجّر صدمةً على صعيد واسع.

فيديو “صالح الجبوري” أظهر الأخير، وهو يؤدّي يمين القسم، برهن الوزارة تحت إمرة رئيس كتلته البرلمانية النائب “أحمد الجبوري”.

وأظهر الفيديو المسرّب “الوزير صالح الجبوري”، الذي تسلّم منصبه في حكومة رئيس الوزراء السابق “عادل عبد المهدي”، وهو يضع يدَه على القرآن الكريم، ويُقسِم بأن تكون جميع قراراته وأوامره وفق ما يراه النائب أحمد الجبوري.

وزير الصناعة صالح الجبوري يؤدي القسم لأحمد الجبوري ( ابو مازن ) ان يكون هو والوزارة تحت إمرة ابو مازن ومصالحه وتوجهاته قبل استلام الوزارة بيوم واحد .

الوزير في العراق هو لخدمة رئيس الكتلة وليس الشعب .

نسخه منه الى الشعب والقضاء العراقي .#حرب_التسريبات pic.twitter.com/oDG4EESV9Y — Ali Fadhil _ علي فاضل (@ali_alifadhil) August 19, 2022



وبيَّن الفيديو، كذلك أنّ الجبوري أقسم على عدم إصدار أيّ قرارات أو تعليمات تخالِف ما يراه رئيس الكتلة “الجبوري”.

وقال الجبوري، بعد القسم: “ألتزم عند مباشرتي في منصب وزارة الصناعة بتوجيهات النائب أحمد الجبوري، أبو مازن، رئيس حزب (الجماهير الوطنية) فيما يتعلق بشؤون إدارة الوزارة، وأنفّذها حرفياً دون تردد، ولن أخالفها، وأن أقوم بها بكل تفانٍ وإخلاص”.