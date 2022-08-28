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الهدهد

تسريب جديد يفضح محافظ نينوى السابق وهو يؤدي القسَم بالعمل لصالح حزبه!(شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
فضيحة محافظ نينوى السابق watanserb.com
فضيحة محافظ نينوى السابق
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وطن- بعد أيام قليلة من تسريب فيديو الوزير العراقي صالح الجبوري، الذي تسلّم منصبه في حكومة رئيس الوزراء السابق “عادل عبد المهدي”، نشرَ الصحفي المعارض والمقيم في الولايات المتحدة “علي فاضل” تسريباً جديداً لمحافظ نينوى السابق “منصور المرعيد” وهو يقسِم على المصحف؛ بشأن التزامه بالعمل لصالح الحزب وسط اتفاقات مقابل منصب محافظ نينوى.

ووفقاً للفيديو المسرّب الذي رصدته “وطن”، فقد ظهَر “المرعيد” واضعاً يدَه على المصحف قائلاً: “أقسم بالله العظيم، وبشرفي ومعتقدي، أن ألتزم عند مباشرتي بمهام منصب محافظة نينوى، بالتوجيهات والاتفاقات التي تصدر من تحالف بناء نينوى في مجلس المحافظة والكتل السياسية العاملة في نينوى بما لا يتعارض مع الدستور والقانون فيما يتعلق بشؤون إدارة المحافظة، وأنفذها بكل حرفية ومهنية وبدون تردد”.

وأردف، “وأن أقوم بذلك بكل تفانٍ وإخلاص، وألتزم بكل الشروط والتعليمات التي تمّ الاتفاق عليها”، مضيفاً أنه حالَ مخالفته لتلك الشروط، “سيتحمل كافة المسؤوليات التي تترتب على ذلك، والله على ما أقول شهيد”.

يشار إلى أنه في يوم مايو/أيار 2019، انتخب مجلس محافظة نينوى “منصور المرعيد” محافظاً جديداً بأصوات 28 عضواً، خلَفاً لنوفل العاكوب، الذي أقاله مجلس النواب العراقي يوم 24 آذار 2019، على خلفية غرق عبّارة في الجزيرة السياحية في الموصل، الحادث الذي أسفر عن مصرع نحو 120 شخصاً.

أحمد الجبوري يطلب رشوة

وكان علي فاضل قد سبق وأن نشر تسريباً جديداً في مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبر الثالث من نوعه، يخصّ محافظ صلاح الدين الأسبق رئيس حزب الجماهير النائب أحمد الجبوري “أبو مازن”، يطلب فيه من المدعو “محمد الهجف” تحويلَ مبلغ 30 ألف دولار.

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القضاء يتحرّك للتحقيق في الواقعة

يُشار الى أنّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية قرّرت اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسجيل الصوتي المتداوَل لمحافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري “أبو مازن”، الذي تضمّن بيع مناصب ووظائف، في سلكي القضاء والتربية.

وكان الصحفي علي فاضل، قد نشرَ تسجيلاً صوتياً، قال: إنه لمحافظ صلاح الدين الأسبق رئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري “أبو مازن” يتضمّن بيعَ منصب لأحد القضاة ووظائف في وزارة التربية لقاض آخر.

وكان إعلام القضاء، قد أعلن في بيان له يوم الخميس 25 آب/أغسطس 2022، أنّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية، قرّرت اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص “التسجيل الصوتي المتداوَل عن وجود جرائمِ فساد في محافظة صلاح الدين، يتمّ التطرّق فيها الى أحد القضاة”.

صالح الجبوري يقسم بتنفيذ إرادة حزبه في الوزارة

كما سبق وأن نشر “علي فاضل” مقطع فيديو لوزير الصناعة العراقي السابق صالح الجبوري، الذي فجّر صدمةً على صعيد واسع.

فيديو “صالح الجبوري” أظهر الأخير، وهو يؤدّي يمين القسم، برهن الوزارة تحت إمرة رئيس كتلته البرلمانية النائب “أحمد الجبوري”.

وأظهر الفيديو المسرّب “الوزير صالح الجبوري”، الذي تسلّم منصبه في حكومة رئيس الوزراء السابق “عادل عبد المهدي”، وهو يضع يدَه على القرآن الكريم، ويُقسِم بأن تكون جميع قراراته وأوامره وفق ما يراه النائب أحمد الجبوري.


وبيَّن الفيديو، كذلك أنّ الجبوري أقسم على عدم إصدار أيّ قرارات أو تعليمات تخالِف ما يراه رئيس الكتلة “الجبوري”.
وقال الجبوري، بعد القسم: “ألتزم عند مباشرتي في منصب وزارة الصناعة بتوجيهات النائب أحمد الجبوري، أبو مازن، رئيس حزب (الجماهير الوطنية) فيما يتعلق بشؤون إدارة الوزارة، وأنفّذها حرفياً دون تردد، ولن أخالفها، وأن أقوم بها بكل تفانٍ وإخلاص”.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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