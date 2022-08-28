الأحد, أغسطس 28, 2022
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بلومبيرغ تكشف هوية “المشتري الغامض” لأكبر صفقة عقارية في دبي

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
فيلا على شاطئ البحر watanserb.com
نخلة جميرا في دبي
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وطن – كشفت وكالة بلومبيرغ، عن هوية المشتري الغامض لفيلا على شاطئ البحر في مدينة دبي، فيما وصفت بأنها أكبر صفقة عقارية سكنية في المدينة على الإطلاق.

الوكالة نقلت عن شخصين مطلعين أن شركة “ريلاينس إندستريز“، المحدودة التابعة لموكيش أمباني، هي المشتري الغامض للفيلا التي بلغت قيمة شرائها 80 مليون دولار.

وتم شراء العقار في نخلة جميرا في وقت سابق من هذا العام لابن أمباني الأصغر، أنانت، وهو أحد الأشخاص الذين طلب عدم ذكر اسمه؛ لأن الصفقة خاصة.

موكيش أمباني

وقالت بلومبيرغ، إن صفقة العقارات في دبي سرية، وستعقد من قبل أحد كيانات ريلاينس الخارجية.

وأوضحت أن عائلة أمباني ستنفق ملايين الدولارات لتخصيصها وضمان أمنها.

ومن المقرر أن يدير الفيلا باريمال ناثواني، مساعد أمباني منذ فترة طويلة، ومدير شؤون الشركة في المجموعة وعضو في البرلمان.

ويقع القصر في الجزء الشمالي من الأرخبيل الاصطناعي على شكل نخيل، ويحتوي على 10 غرف نوم، ومنتجع صحي خاص، ومسابح داخلية وخارجية.

ثروة أمباني

و”أنانت” هو واحد من ثلاثة ورثة لثروة أمباني، البالغة 93.3 مليار دولار، والذي كان من بين أغنى 11 شخصًا في العالم.

وأشارت الوكالة إلى أن الملياردير، البالغ من العمر الآن 65 عامًا، يسلم زمام الأمور ببطء لأطفاله بعد دفعة التنويع التي وسعت إمبراطوريته إلى الطاقة الخضراء والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.

وتعمل عائلة أمباني على زيادة بصمتها العقارية في الخارج، حيث يتطلع جميع الأشقاء الثلاثة غربًا بحثًا عن منازل ثانية.

وفي العام الماضي، أنفقت شركة Reliance 79 مليون دولار على شراء Stoke Park Ltd، وفق الوكالة.

وفي المملكة المتحدة، التي تضم قصرًا من العصر الجورجي يُقال إنه مخصص لابنه الأكبر آكاش، الذي تم تعيينه مؤخرًا رئيسًا لشركة الاتصالات Reliance Jio Infocomm Ltd.

وتبرز دبي كسوق مفضل للأثرياء للغاية، الذين تعاملت معهم الحكومة بنشاط من خلال تقديم “تأشيرات ذهبية” طويلة الأجل، وتخفيف القيود على ملكية المنازل للأجانب.

وسيكون لاعب كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام مع زوجته فيكتوريا ونجم بوليوود الضخم شاروخان من جيران أمباني الجدد.

وتتكون سلسلة جزر نخلة جميرا من فنادق فاخرة، ونواد جذابة، ومنتجعات صحية، ومطاعم، وأبراج سكنية رائعة بالإضافة إلى المنازل الفاخرة، مع إطلالات خلابة على المياه الزرقاء للخليج العربي.

شيراز ماضي
شيراز ماضي
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