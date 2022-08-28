المرزوقي يحذر من سيناريو مدمر للجزائر والمغرب ويكشف عن حل وحيد أمام الصحراويين

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وطن- شن الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، هجوما عنيفا على رئيس تونس الحالي ـ المنقلب على الدستور ـ قيس سعيد، بسبب الأزمة التي أقحم فيها الدولة مع المغرب عقب استقباله رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

منصف المرزوقي يفتح النار على قيس سعيد

ويشار إلى أن المغرب استدعى سفيره في تونس قبل يومين، عقب استقبال قيس سعيّد لـ”غالي” الذي دُعي للمشاركة في القمة اليابانية الأفريقية للتنمية.

“المرزوقي” أكد في منشور له عبر حسابه الرسمي بفيسبوك، أنه منذ انطلاق أزمة الصحراء الغربية والموقف التونسي، أيا كان الرئيس، ثابت لا يتغير وهو “السعي للمصالحة بين الشقيقين المتخاصمين وليس الوقوف مع هذا ضد ذاك.”

وأوضح بحسب ما رصدت (وطن) أن قيس سعيد الذي وصفه بالمنقلب باستقباله لرئيس البوليساريو إبراهيم غالي ـ كما لو كان رئيس دولة معترف بها عالميا ـ قد خرج عن هذا العرف التونسي.

وتابع:”هذا الاستقبال اعتراف علني وواضح وصريح بالدولة الصحراوية ومن ثم غرابة وسريالية بيان الخارجية التونسية التي تدعي ألا شيء تغير في موقف تونس.”

ولفت رئيس تونس السابق أنه “كان بالإمكان تدارك أمر الدعوة من قبل الاتحاد الافريقي باستقبال بروتكولي من الخارجية، لكن بهذا الاستقبال الرسمي من رئيس دولة يكون المنقلب ـ يقصد قيس سعيد ـ قد وضع تونس في صف خيار واضح.”

واستطرد مستنكرا سياسات سعيد:”ومع شقيق ضد شقيق آخر والحال أننا بأمس الحاجة لإنهاء الخصومة لا لصب مزيد من الزيت على النار.. والدليل تعالي الصراخ من كل الأرجاء وتراجع كل مقومات الحوار الهادئ والبناء بين افراد العائلة الواحدة.”

وشدد المرزوقي:”إذن نحن أمام عمل مدان بكل المقاييس لأنه غير مسؤول مضر بمصلحة تونس ضرره بالحظوظ الضعيفة لإخراج الاتحاد المغاربي من غرفة الإنعاش.

وأوضح أن “طريق المواجهة المتواصلة مع المغرب والهدف دولة سادسة أدى بنا لتوقف بناء الاتحاد المغاربي مع ما يعنيه الأمر من ضياع فرص كبيرة لنهضة الاقتصاد المغاربي، وإنهاك الشقيقين الكبيرين بميزانيات تسلح العاطلون أولى بها.

وأكد منصف المرزوقي أن “مثل هذه السياسة الخاطئة للنظام الجزائري أدت أيضا لردود فعل خاطئة منها اقحام النظام المغربي للذئب الإسرائيلي في منطقتنا والأمر نذير شؤم بالغ” حسب وصفه.

سيناريو قد يدمر المغرب والجزائر

وأكمل:”فعوض أن (نمغرب) المشرق العربي عبر تصدير أفضل النماذج الديمقراطية، ها نحن بصدد (مشرقة) المغرب العربي عبر عودة النموذج المصري لمهد الربيع العربي وخاصة دخول إسرائيل المنطقة لاعبا خطيرا.”

وكشف منصف المرزوقي في بيانه أن “الحل الوحيد للصحراويين ليس الجري وراء دولة لن ترى النور إلا على أنقاض المغرب وهو أمر لا ممكن ولا وارد ولا في مصلحة أحد.. لأن مثل هذا السيناريو يفترض حربا طاحنة قد تدمر لا قدّر الله الجزائر كما تدمر المغرب دون أن تضيف شيئا لوضع الصحراويين.”

الحل الوحيد الذي في مصلحتهم ومصلحة المغاربيين جميعا ـ بحسب الرئيس التونسي السابق ـ هو الأوطان الثلاث والتي ذكر أنها:

-الوطن الصغير الذي هو الحكم الذاتي بكل المكونات ودون إقصاء أي طرف سياسي، داخل الوطن الواسع الذي هو المغرب.. داخل الوطن الأوسع الذي هو الاتحاد المغاربي.

موضحا أن “هذا الاتحاد الذي ستبنيه شعوب مواطنين ودول مستقلة في حدودها الحالية رهن بالقطع مع سياسات أثبتت عقمها وخطورتها.”

وشدد المرزوقي على أنه “أمانة في عنق الأجيال الجديدة من القياديين في كل اقطارنا حتى تعود لهذه المنطقة بعض أسباب الأمل في المستقبل.”

واختتم الرئيس السابق بيانه برسالة للعثماني:”همسة في اذن صديقي سعد الدين العثماني.. ليست تونس من طعنت المغرب في الظهر وانما منقلب طعن من قبل تونس في ديمقراطيتها ودستورها ومؤسساتها وعلاقاتها مع ليبيا والدول الديمقراطية. وأوصلها الى حالة لا نتمناها لعدو فما بالك لشقيق.. تونس الى الأبد محبة للمغرب محبتها للجزائر ولكل شعوب امتنا المنكوبة.”

والجمعة، أعلنت الخارجية المغربية، أن المملكة قررت “عدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الأفريقي (تيكاد) والاستدعاء الفوري لسفير صاحب الجلالة (محمد السادس) بتونس للتشاور”.

وذكر البيان أن القرار يأتي بعد أن “ضاعفت تونس مؤخرا من المواقف والتصرفات السلبية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا”.