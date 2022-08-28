أول موقع عربي يهتم بأخبار محركات البحث على شبكة الإنترنت.

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وطن – انطلق مؤخرا موقع عربي جديد يهتم بأخبار محركات البحث وعلى رأسها محرك البحث العملاق ”غوغل“.

وجاء موقع (تركيز) ليغطي نقصاً حادا في المحتوى العربي بالأخبار والمواضيع والدروس وكل القضايا التي تتعلق بمحرك البحث.

ولكي يحتل أي موقع صدارة نتائج البحث فان عليه أن يعتمد على معايير معينة كسرعة الموقع والكلمات الرئيسية والصور المستخدمة وجودة المحتوى.

تحديثات غوغل مستمرة

ولأن محرك البحث العملاق غوغل دائما في حالة التطور فمن الطبيعي ان تطرأ أخبار جديدة يستفيد منها أصحاب المواقع والمسوقون العاملون بهذا المجال.

وانطلق موقع تركيز من الولايات المتحدة حيث مقر شركة غوغل وكثير من الشركات العملاقة في أغسطس عام 2022 عن شركة ”نيوميديا فوكس“ الرائدة في صناعة المحتوى والأخبار والميديا على شبكة الإنترنت.

ويولي موقع تركيز اهتمامًا واسعًا بالتسويق وإدارة الإعلانات الناجحة. كما أنه يقدم دروساً كثيرة حول أفضل السبل لتحسين محرك البحث ومواكبة كل جديد في هذا العالم.

ويعد الانفاق السنوي من المواقع الإلكترونية بالمليارات من الدولارات لتحسين محركات البحث وعرض نتائج مواد موقعهم في المقدمة.

ويفتقر المحتوى العربي على شبكة الإنترنت مواقع متخصصة بمحركات البحث والتسويق ومواقع التواصل الاجتماعي. وجاء موقع تركيز ليكون الموقع الأول والرائد في هذا المجال.

ويضم موقع تركيز في أبوابه:

باب: تحديثات غوغل

باب: التسويق

باب: تعلم SEO

باب: المواقع الاجتماعية

باب: أخبار السيو

وباب للمواضيع المميزة.

ومن المنتظر أن يستقطب الموقع مجموعة من خبراء محرك البحث وخبراء التسويق ومواقع التواصل الأجتماعي