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حياتنا

نسرين طافش تستعرض لون بشرتها الجديد وخطوة مفاجئة تحسم أمر طلاقها! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
watanserb.com
نسرين طافش
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وطن– أعادت الفنانة السورية نسرين طافش، صورها المحذوفة مع زوجها طبيب الأسنان وخبير الطاقة المصري شريف شرقاوي.

جاء ذلك بعد أيام من قيام نسرين طافش بحذف جميع الصور التي جمعتها بزوجها بشكل مفاجئ، ما أثار الشائعات حول انفصالهما.

وما عزز أنباء طلاق نسرين طافش وشريف شرقاوي، بعد 50 يوماً فقط من الزواج، قيام الأخير بحذف صورهما المشتركة أيضاً عبر “انستجرام”.

وكان شرقاوي قد اختار في البداية الرد على الشائعات، بعدما قامت نسرين بحذف صورهما.

ست الستات

فنشر زوج نسرين طافش عبر خاصية الستوري ، في حسابه على “انستجرام”، صورة تجمعهما.

وكتب شرقاوي: “نسرين طافش زوجتي وست الستات كلها، نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها. من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية، واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم”.

زواج مفاجئ

وكانت نسرين كشفت بداية يوليو الجاري، لجمهورها عن إعلان زواجها ودخولها القفص الذهبي.

ونشرت نسرين صورة على حسابها في انستغرام، تُظهر يدها على يد رجل، وتُظهر خاتم الـزّواج، دون الكشف عن هوية العريس.

كما أرفقت نسرين الصورة بتعليق: “بارك الله في هذه الوحدة، وحفظ هذا الحب الأبدي إلى الأبد”.

تان نسرين!

وفي سياق آخر، شاركت نسرين طافش جمهورها، لقطات من رحلتها في مدينة ليون بفرنسا.

ونشرت نسرين صورها عبر “انستجرام”، وهي ترتدي فستاناً مورداً مكشوف الصدر والكتفين بشكل صارخ.

وعقبت نسرين: “كيف شفتو التان (السمار) عليي؟حبيت غير اللوك اشتقتلكون”.

نسرين طافش نسرين طافش

مؤذية

هذا وقد جدّدت الفنانة السورية تولين البكري، قبل أيام هجومها على نسرين، بشكل غير مباشر، واصفةً إياها بـ”مؤذية ووضيعة وغير إنسانية”.

وقالت تولين البكري خلال لقائها مع الإعلامية رابعة الزيات في برنامج ”شو القصة“: إن ”الجميع يعرف أنها مؤذية“.

وتابعت: ”لا تحب أذية أحد، لكنها حينما تتعرض للأذى ترد الصاع بعشرة“.

ودون أن تذكر اسم نسرين طافش بالصريح. فقد روت ”البكري“ تفاصيل الخلاف بينهما قائلة: “تلقيت رسالة مليئة بالتهديدات والألفاظ البذيئة من تلك ”النجمة“ التي لا تمت للإنسانية بصِلة، دون أن أعرف سببًا لهذه الشتائم“.

وتابعت: “عرفت فيما بعد أنها تعتقد أني على علاقة مع زوجها“.

ووجهت تولين حديثها لنسرين طافش: “مين جوزك؟ .. يشهد الله أنني لا أعرف شكل هذا الشخص الذي كان زوجها.. هي الآن مطلقة.. وأرسلت لها رسالة قلت فيها: مين زوجك هذا الذي أنزل بمستواي وأتعرف عليه.. أنا سأبكيكِ بدل الدموع دمًا“.

وأردفت: ”آذتني مع أهلي، وقطعت علاقتي مع أختي شهورًا.. اتهمتني في شرفي.. ضرتني في شغلي.. تحكي مع المخرجين من حساب وهمي باسمي وتعتذر عن الأعمال“.

وأشارت تولين إلى أنها انتقمت دون تخطيط من نسرين طافش. وقالت: “بفضل الله رب العالمين ما احتجت للتفكير.. الله سبَّب الأسباب، وجعلني آخذ حقي وحق كل الذين آذتهم من بينهم ديمة الجندي وديمة بياعة.. آذيتها بالرسالة“.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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