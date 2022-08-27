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مَن هي شركة “رفكو” الراعي العقاري لنادي الأهلي المصري؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الأهلي المصري يجدد عقده مع شركة رفكو المصرية watanserb.com
شركة رفكو الراعي العقاري لنادي الأهلي المصري
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وطن- أبرم النادي الأهلي المصري، عقْدَ رعاية جديد مع شركة رفكو المصرية المعمارية، لمدة 4 سنوات قادمة مع بداية الموسم الجديد المقبل.

وقالت شركة (رفكو) للإنشاء والتعمير، في بيان لها نشرته وسائل الإعلام المصرية، جاء فيها: “نعرب عن سعادتنا البالغة في تجديد عقد الرعاية العقارية مع نادي الأهلي لمدة 4 مواسم قادمة، بدءاً من الموسم الجديد القادم”.

شركة “رفكو” الراعي العقاري لنادي الأهلي

وأردفت الشركة: “رعاية الشركة لنادي الأهلي (القرن)، مكسب كبير دائماً، مؤكدة بأن ارتباط اسم شركة رفكو مع النادي، هو نجاح كبير والنجاح كلمة كبير تحتاح إلى جهد وكفاح، كما أن أحد نجاحات الشركة أن يكون اسمها مرتبطاً بأكبر نادٍ على مستوى مصر وأفريقيا”.

كما وختمت، ” نعرب عن فخرنا برعاية الكرة المصرية، وعلى وجه الخصوص نادي الأهلي. ونتمنى دوام التوقيق والنجاح لكل الأندية والمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة”.

من هي شركة رفكو المصرية؟!

“رفكو” هي شركة مصرية مطورة في عالم الإنشاء والتعمير، تمّ تأسيسها في عام 2015، تتخصص في مجال إنشاء المجتمعات المعمارية بشكل حديث وراقٍ. كما أنها تطمح لأن تكون من أكبر المطورين في دولة مصر في قطاع العقارات والإنشاء.

كما وتمتلك العديد من المشاريع المصرية الراقية في السوق المصري، على مدى السنوات ال5 الماضية. من أبرزها المشاريع المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة في العاصمة المصرية (القاهرة).

الدوري المصري

وسيلتقي فريق الأهلي (المارد الأحمر)، أمام منافسه طلائع الجيش، السبت، في منافسات الجولة ما قبل الأخيرة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاء الأهلي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 67 نقطة، كما وبفارق 4 نقاط عن الوصيف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 71 نقطة، وغريمه الزمالك المتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي برصيد 77 نقطة مع قرب انتهاء الموسم نهاية الشهر الجاري.

المصدروطن + وسائل الإعلام المصرية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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