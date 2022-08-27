مَن هي شركة “رفكو” الراعي العقاري لنادي الأهلي المصري؟!

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وطن- أبرم النادي الأهلي المصري، عقْدَ رعاية جديد مع شركة رفكو المصرية المعمارية، لمدة 4 سنوات قادمة مع بداية الموسم الجديد المقبل.

وقالت شركة (رفكو) للإنشاء والتعمير، في بيان لها نشرته وسائل الإعلام المصرية، جاء فيها: “نعرب عن سعادتنا البالغة في تجديد عقد الرعاية العقارية مع نادي الأهلي لمدة 4 مواسم قادمة، بدءاً من الموسم الجديد القادم”.

شركة “رفكو” الراعي العقاري لنادي الأهلي

وأردفت الشركة: “رعاية الشركة لنادي الأهلي (القرن)، مكسب كبير دائماً، مؤكدة بأن ارتباط اسم شركة رفكو مع النادي، هو نجاح كبير والنجاح كلمة كبير تحتاح إلى جهد وكفاح، كما أن أحد نجاحات الشركة أن يكون اسمها مرتبطاً بأكبر نادٍ على مستوى مصر وأفريقيا”.

شركة رفكو للانشاء والتعمير توقع عقد رعاية النادي الاهلي لمدة ٤ سنوات

اللهم زيد وبارك وكتر كمان يارب 🙏 pic.twitter.com/bFtM8wJXPc — ‏ 3914.. Remo (@Remo689190) August 26, 2022

كما وختمت، ” نعرب عن فخرنا برعاية الكرة المصرية، وعلى وجه الخصوص نادي الأهلي. ونتمنى دوام التوقيق والنجاح لكل الأندية والمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة”.

من هي شركة رفكو المصرية؟!

“رفكو” هي شركة مصرية مطورة في عالم الإنشاء والتعمير، تمّ تأسيسها في عام 2015، تتخصص في مجال إنشاء المجتمعات المعمارية بشكل حديث وراقٍ. كما أنها تطمح لأن تكون من أكبر المطورين في دولة مصر في قطاع العقارات والإنشاء.

شركه رفكو للانشاء والتعمير توقع عقود رعايه النادي الاهلي لمده 4 مواسم مبروووك ربنا يزيد ويبارك عقبال المدرب يارب ♥️♥️ pic.twitter.com/PBPKSQ056S — صابرين صابرين (@bggUrL0VGgHdenq) August 26, 2022

كما وتمتلك العديد من المشاريع المصرية الراقية في السوق المصري، على مدى السنوات ال5 الماضية. من أبرزها المشاريع المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة في العاصمة المصرية (القاهرة).

الدوري المصري

وسيلتقي فريق الأهلي (المارد الأحمر)، أمام منافسه طلائع الجيش، السبت، في منافسات الجولة ما قبل الأخيرة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاء الأهلي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 67 نقطة، كما وبفارق 4 نقاط عن الوصيف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 71 نقطة، وغريمه الزمالك المتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي برصيد 77 نقطة مع قرب انتهاء الموسم نهاية الشهر الجاري.