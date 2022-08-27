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محمد السادس مخموراً في باريس.. الاستخبارات الإسبانية تعلّق وتكشف عن أمنيتها بشأنه!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
watanserb.com
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وطن- قالت صحيفة “ بريوريستا ديجيتال” الإسبانية: إن فيديو ملك المغرب محمد السادس وهو يتعثّر في شوارع باريس بحالة سكر مزعومة، أثار جدلاً دولياً كبيراً بعد أن نشرته مختلِف وسائل الإعلام الصحراوية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة جداً من الاستخبارات الإسبانية قولها: “إن الصور تؤثر على رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، لأنه “فقد فرصة الحصول على مادة حساسة من العاهل المغربي، يمكن أن تكون بمثابة مقياس للضغط عند التفاوض على مفاتيح جانبية لمصالح إسبانيا، أو كـ “تبادل عملة” للبيانات السرية التي يمتلكها المغرب حول رئيس الحكومة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاستخبارات الإسبانية رأت أنه كان من الممكن أن يكون الفيديو “أكثر فائدة” إذا ظلّ مخفيًا وفي أيدي المخابرات الإسبانية، موضحاً أنّ الأمر أصبح معقّداً، منذ أن “اتخذت الحكومة قرار تحويل سياستها الدولية بشأن الصحراء، مما أدى إلى تدمير كل خيارات التعاون مع الشعب الصحراوي، الذين تمكنوا من تسريب الفيديو”.

وأعربت المصادر الإستخبارية عن أسفها لضياع فرصة “ذهبية” للضغط على الرباط ، “لأن محمد السادس لا يظهر فقط في الصور، بل أيضاً شخصيات أخرى مرتبطة بالسلطة المغربية”.

محمد السادس مخموراً في باريس.. مدير صفحات الملك على مواقع التواصل يزعم هذه الحقيقة!

محمد السادس يقضي معظم وقته في باريس

وبحسب الصحيفة، فإنه ليس من المستغرب أن يقضي محمد السادس بعض الوقت في العاصمة الفرنسية، مشيرة إلى أن رحلاته المتكررة وإقامته التي تطول، بسبب صحته الهشة التي دفعته إلى الإقامة المنتظمة في المستشفيات الأوروبية، حيث خضع لعملية جراحية في عدة مناسبات.

وقالت: إنه يقضي وقتًا أقلّ فأقلّ في بلده، مشيرة إلى أنه في يوليو/تموز الماضي، وبمناسبة الاحتفال بذكرى توليه العرش عام 1999، عاد محمد السادس إلى الرباط ولكن لساعات قليلة فقط، وعاد إلى فرنسا على الفور.

محمد السادس مخموراً في باريس

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو، زعم ناشروه أنّه تمّ التقاطُه حديثاً للملك المغربي محمد السادس، في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس في حالة “سُكر”.

ووفقاً لناشري الفيديو الذي رصدته “وطن“، فقد كان الملك محمد السادس برفقة “الإخوة زعيتر” المثيرين للجدل، بسبب قدرتهم على اختراق القصر الملكي، وتكوين صداقة حميمة مع الملك المغربي.

وبحسب الفيديو المتداوَل، فقد ظهر محمد السادس برفقة مجموعة من الأشخاص، في حين بدت عليه علامات عدم التركيز، حيث أوشك أن يتعثّر، في حين كان يمسك بيده أحد الإخوة زعيتر.

وأظهر الفيديو قدوم أحد أفراد الحراسة الخاصة بالملك نحو مصور الفيديو، الذي كان يجلس في سيارته، ويأمره بوقف التصوير.

وكان سفيان البحري، الذي يعرّف نفسَه على أنه مدير صفحات الملك محمد السادس على منصات التواصل، قد علّق على تداوُل فيديو للعاهل المغربي وهو مخمور في باريس، نافياً صحته.
وزعم “البحري” أن “تصوير الفيديو منذ سنوات”، واصفاً تداوُل الفيديو بـ”محاولة بائسة من الانفصاليين ومعهم جزائريين لتشويه صورة الملك”.

فيديو قديم

ونشر “البحري” مقطع الفيديو المذكور عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام“، مضيفاً أنه فيديو قديم للملك محمد السادس وهو يمشي بنفس الطريقة تمّ نشره قبل سنوات.

وعلّق على الفيديو بالآية رقم (6) من سورة الحجرات: “قال تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”.

وفي فيديو آخر نشره “البحري” على قناته في اليوتيوب، قال: إن “الملك كان يتجول في باريس، وبينما التفت ليردّ السلام على بعض الأشخاص هناك، كاد أن يفقد توازنه فاستند إلى حارسه بسبب مشكلة في رجله”.
كما نفى حمل الملك لـ”كأس خمر”، مؤكّدا أنها “قارورة من المياه”، معتبِراً تداول الفيديو “تحريف واختلاق أحداث وسيناريوهات لا علاقة لها بالفيديو الأصلي الذي تم نشره”.

المصدربريوريستا ديجيتال ،توتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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