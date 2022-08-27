تشكيلة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

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وطن- تشهد تشكيلة ريال مدريد حضور كافة اللاعبين البارزين في الفريق الملكي، استعداداً لمواجهة إسبانيول، الأحد، في منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني الممتاز على ميدان ملعب ( كورنيلا البرات).

وستقام المواجهة القوية بين بطل الدوري الإسباني ريال مدريد أمام نظيره إسبانيول، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، وكذلك بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة التاسعة مساءً. ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثانية عشر مساءً.

تشكيلة ريال مدريد ضد إسبانيول

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي، بتشكيلة أساسية أمام فريق الخصم إسبانيول، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

دفاع التشكيلة: إيدير ميليتاو، داني كارفخال ( أنطونيو رودريجر)، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا.

مركز الهجوم: كريم بنزيما، إيدين هازارد ( فالفيردي)، فينيسويس جونيور (رودريغو).

معلق مباراة ريال مدريد وإسبانيول

ومن المقرر أن يعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، عبر شبكة قنوات (بي أن سبورت) الرياضية القطرية، المعلق العماني خليل البلوشي.

تاريخ مواجهات كلا الفريقين في الدوري الإسباني

وتقابل فريق ريال مدريد ( الملكي) أمام منافسه إسبانيول، في 174 مرة، حققق الانتصار في 105 مباراة منها، بينما تعادل في 33 مباراة. كما وتلقى الخسارة في 36 مباراة في تاريخ بطولة الدوري الممتاز.

كما ولم يحقق إسبانيول سوى فوزين فقط، في آخر 27 مباراة أمام ريال مدريد في منافسات الدوري، فقد تعادل في 3 مباريات، وتعرض للهزيمة أمام الأخير في 33 مباراة.

⚔️ Lucha hasta el final

🔜 #EspanyolRealMadrid pic.twitter.com/vNT6zPEerC — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) August 26, 2022

ويتواجد فريق ريال مدريد في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن المتصدر ريال بيتيس برصيد 9 نقاط.

🔴 Segueix EN DIRECTE la roda de premsa de @javipuado20 prèvia a l'#EspanyolRealMadrid #RCDE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) August 26, 2022

كما وجاء الفريق المنافس إسبانيول في المركز ال16 من جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط لهذا الموسم.