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رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد أمام إسبانيول في الدوري الإسباني watanserb.com
موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني
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وطن- تشهد تشكيلة ريال مدريد حضور كافة اللاعبين البارزين في الفريق الملكي، استعداداً لمواجهة إسبانيول، الأحد، في منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني الممتاز على ميدان ملعب ( كورنيلا البرات).

وستقام المواجهة القوية بين بطل الدوري الإسباني ريال مدريد أمام نظيره إسبانيول، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، وكذلك بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة التاسعة مساءً. ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثانية عشر مساءً.

تشكيلة ريال مدريد ضد إسبانيول

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي، بتشكيلة أساسية أمام فريق الخصم إسبانيول، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

دفاع التشكيلة: إيدير ميليتاو، داني كارفخال ( أنطونيو رودريجر)، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا.

مركز الهجوم: كريم بنزيما، إيدين هازارد ( فالفيردي)، فينيسويس جونيور (رودريغو).

معلق مباراة ريال مدريد وإسبانيول

ومن المقرر أن يعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، عبر شبكة قنوات (بي أن سبورت) الرياضية القطرية، المعلق العماني خليل البلوشي.

تاريخ مواجهات كلا الفريقين في الدوري الإسباني

وتقابل فريق ريال مدريد ( الملكي) أمام منافسه إسبانيول، في 174 مرة، حققق الانتصار في 105 مباراة منها، بينما تعادل في 33 مباراة. كما وتلقى الخسارة في 36 مباراة في تاريخ بطولة الدوري الممتاز.

كما ولم يحقق إسبانيول سوى فوزين فقط، في آخر 27 مباراة أمام ريال مدريد في منافسات الدوري، فقد تعادل في 3 مباريات، وتعرض للهزيمة أمام الأخير في 33 مباراة.

ويتواجد فريق ريال مدريد في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن المتصدر ريال بيتيس برصيد 9 نقاط.

كما وجاء الفريق المنافس إسبانيول في المركز ال16 من جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط لهذا الموسم.

المصدروطن + صفحة ريال مدريد + إسبانيول
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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