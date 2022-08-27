السبت, أغسطس 27, 2022
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رياضة

التعادل سيد الموقف في قمة الكبار بين يوفنتوس وروما (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
نتيجة مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي watanserb.com
نتيجة مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي
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وطن – خيم التعادل الإيجابي بين يوفنتوس وروما، السبت، في قمة الأسبوع الثالث من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز بهدف لكليهما، على أرض ملعب ( استاد يوفنتوس).

وافتتح أصحاب الأرض يوفنتوس المباراة بهدف مبكر في الدقيقة الثانية على انطلاق صافرة بداية اللقاء، عن طريق اللاعب دوشان فلاهوفيتش.

كما وأدرك فريق روما هدف تقليص الفارق والتعادل، في الدقيقة ال69 عن طريق تامي أبرهام.

مباراة يوفنتوس ضد روما

وكان فريق يوفنتوس (السيدة العجوز)، الأكثر تسديداً واستحواذاً على الكرة طيلة مجريات أحداث المباراة أمام منافسه روما، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة والاستحواذ على الكرة داخل أرضية ملعب المباراة بنسبة 57%.

فيما وصل عدد تسديدات الفريق الزائر روما إلى 8 تسديدات فقط في اللقاء، كما ووصل نسبة الاستحواذ إلى 43%.

كما وشهدت المباراة بين روما ويوفنتوس على ميدان الأخير، مشاركة النجم الأرجنتيني باولو ديبالا أمام فريق السابق السيدة العجوز، بعد الرحيل عن صفوفه هذا الصيف والتوقيع مع فريق الذئاب بعد إقناع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

منافسات الدوري الإيطالي

ويستعد فريق يوفنتوس (السيدة العجوز)، في المباراة القادمة أمام منافسه سبيزيا، في منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم ( الكالتشيو).

بينما سيلتقي روما على ميدانه أمام نظيره مونزا، في مواجهة سهلة على فريق الذئاب الأسبوع المقبل.

وبهذا التعادل يتواجد فريق روما في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو) برصيد 7 نقاط، متساوياً بذلك مع حامل اللقب ميلان المتصدر بنفس الرصيد من النقاط حتى يومنا هذا.

المصدروطن + رابطة الدوري الإيطالي + صفحة يوفنتوس + صفحة روما
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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