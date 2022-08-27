التعادل سيد الموقف في قمة الكبار بين يوفنتوس وروما (فيديو)

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وطن – خيم التعادل الإيجابي بين يوفنتوس وروما، السبت، في قمة الأسبوع الثالث من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز بهدف لكليهما، على أرض ملعب ( استاد يوفنتوس).

وافتتح أصحاب الأرض يوفنتوس المباراة بهدف مبكر في الدقيقة الثانية على انطلاق صافرة بداية اللقاء، عن طريق اللاعب دوشان فلاهوفيتش.

كما وأدرك فريق روما هدف تقليص الفارق والتعادل، في الدقيقة ال69 عن طريق تامي أبرهام.

مباراة يوفنتوس ضد روما

وكان فريق يوفنتوس (السيدة العجوز)، الأكثر تسديداً واستحواذاً على الكرة طيلة مجريات أحداث المباراة أمام منافسه روما، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة والاستحواذ على الكرة داخل أرضية ملعب المباراة بنسبة 57%.

فيما وصل عدد تسديدات الفريق الزائر روما إلى 8 تسديدات فقط في اللقاء، كما ووصل نسبة الاستحواذ إلى 43%.

كما وشهدت المباراة بين روما ويوفنتوس على ميدان الأخير، مشاركة النجم الأرجنتيني باولو ديبالا أمام فريق السابق السيدة العجوز، بعد الرحيل عن صفوفه هذا الصيف والتوقيع مع فريق الذئاب بعد إقناع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

هذا الرجل قادر على أرسال تمريرات حاسمة تضعك أمام المرمى وهو في أي وضع 👟⚽️ pic.twitter.com/Cy4hm91TyB — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) August 27, 2022

منافسات الدوري الإيطالي

ويستعد فريق يوفنتوس (السيدة العجوز)، في المباراة القادمة أمام منافسه سبيزيا، في منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم ( الكالتشيو).

بينما سيلتقي روما على ميدانه أمام نظيره مونزا، في مواجهة سهلة على فريق الذئاب الأسبوع المقبل.

التمريرة الحاسمة رقم 50 لجوهرة الذئاب باولو ديبالا بالدوري الإيطالي 💎📊 pic.twitter.com/6LCDcbJTnk — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) August 27, 2022

وبهذا التعادل يتواجد فريق روما في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو) برصيد 7 نقاط، متساوياً بذلك مع حامل اللقب ميلان المتصدر بنفس الرصيد من النقاط حتى يومنا هذا.