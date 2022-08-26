مواصفات مذهلة لمنزل كريستيانو رونالدو الجديد (صور)

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وطن- يتجهز صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو (37) عاماً، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، لمنزله الجديد ذو المواصفات المُذهلة وإطلالة الخلابة، في مدينة الريفييرا على الساحل غرب مدينة لشبونة البرتغالية.

وكشفت صحيفة (The Sun) البريطانية، بأن البرتغالي رونالدو يسعى لشراء نادي (أويتافوس) لرياضة الغولف. تمهيداً لهدمه، لأنه يشوه إطلالة منزله الجديد الخلاب ذو المواصفات المدهشة، في كونتا دي ماريينا في مدينة الريفييرا البرتغالية.

منزل رونالدو الجديد

وأردفت الصحيفة، ” رونالدو يريد شراء نادي الغولف الملاصق بجوار منزله الجديد بمبلغ يقدر قيمته ب17 مليون جنيه إسترليني ( أي ما يعادل 20 مليون دولار)، ليضمن خصوصيته برفقة عائلته”.

كما وأضافت، ” تجهيز منزل رونالدو الجديد، ستكون مزودة بالعديد من المصاعدة ذات المواصفات العالية، وتخصيص مساحة لأسطول سيارته الفارهة التي يبلغ عددها 30 سيارة، لدرجة بأن يكون اللاعب قادر على اختيار السيارة التي يريد قيادتها بكسبة زر”.

مواصفات منزل كريستيانو رونالدو المذهل

وتابعت، ” رونالدو ينوي شراء مقلع رخام إيطالي، من أجل ضمان هذا التصميم الفريد من نوعه. وهو صاحب هذا التصميم الحصري له على مستوى العالم”.

كما واستكملت، ” تكلفة العقار ارتفع من 10 إلى 17 مليون جنيه إسترليني، والمبلغ مرشح للارتفاع. ويقوم على تخطيط منزله ذو المواصفات المدهشة والخلابة البالغ مساحته 12 ألف قدم مربع، المهندس المعماري فيتور فيتورينو”.

وتضيف، ” منزل رونالدو يحتوى على غرف نوم واسعة ومريحة، كما وتتمتع بإطلالات خلابة على البحر، وحمامات سباحة داخلية وخارجية، وتشمل على سينما ومنتجع صحي وصالات رياضة للألعاب”.

مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد

وفي سياق آخر، ما زال الغموض يحيط مستقبل الدون رونالدو، في البقاء هذا الموسم مع نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، وسط الرغبة الشديدة من قبل اللاعب في الرحيل رغم تمسك النادي في بقائه.

كما وارتبط رونالدو بالعديد من الأندية في القارة الأوروبية، من أبرزها باريس سان جيرمان، تشيلسي، بايرن ميونخ، أتلتيكو مدريد، ريال مدريد، وغيرها، إلا أن جميعم رفضوا التعاقد معه لكبر سنه هذا الصيف رغم تاريخه الحافل بالإنجازات والألقاب الفردية والجماعية. مع تقارير تتحدث عن قرار العودة إلى سبورتينغ لشبونة.

يذكر بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو ينتهي عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صيف 2023. كما ومع خيار التمديد لموسم إضافي آخر.