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مأساة ريان جديدة.. طفل مغربي يسقط في بئر عميقة ويلقى مصيرا مروعا

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
طفل مغربي يسقط في بئر watanserb.com
طفل مغربي يسقط في بئر
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وطن- لقي طفل مغربي يبلغ من العمر حوالي عامين، مصرعه، إثر سقوطه في بئر بجوار منزل أسرته بإقليم الفقيه بن صالح في المغرب، في واقعة شبيهة بمأساة الطفل ريان الذي لقي مصرعه في فاجعة مشابهة.

وكان الطفل يلعب أمام منزل أسرته بمنطقة أحد بو موسى التابعة لإقليم الفقيه بن صالح، وتوفي بعد سقوطه في بئر يبلغ عمقها حوالي 20 مترا وفيه ماء، بينما تحدثت معلومات أخرى عن أن عمق البئر تجاوز 46 مترا.

وأشارت تقارير إعلامية مغربية، إلى أن ضيق وعمق البئر تسببا في استغراق عملية إنقاذ الطفل وقتا أطول.

وتمكنت الأجهزة المعنية من انتشال جثة الضحية بعد حوالي ساعتين من سقوطه بالبئر.

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وعلى الفور، تم نقل جثة الطفل إلى إحدي المستشفيات، كما تم فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة لكشف ملابسات الحادث.

يُشار إلى أنه في فبراير الماضي، أخرجت فرق الإسعاف المغربية الطفل ريان، ميتا من البئر التي ظل عالقا فيها لمدة خمسة أيام.

وسبق أن وافقت الحكومة المغربية، على مقترح قانون لمعاقبة كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي أو تجويفات أو ممر تحت أرضي أو نفق أو تثبيت أنبوب أو قناة دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا.

ويعاقب هذا القانون المقترح، المخالف بـ”الحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط”.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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