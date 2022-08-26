صور صادمة من داخل المعتقل لصحفي الجزيرة مباشر أحمد النجدي (شاهد)

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وطن – نشرت قناة “الجزيرة مباشر” صورا صادمة تكشف عن المعاناة التي يعاني منها مراسلها في مصر والمعتقل منذ عامين أحمـد النجدي.

ووفقا للصور المسربة، فقد ظهر إصابة قدم الصحفي “النجدي” المعتقل في سجن استقبال طرة بمصر، بالقدم السكري ما يهدد ببترها إذا لم يحصل على العناية الطبية اللازمة.

وبحسب ما أكدته القناة، فإن الصحفي أحمد النجدي يعاني من مضاعفات مرض السكري الذي يهدّد ببتر قدمه، وخشونة عامة في المفاصل وتآكل في غضاريف الرقبة ويحتاج إلى حقن في الركبة والعمود الفقري.

كما يعاني “النجدي” أيضا من ارتفاع ضغط الدم وقصور في الشريان التاجي وعضلة القلب ويحتاج إلى عملية قسطرة في القلب.

رغم تدهور حالته الصحية.. السلطات المصرية تواصل اعتقال الزميل #أحمد_النجدي pic.twitter.com/X5whZd8Yw8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 25, 2022

اعتقال أحمد النجدي

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت “النجدي” أثناء سفره في إجازة اعتيادية لزيارة أهله في مصر، في أغسطس/آب 2020، وتجدد السلطات حبسه بصفة مستمرة مع تجاهل وضعه الصحي.

وكانت محكمة مصرية قد جددت حبس أحمد النجدي لمدة 45 يومًا ليتجاوز احتجازه أكثر من 700 يوم دون محاكمة.

وقالت أسرته إنه على الرغم من أن جلسة النظر في تجديد حبسه كانت الاثنين الماضي، فإنها لم تبلغ بالقرار إلا أمس الخميس.

من جانبه، دعا محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي إلى الإفراج عن النجدي، مشيرًا إلى أنه أمضى الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي حسب القوانين المصرية.

بدوره، دعا كارم محمود السكرتير العام السابق لنقابة الصحفيين المصريين السلطات المصرية للإفراج عن النجدي وزملائه وجميع المعتقلين على خلفية التعبير عن رأيهم أو بسبب مكان عملهم وأن تشملهم قوائم العفو الرئاسي خلال المرحلة المقبلة.

محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي: هناك شبهة تعمد سوء رعاية الصحفي #أحمد_النجدي من قبل مصلحة السجون#مصر pic.twitter.com/y0FeetwMMW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 25, 2022

ويُعد هذا التجديد الأخير خلال عامين، وبذلك يتم أحمد النجدي سنتين في الحبس الاحتياطي وهي أقصى مدة قانونية لذلك دستوريًا.

عائلة أحمد النجدي تناشد “السيسي” الإفراج عنه

وناشدت عائلة النجدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والنائب العام إخلاء سبيله أو علاجه في مستشفى خاص على نفقته الخاصة نظرًا لسنه ولسوء حالته الصحية.

وتعتقل السلطات المصرية 4 صحفيين يعملون في قناة الجزيرة مباشر، هم أحمد النجدي وهشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، واعتُقلوا جميعهم خلال إجازات اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم.

وفي بيان لها، طالبت شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن أحمد النجدي وزملائه المعتقلين.

وأكدت الجزيرة مجددًا وقوفها الدائم مع صحفييها وكل العاملين فيها، داعية إلى الإفراج الفوري عن النجدي وزملائه الثلاثة المحتجزين في السجون المصرية من دون اتهامات.