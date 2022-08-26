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صور صادمة من داخل المعتقل لصحفي الجزيرة مباشر أحمد النجدي (شاهد)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
أحمد النجدي watanserb.com
الصحفي المصري أحمد النجدي المعتقل منذ عامين في سجن استقبال طرة
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وطن – نشرت قناة “الجزيرة مباشر” صورا صادمة تكشف عن المعاناة التي يعاني منها مراسلها في مصر والمعتقل منذ عامين أحمـد النجدي.

ووفقا للصور المسربة، فقد ظهر إصابة قدم الصحفي “النجدي” المعتقل في سجن استقبال طرة بمصر، بالقدم السكري ما يهدد ببترها إذا لم يحصل على العناية الطبية اللازمة.

وبحسب ما أكدته القناة، فإن الصحفي أحمد النجدي يعاني من مضاعفات مرض السكري الذي يهدّد ببتر قدمه، وخشونة عامة في المفاصل وتآكل في غضاريف الرقبة ويحتاج إلى حقن في الركبة والعمود الفقري.

كما يعاني “النجدي” أيضا من ارتفاع ضغط الدم وقصور في الشريان التاجي وعضلة القلب ويحتاج إلى عملية قسطرة في القلب.

اعتقال أحمد النجدي

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت “النجدي” أثناء سفره في إجازة اعتيادية لزيارة أهله في مصر، في أغسطس/آب 2020، وتجدد السلطات حبسه بصفة مستمرة مع تجاهل وضعه الصحي.

وكانت محكمة مصرية قد جددت حبس أحمد النجدي لمدة 45 يومًا ليتجاوز احتجازه أكثر من 700 يوم دون محاكمة.

وقالت أسرته إنه على الرغم من أن جلسة النظر في تجديد حبسه كانت الاثنين الماضي، فإنها لم تبلغ بالقرار إلا أمس الخميس.

من جانبه، دعا محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي إلى الإفراج عن النجدي، مشيرًا إلى أنه أمضى الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي حسب القوانين المصرية.

بدوره، دعا كارم محمود السكرتير العام السابق لنقابة الصحفيين المصريين السلطات المصرية للإفراج عن النجدي وزملائه وجميع المعتقلين على خلفية التعبير عن رأيهم أو بسبب مكان عملهم وأن تشملهم قوائم العفو الرئاسي خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد هذا التجديد الأخير خلال عامين، وبذلك يتم أحمد النجدي سنتين في الحبس الاحتياطي وهي أقصى مدة قانونية لذلك دستوريًا.

عائلة أحمد النجدي تناشد “السيسي” الإفراج عنه

وناشدت عائلة النجدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والنائب العام إخلاء سبيله أو علاجه في مستشفى خاص على نفقته الخاصة نظرًا لسنه ولسوء حالته الصحية.

وتعتقل السلطات المصرية 4 صحفيين يعملون في قناة الجزيرة مباشر، هم أحمد النجدي وهشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، واعتُقلوا جميعهم خلال إجازات اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم.

وفي بيان لها، طالبت شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن أحمد النجدي وزملائه المعتقلين.

وأكدت الجزيرة مجددًا وقوفها الدائم مع صحفييها وكل العاملين فيها، داعية إلى الإفراج الفوري عن النجدي وزملائه الثلاثة المحتجزين في السجون المصرية من دون اتهامات.

المصدرالجزيرة مباشر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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