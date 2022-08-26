سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022

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تنشر “وطن” سعر الذهب في سلـطنة عمان، اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022، في مختلِف الأعيرة التي يتمُّ التعامل بها في السلطنة.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 21.75 ريالاً للجرام، ما يعادل 56.49 دولاراً.

بينما جاء سـعــر الذهــب عيار 22 عند 19.93 ريالاً للجرام، ما يعادل 51.78 دولاراً.

وبلغ سعــر الذهـب عيار 21 سعره بالريال العماني 19.03 ريالاً بما يعادل 49.43 دولاراً، فيما جاء عيار 18 عند 16.31 ريالاً، أي ما يعادل 42.36 دولاراً.

وبلغ سـعر عيار 14 لأسعـار الـذهب في سلطنة عمان 12.69 ريالاً بما يعادل 32.95 دولاراً، بينما عيار 12 بلغ 10.87 ريالاً بما يعادل 28.24 دولاراً.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الجمعة 676.32 ريالاً بما يعادل 1,757 دولاراً، وسعـر الجنيه الذهب 152.23 ريالاً بما يعادل 395.41 دولاراً.

أما ســعـر كيلو الذهـب في سلطنة عمان اليوم، فقد بلغ 21,747 ريالاً بما يعادل 56,486 دولاراً.

يُشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصدٍ لأسعار الذهب في سلطنة عمان.

وشهِدت أسواق الذهب العالمية خلال النصف الثاني من (2022) خسائرَ حادّة خاصة مع بداية شهر يوليو، حيث واصلت أسعار الذهب انخفاضَها بالقرب من أدنى مستوى لها في تسعة أشهر، لتتداول بشكل متقلب عند مستويات ما بين 1730 إلى 1740 دولاراً للأونصة.

جاء ذلك تأثّراً بالارتفاعات القياسية للدولار الأمريكي، وتحرُّكات البنوك المركزية عالمياً، لتشديد سياستها النقدية ورفع أسعار الفائدة، وعلى رأسها (البنك الفيدرالي الأمريكي)، الذي تكثُر الرهانات بشأن قيامه بزيادة قريبة للفائدة بمقدار 75 نقطةَ أساسٍ للمرة الثانية على التوالي بهذا المعدل، والمرة الرابعة منذ بَدْء دورة التشديد.

وكانت عقود الذهب قد سجّلت تراجُعاً بلغ 2.2% خلال شهر يونيو، مع تحقيق خسائر بنحو 7.7% خلال الربع الثاني من هذا العام، وبنسبة 1.6% منذ بداية العام.

أما في النصف الأول من 2022 فقد سجّل الذهب ارتفاعاً بنسبة 0.6% فقط بحسب ما أظهرته بيانات مجلس الذهب العالمي.