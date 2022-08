حاخام إسرائيلي يدافع عن وجود اليهود في السعودية: نحن مرحب بنا

وطن- أكد الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ، أن اليهود مرحب بهم في السعودية، نافيا ما يتردد من قبل البعض بأنهم ممنوعون من دخول المملكة.

هرتسوغ نشر تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، قال فيها إن اليهود مرحب بهم أكثر في المملكة العربية السعودية.

#fakenews Jews are more than welcome in #SaudiArabia https://t.co/OvYDLNR6ge pic.twitter.com/8qtmqfsrdL

