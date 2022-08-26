تفاصيل موجة شديدة الحرارة تضرب الأردن.. و5 نصائح للتعامل معها

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وطن- تتأثر المملكة الأردنية، بموجة شديدة الحرارة اعتبارا من غد السبت، بحسب توقعات مركز طقس العرب الإقليمي للأرصاد والتنبؤات الجوية.

الموجة التي من المتوقع أن تستمر عدة أيام، تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على المملكة أكثر من مُعدلاتها المُعتادة بما يفوق خمس درجات مئوية.

ودرجات الحرارة في الأردن اليوم الجمعة أعلى بقليل من مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لمثل هذا الوقت من العام، ويسود طقس صيفي اعتيادي في أغلب المناطق، يميل للحرارة مع ساعات الظهيرة والعصر، في حين يكون حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وليلا، يُتوقع أن يكون الطقس مُعتدلاً بوجهٍ عام في مُختلف المناطق يتحول إلى لطيف مع ساعات الليل المُتأخرة والصباح الباكر خاصةً في المُرتفعات الجبلية العالية والسهو لة الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

واعتبارا من السبت، تندفع كتلة هوائية حارة من صحراء شبه الجزيرة العربية تدريجياً بإتجاه بلاد الشام بما فيها المملكة، مما سيؤدي إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة السبت، لتُصبح أعلى من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بِحُدود 4-6 درجات مئوية.

ويتحول الطقس إلى حار وجاف بوجهٍ عام في أغلب المناطق، وشديد الحرارة في مناطق الأغوار، البحر الميت، وخليج العقبة ومناطق البادية.

الكتلة الحارة تتعمق يوم الأحد، لتُصبح درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 6-8 درجات مئوية، وتقترب درجات الحرارة من الـ 40 درجة مئوية في العديد من القرى والمُدن الأردنية بما في ذلك آحياء من العاصمة عمّان.

بينما تتراوح درجات الحرارة بين 42-45 درجة مئوية في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة ومناطق البادية، ويكون الطقس حار إلى شديد الحرارة في عموم مناطق المملكة، وتكون الرياح خفيفة ومُتغيرة الإتجاهات مما يُكسبها وطأة حر إضافية.

في ساعات الليل، فمن المتوقع أن يطرأ أيضاً ارتفاع على درجات الحرارة بالمقارنة مع الليالي الحالية، وتكون الأجواء في بادىء الأمر مائلة للحرارة بشكلٍ عام، إلا أنها تميل للإعتدال أثناء ساعات الليل المُتأخر والصباح الباكر في المُرتفعات الجبلية العالية والسهول الشرقية، مع ظهور بعض السحب المُنخفضة في بعض المناطق.

وسبب هذه الكُتلة الحارة المُرتقبة على المنطقة، هو حُدوث ارتفاع في الضغط الجوي في القبة القطبية الشمالية، لتنكسر التيارات النفاثة وتزداد نشاطاً وتعمل على الدفع بالهواء البارد على نحوٍ أكثر من الطبيعي نحو مناطق شبه مدارية (بما أشبه بفتح باب الثلاجة).

ونتيجة لتوزيع الأنظمة الجوية في النصف الشمالي من المُحيط الأطلسي، فإن المُرتفع الجوي المُتواجد في الجزر البريطانية سيؤدي الى توجيه مسار الهواء البارد والدفع بالكتل الهوائية المُعتدلة جنوباً نحو وسط البحر الأبيض المُتوسط.

وينتج عن ذلك إشتداد في المُرتفع الجوي شبه المداري والكتلة الهوائية الحارة المُصاحبة له هذه المرة فوق بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية ومدعوماً بِمنخفض حراري على السطح، حيث ستُبقي هذه العناصر الجوية على استمرار الأجواء الحارة على المملكة لأيام عديدة.

وأصدر المركز عدة نصائح للتعامل مع تلك الموجة الحارة، وهي عدم التعرض لأشعة الشمس طيلة ساعات النهار، والإكثار من شرب السوائل الباردة والمُرطبات على مدار اليوم، وعدم بذل الجهد البدني في الخارج في معظم الأوقات، والانتباه بعدم ترك المُعقمات وأية مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات، والانتباه بعدم ترك الأطفال داخل المركبات ولو لفترات قليلة.