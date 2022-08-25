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رياضة

مواجهات نارية مرتقبة .. نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2023

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 watanserb.com
قرعة دوري أبطال أوروبا 2023
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وطن – أسفرت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، التي أجرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في مدينة إسطنبول التركية، الخميس، عن مواجهات قوية ومثيرة بين الفرق الأوروبية في دور المجموعات لهذا الموسم.

نظام قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 المجموعات

وتم توزيع الفرق الأوروبية المتأهلة في قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، البالغ عددهم (32) فريقاً، على ثمانية مجموعات، كما وتحتوي كل مجموعة على أربعة فرق أوروبية، يتم توزيعهم إلى أربعة مستويات وفق نظام القرعة للبطولة القارية.

وشهدت المواجهات من منافسات قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا لعام 2023، مواجهات سهلة للبطل ريال مدريد، وصعبة على غريمه التقليدي برشلونة.

كما ومن ضمن شروط قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بأن عدم مواجهة فريق أوروبي منافس آخر البلد ذاتها في نفس المجموعة، كمثال ريال مدريد أمام منافسه أتلتيكو مدريد أو برشلونة وهكذا.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2023

كما وجاءت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023، المقسمة إلى (8) مجموعات، على النحو الآتي:

(1) أياكس أمستردام الهولندي، ليفربول الإنجليزي، نابولي الإيطالي،رينجرز الأسكتلندي.

(2) بورتو البرتغالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بايرن ليفركوزن الألماني،كلوب بروج البلجيكي.

(3) بايرن ميونخ الألماني، برشلونة الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، فكتوريا بلزن التشيكي.

(4) آينتراخت فرانكفورت الألماني، توتنهام الإنجليزي، سبورتينغ لشبونة البرتغالي، أولمبيك مارسيليا الفرنسي،

(5) ميلان الإيطالي، تشيلسي الإنجليزي، ريد بول سالزبورج النمساوي، دينامو زغرب الكرواتي.

(6) ريال مدريد الإسباني (البطل)، أر بي لايبزيغ الألماني،شاختار دونيتسك الأوكراني، سيلتك الأسكتلندي.‏

(7) مانشستر سيتي الإنجليزي، إشبيلية الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، كوبنهاغن الدنماركي.

(8) باريس سان جيرمان الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، مكابي حيفا الصهيوني.

نهائي مباراة دوري أبطال أوروبا 2023

ومن المقرر أن تقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، في ال10 من شهر يونيو/ حزيران القادم، على ميدان ملعب ( أتاتورك الأولمبي) في مدينة إسطنبول التركية.

يشار بأن فريق ريال مدريد ( الملكي) الأكثر تتويجاً بلقب دوري الأبطال. برصيد 14 لقباً، كان آخرها الموسم المنصرم على حساب ليفربول بعد تحقيق الفوز عليه بهدف نظيف دون مقابل في نهاية مايو/ آيار الماضي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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