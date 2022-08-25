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محمد السادس مخمورا في باريس.. مدير صفحات الملك على مواقع التواصل يزعم هذه الحقيقة!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
محمد السادس مخمورا في باريس watanserb.com
محمد السادس مخمورا في باريس

وطن- علق سفيان البحري، الذي يعرف نفسه أنه مدير صفحات الملك محمد السادس على منصات التواصل، على تدول فيديو للعاهل المغربي وهو مخمور في باريس.

وزعم “البحري” أن “تصوير الفيديو منذ سنوات”، واصفا تداول الفيديو بـ”محاولة بائسة من الانفصاليين ومعهم جزائريين لتشويه صورة الملك”.

فيديو قديم

ونشر “البحري” مقطع الفيديو المذكور عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام“، مضيفا له فيديو قديم للملك محمد السادس وهو يمشي بنفس الطريقة تم نشره قبل سنوات.

وعلق على الفيديو بالآية رقم (6) من سورة الحجرات: ” قال تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”.

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الملك كان يتجول في باريس

وفي فيديو آخر نشره “البحري” على قناته في اليوتيوب، قال إن “الملك كان يتجول في باريس، وبينما التفت ليرد السلام على بعض الأشخاص هناك كاد أن يفقد توازنه فاستند إلى حارسه بسبب مشكلة في رجله”.

كما نفى حمل الملك لـ”كأس خمر”، مؤكدا أنها “قارورة من المياه”، معتبرا تداول الفيديو “تحريف واختلاق أحداث وسيناريوهات لا علاقة لها بالفيديو الأصلي الذي تم نشره”.

محمد السادس مخمورا في باريس
وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو، زعم ناشروه أنّه تمّ التقاطُه حديثاً للملك المغربي محمد السادس، في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس في حالة “سكر”.

ووفقاً لناشري الفيديو الذي رصدته “وطن“، فقد كان الملك محمد السادس برفقة “الإخوة زعيتر” المثيرين للجدل، بسبب قدرتهم على اختراق القصر الملكي، وتكوين صداقة حميمة مع الملك المغربي.

وبحسب الفيديو المتداوَل، فقد ظهر محمد السادس برفقة مجموعة من الأشخاص، في حين بدت عليه علامات عدم التركيز، حيث أوشك أن يتعثّر، في حين كان يمسك بيده أحد الإخوة زعيتر.

وأظهر الفيديو قدوم أحد أفراد الحراسة الخاصة بالملك نحو مصور الفيديو، الذي كان يجلس في سيارته، ويأمره بوقف التصوير.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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