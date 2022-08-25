محادثة مسربة بين زوجة عبد الله رشدي و”جيهان العراقية” تفجر مفاجآت صادمة

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وطن– لا تزال قصة العلاقة المفترضة بين الداعية المصري الشهير عبد الله رشدي مع سيدة عراقية تدعى جيهان ادعت أنه اغتصبها وهتك عرضها، تجذب الأنظار، وهي الواقعة التي كان قد نفاها الداعية.

الإعلامي المصري محمد الغيطي كشف ما قال إنها محادثة بين زوجة عبد الله رشدي وبين الفتاة العراقية.

الغيطى قال إن المحادثة تتضمن تأكيدا على وجود علاقة بين عبد الله رشدي والفتاة العراقية.

وأضاف أن محادثات زوجة عبدالله رشدي والفتاة جيهان تؤكد هي الأخرى علم زوجة عبد الله بالسفر لمقابلة الفتاة فى الخارج.

وتابع الغيطي: “المحادثة بين زوجة عبد الله والفتاة، مكتوب فيها يرضي ربنا اللي بيعمله فى بنات الناس، وردت زوجة عبدالله بإنها اتجوزته، وهو أبو بنتها”.

وأشار إلى أن زوجة عبد الله رشدي، كانت على علم بأنه سافر لمقابلة الفتاة العراقية فى تركيا، لأنها فى المحادثة تقول “هو اللي سافر وتقابل معاكي”.

وبحسب ما عرضه محمد الغيطي، فإن السيدة هاجر زوجة عبدالله رشدي، أقرت بأنه دائم الدخول في علاقات من هذا النوع وفعل ذلك مع بنات عديدات وأن السيدة العراقية ليست الأولى وإنما هذا الأمر متكرر.

وبينت المحادثات المسربة أن عبدالله رشدي كان ينوى السفر إلى تركيا لمقابلة السيدة العراقية جيهان ولكنها جاءت إلى مصر.

وعرض الغيطي المحادثة بين عبدالله رشدي، والسيدة العراقية وكتب رشدي لجيهان العراقية: “إقفلي شنطتك علشان أحجز لك اليوم في فندق تنامي فيه.. بحيث تاخدي أوبر من الفندق للشقة، لأن من شقة العبور صعب تلاقي أوبر.. والشنطة هتتعبك جهزيهم وهاتيهم أنا ربع ساعة وأكون عندك”.

وسبق أن أعلن الداعية المصري عبدالله رشدي اتخاذه إجراءات قانونية ضد من وصفهم بـ”الضباع”، وذلك بعد اتهامه بمحاولة اغتصاب سيدة عراقية.

وقال رشدي في تغريدة عبر “تويتر”: “أعلم أنهم يجتهدون.. ويعملون بكَدٍّ ليسقِطوا رمزاً أقَضَّ مضاجِعَهم؛ لسنا بلُقمَةٍ سائغة، الأسودُ لا تَصنَعُ ما يُضْعِفُها أمامَ الضِّباعِ. فاهم يا ضَبْع منك له!؟“.

وأضاف: “سيحاسب بالقانون كل خائض بالتشهير جرْياً وراء ادَّعاءات خيالِيَّة دون سَنَدٍ. ماضون بعونِ الله نحوَ المزيدِ من إيجاعِكم”.

وكان محام مصري قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الداعية عبد الله رشدي حول واقعة تورطه في استغلال فتاة عراقية وهتك عرضها.

وتقدم المحامي المصري هاني سامح ببلاغ للنائب العام ضد الداعية المصري، بعد واقعة السيدة العراقية جيهان صادق، يتهمه فيه بالعمل دون ترخيص، وتحصيل الملايين بما تتحقق معه جريمة غسل الأموال.

وطالب سامح، بالتحقيق في مصادر ثروة الداعية، خصوصا بعد كلام السيدة العراقية جيهان صادق جعفر واتهاماتها له.

وقال المحامي في البلاغ الذي حمل رقم 193224، إن وزارة الأوقاف قررت في أوقات سابقة، منع عبد الله رشدي من الخطابة، وعزلته من إمامة المساجد لانتهاجه فكراً ضالاً غوغائياً، وأيضاً باستخدامه الدين في غير محله عبر خلق جدليات فارغة.

وأضاف أن بيانات أصدرت في دعاوى المنع حيث أن الحظر مستمر حتى الآن، في حين أنه مازال يواصل أسلوبه على المنابر الإلكترونية.